Быстрая перезагрузка

В 2026 году, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ключевым трендом отдыха на майских праздниках станут короткие путешествия на личном транспорте. В силу разных причин горожане все чаще ориентируются на загородные поездки, возрождая комфортный отдых в дачном стиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Следующая фотография 1 / 7 Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия» Фото: «Скандинавия»

Атмосфера загородной резиденции

В Петербурге из лидеров загородного направления самый очевидный вариант — это Курортный район с его негромким обаянием и неизменной северной статью. Окруженный вековыми соснами, омываемый холодными водами Балтики, Сестрорецк, как старый надежный товарищ, не требует дополнительного представления. Исторически сложилось, что он был центром летней светской жизни. В свое время здесь снимали дачи писатели Корней Чуковский, Александр Блок, Максим Горький, певец Леонид Собинов, адвокат Анатолий Кони, основоположник романтического балета ХХ века Михаил Фокин. Позже, в 1920-е годы, здесь жил Михаил Зощенко. В курзале давал концерты Федор Шаляпин. После войны Сестрорецк стал всесоюзной здравницей.

Сейчас петербуржцы и искушенные туристы едут в Сестрорецк за свежим воздухом Финского залива и умиротворением. Традицию дачного отдыха в этой локации продолжает загородный клуб «Скандинавия» и СПА, который объединил под своей крышей комфорт и атмосферу загородной резиденции. Комплекс состоит из четырех зданий: трех исторических дач начала ХХ века и основного каменного здания отеля в стиле швейцарского шале. Номера распределены между главным зданием и историческими постройками: дачами Шелепина и Лихачева, отреставрированными с вниманием к архитектурному наследию.

На территории 76 номеров, включая люксы и сьюты. Интерьеры загородного клуба выдержаны в спокойных пастельных тонах: натуральное дерево, антикварные детали, много естественного света и виды на сосновый лес или залив, который находится всего в 20 метрах. Причем клуб располагает собственным пляжем, спа-комплексом, террасами и лаунж-зонами. Помимо этого, на территории клуба есть круглогодичный открытый бассейн с подогревом. Температура воды тут поддерживается на уровне 28 градусов, что делает его доступным для посетителей в любую погоду.

Новинки от Александра Тихонова

Этой весной загородный клуб «Скандинавия» и СПА открыл 27-й сезон. В числе гастрономических новинок обновленное меню от Александра Тихонова (работал в «Гранд Отеле Мойка 22») в гриль-баре «Скандинавия». Меню рассчитано на тех, кто ценит понятные вкусы в нетривиальном прочтении и атмосферу настоящего гастрономического удовольствия. Это комфортная гастрономия без лишней сложности, где главный акцент сделан на раскрытии вкуса продукта. Обновленное меню представлено тартаром из мраморной говядины с картофелем фри и пармезаном, бабаганушем с теплым хлебом, стейком «Нью-Йорк» с дымным ароматом или сочным седлом барашка, скумбрией с апельсином и розмарином или говяжьими щечками с картофельным пюре, томлеными свиными ребрами в глазури «BBQ Канзас» или жарким из кролика в горшочке.

Из закусок — локальные сыры от Nova Artisana, узбекские томаты с моцареллой или баклажаны со страчателлой. Если вы зашли буквально перекусить, то вам предложат бургер с бифштексом из мраморной говядины или гравлакс из форели с ремесленным хлебом. Дополнительным «ингредиентом» в меню становится свежий воздух Финского залива, который можно ощутить на террасе, а по пятницам и субботам в гриль-баре звучит живая музыка.

Место, где встречаются романтика и комфорт

Живое звучание рояля вечером в пятницу и субботу можно услышать и в ресторане «Дача Брассери» — месте, где гастрономия встречается с культурой. В интерьерах старинной дачи, среди антикварной мебели и окон с видом на сад, сервируют более классическое меню с блюдами европейской кухни с акцентом на сезонность и домашний комфорт.

Это место идеально подходит для неспешных воскресных бранчей, романтических вечеров и встреч с друзьями. Его ценят и молодожены, предпочитающие камерные торжества. В начале 2025 года клуб получил престижную награду, победив в номинации «Лучшая загородная площадка для свадеб» премии «Wedding Awards Северо-Запад — 2024». Приз присуждается по итогам голосования экспертного жюри и клиентов. Среди критериев оценки инфраструктура, качество сервиса, инновационность, обратная связь от гостей. К главным факторам отнесли разнообразие банкетных пространств, наличие спа-комплекса с уходами для жениха и невесты и, конечно, расположение — «Скандинавия» остается единственным отелем на первой линии побережья Финского залива.

Жанна Шмелева