Уединение и фокус: настраиваем внутреннюю оптику

Налицо смена оптики. Пришло понимание, что в огромных залах теряется голос, а бесконечные активности выматывают сильнее рабочей недели. Нетворкинг ради нетворкинга не имеет смысла. Важно другое: чтобы команда успела договориться, выдохнуть и вернуться с ясностью, а не с усталостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Следующая фотография 1 / 5 Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Фото: «ТОЧКА НА КАРТЕ. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ»

Исследования психологов Стэнфордского университета (Стэнфордский университет признан нежелательной организацией в России) демонстрируют, что креативность возрастает на 60% после пребывания в природной среде. А согласно отчету журнала Harvard Business Review, команды, прошедшие тренинги на природе, демонстрируют на 35% более высокий уровень эмоционального интеллекта при решении конфликтных ситуаций. Авторы издания Springer Nature отмечают, что, согласно некоторым экспериментам, воздействие природы стимулирует когнитивные процессы, что, в свою очередь, повышает творческий потенциал человека.

Особенно отчетливо это ощущают те, кто много работает в цифре: когда жизнь и так состоит из лишнего шума, хочется пространства, где меньше раздражителей и больше смысла. И это хорошо ложится на формат коротких, продуманных поездок: на три — четыре дня, но с явным эффектом.

Для этого есть особый формат: загородные отели, где пространство работает вместе с вами. Где можно думать, обсуждать, спорить и приходить к решению не потому, что «так

надо», а потому, что условия к этому располагают. В Приладожье такие места есть, и одно из них — отель «Точка на карте. Лодейное Поле».

Итак, всего три часа от Петербурга, лес, излучина Свири и ощущение, что вокруг нет случайных людей. Это место, где хорошо работать: внимание не рассеивается. Главная опора отеля — новый конференц-зал на 50 гостей с мобильной рассадкой, современной техникой и панорамным видом на Свирь — реку, которая соединяет Ладогу и Онегу. Здесь можно выстроить любой сценарий: стратегическая сессия, годовое планирование, командный интенсив, переговоры, презентация нового продукта. И самое ценное: все собрано в одну систему: работа, перерывы, общение, отдых.

Для рабочего обеда или завершения дня — ресторан аутентичной северной гастрономии в авторском прочтении бренд-шефа Егора Никонова. Еда на выездных мероприятиях часто становится фоном, который никто не запоминает. Здесь она работает как часть сценария: разговоры продолжаются за столом, команда расслабляется, а вечер воспринимается как логичное продолжение дня, а не обязательная часть программы. Локальная кухня в современном исполнении дает не только вкус, но и ощущение места — а значит, выезд остается в памяти.

Логистика продуманная: хорошая дорога, возможность добраться поездом, стыковки с перелетами. То есть это уединение без лишения привычного комфорта. Например, здесь недавно состоялся выездной научный воркшоп «Математика машинного обучения», организованный Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Несколько дней исследователи и специалисты в области искусственного интеллекта обсуждали современные направления машинного обучения, участвовали в лекциях, мини-курсах и представляли научные доклады. Формат мероприятия подразумевал серию лекций, мини-курсы и короткие научные выступления, а также совместную работу над проектами и дискуссии о развитии искусственного интеллекта.

Почему такие площадки выигрывают у классических? Суть в том, что они не маскируют деловой выезд под отдых. И не прячут отдых за формальностью конференции. Они собирают в одном пространстве все, что обычно разнесено по разным адресам: работу, паузы, разговоры, питание, восстановление. А значит, дают главное — время.

Если задача — провести команду через важный разговор и выйти из него с решением, стоит выбрать формат, где место не отвлекает, а помогает.

Полина Корнилова