Дальний Восток: путешествие за вкусом

Гастрономический туризм — самый быстроразвивающийся вид туризма в мире. В России, по экспертным оценкам, его ежегодный рост составляет 14–16%. Статистика утверждает, что при планировании путешествия около 80% людей внимательно знакомятся с гастрономией, определяясь с тем, что попробовать в месте пребывания.

Президент Международного эногастрономического центра, член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета по гастротуризму РСТ Леонид Гелибтерман рассказал изданию «Коммерсантъ Стиль Клуб» об одной из самых интересных с гастрономической точки зрения отечественных локаций — Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). При этом, подчеркивает эксперт, на долю региона, в силу его удаленности, приходится пока лишь порядка 3% поездок российских туристов. Между тем здесь не только вкусно, но и интересно: на Дальнем Востоке проходит множество гастрофестивалей.

Чукотка: мантак, акутак и собственный чай

Самый восточный регион России — один из самых далеких и долгое время фактически закрытых для туризма — в последние несколько лет демонстрирует стремительный рост, особенно после открытия там Центра гастрономической культуры малочисленных народов мира. Фестиваль «Корфест» — праздник корюшки — собирает большую аудиторию на льду Анадырского лимана и уже стал международным. Центральное ресторанное место в Анадыре занимает Coffee Bar Studio («Кофе Бар Студио»), где можно попробовать блюда и напитки из «Меню Чукотки», специально разработанного шеф-поварами и кондитерами из пяти стран мира, участвовавшими в проекте «Гастрокэмп». Это чукотская пицца с красной рыбой, суп из домашней оленины, патэ из печени северного оленя. Блюда местной кухни готовят и в ресторане «Чукотка» в одноименном отеле: шурпа из оленьих хвостов, уха по-чукотски из северных пород рыб, брусника со сгущенкой.

В обязательной гастрономической программе на Чукотке оленина карибу (мясо дикого северного оленя), красная рыба и отменного качества красная икра, морошка, брусника, северная ягода шикша.

Самым отважным рекомендуют попробовать мантак — замороженную китовую кожу и сало: звучит пугающе, но тает на языке. Также здесь можно встретиться с «эскимосским мороженым» акутак — смесью взбитого жира (оленьего, тюленьего, моржового) с ягодами и сахаром.

Необычным гастрономическим сувениром станет пакетированный чукотский иван-чай (напиток из кипрея узколистного). Есть даже его вариант в колдбрю (кофе холодной экстракции) с ягодами.

Сахалин и Курилы: после крабалки — в ресторан

Сахалинская область — единственный субъект РФ, расположенный исключительно на островах. Неудивительно, что здесь решили развивать международную концепцию «островной кухни». В основе феномена местной гастрономии лежит русская кухня, удивительно сочетающаяся с кухней субэтнической группы сахалинских корейцев — потомков корейских рабочих, привезенных в качестве рабочей силы на Южный Сахалин в период аннексии Кореи Японской империей (1905–1945), — и приправленная японскими нотами.

В Южно-Сахалинске есть рестораны на любой вкус. Гастропространство «Жарим Варим» поражает воображение своим разнообразием. Недавно в городе появился новый масштабный проект — фудмолл «Гастросити».

Оригинальное видение корейской кухни с использованием локальных продуктов предлагают многочисленные корейские рестораны. В Cheddar Cheese Bar — «Сырном баре», — помимо блюд, найдете более 20 видов производимого на островах сыра. Ресторан русской кухни «Сварог» впечатляет интерьерами, авторским меню и, возможно, лучшим видом на город. Популярный горнолыжный курорт «Горный воздух» в центре Южно-Сахалинска гордится высококлассным рестораном «601». Одно из самых атмосферных заведений с живой музыкой — гастробар Shelby. Если выехать из столицы области на берег Анивского залива, заслуживает внимания ресторан базы отдыха «Мечты у моря».

Своеобразная островная кухня представлена в ресторанах Курильска (Итуруп) и на Шикотане. Курильские острова славятся такими продуктами, как сладковатый курильский гребешок, икра морского ежа, трубач, ламинария, папоротник орляк, лопух, а также уникальная ягода клоповка (красника), на основе которой изготавливают достойный аперитив.

В 2026 году в популярном региональном гастрофестивале «НаВажный фест» приняли участие 26 ресторанов. В основе блюд сет-меню навага и корюшка. Любителям корейской культуры и кухни в сентябре стоит приехать на фестиваль кимчи, посвященный главному блюду этой кухни, приготавливаемому из капусты.

С побережья Охотского моря можно отправиться на крабалку — зимний подледный лов крабов, а гастрономический тур на озеро Буссе позволит полакомиться свежепойманными сахалинскими гигантскими устрицами и гребешками.

Камчатка: не только икра

Первые гастроассоциации при слове «Камчатка» — красная рыба, икра и камчатский краб. На деле, однако, все обстоит гораздо масштабнее и интереснее.

Жимолость камчатская: в наши дни эту ягоду считают национальной ягодой страны. В России это растение впервые упоминается в книге Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки», изданной в 1755 году. Из жимолости в регионе делают варенье, джемы, соусы, шоколадные конфеты, салаты, а также морсы и алкогольные напитки.

Особый интерес вызывают камчатские «суперфуды». Экопекарня «Вегетория», например, печет хлеб «Морской», добавляя в него разработанный учеными КамчатГТУ альгинатный гель из местных бурых водорослей. Пробовали ли вы вулканический сыр? Сыроварня «Аристель» производит около 80 наименований сыров из молока коров, питающихся травами, почерпнувшими уникальный минеральный состав вулканических почв Камчатки. Кальмар с Командорских островов заслуженно считается одним из самых вкусных. Треска, камбала, морской еж, моллюск анадара — здешняя морская фауна славится изобилием.

Из фестивалей первым стоит упомянуть «ПапоротнИКРАб», ставший гастрономическим брендом Камчатки. В 2026 году он стартует 14 июня со сбора папоротника. Папоротник орляк — еще один камчатский специалитет, молодые побеги которого солят, маринуют или жарят. По вкусу камчатский папоротник напоминает опята.

Проведя в 2022 и 2023 году международный проект «Гастрокэмп», рестораторы, производители и туристические власти края решили развивать на территории Камчатки концепцию «Тихоокеанская кухня». Сегодня многие региональные рестораны продвигают свою версию этой кухни, а правительство региона выступило инициатором создания одноименной книги. Издание было с успехом презентовано на ВЭФ во Владивостоке и получило очень позитивные отклики, в том числе за рубежом.

Из числа камчатских ресторанов, которые продвигают местную кухню, выделим столичные «Сан-Марино», «Два моря, океан», «КАМЧАТКА Local Kitchen», «Квартал», гриль-бургер-бар «Френдс & Бургерс», ресторан MISHKA (спа-отель «Лагуна») и «Наше место — Камчатка» в городе Елизово.

Забайкалье: территория контрастов

Традиционно Забайкалье воспринимается как место для экстремального, этнографического, оздоровительного и экотуризма. Но гастрономический туризм проложил себе дорогу и в эти края.

Местная кухня — оригинальный сплав русской, бурят-монгольской и китайской кухонь. Агинская баранина смело может претендовать на звание лучшей в России, от соленых груздей невозможно оторваться, а лечебный забайкальский лопух, черемуховые десерты, мед, забайкальский чай с молоком помнятся долго.

Сеть кафе «Аян» в Забайкалье, всегда заполненная гостями, — уникальная концепция домашней кухни нескольких стран. «Звезда кочевника» — фундаментальный ресторан бурят-монгольской кухни: буузы — рубленое мясо, завернутое в тесто с 33 (ни больше, ни меньше!) защипами; наваристый суп бухлёр; хорхог — мясо, тушенное в закрытой металлической емкости с раскаленными камнями, — весь положенный ассортимент в солидных интерьерах.

Ресторан «Забайкалье» — одно из самых важных в регионе мест, где можно отведать блюда русской казачьей кухни. Философия стильного ресторана «Форест» — концепция забайкальской лесной гастрономии. Кулинарными традициями корейцев вдохновлен ресторан «Кимчи», а в бистро азиатской кухни Wok to Talk в центре Читы готовят доступные версии популярных блюд.

В деревнях старообрядцев можно поучаствовать в мастер-классе по приготовлению еды в русской печи и попробовать их кухню по рецептам XVIII века: ржаной хлеб, капусту, картофель, грибы, ягоды и охотничьи трофеи. Ресторан «Чабрец», расположенный в ленд-арт-парке «Тужи», творении знаменитого художника Даши Намдакова, поддерживает основную идею парка — сохранение традиций кочевого народа и их современная живая интерпретация. В центре зала — жаровня ручной работы петербургского кузнеца Игоря Андрюхина. Раз в месяц на ней готовят особое блюдо — барашка на вертеле.

Самый масштабный местный гастрономический фестиваль — «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути». Он пройдет в Чите в сентябре. В программе тематические ужины в ресторанах, мастер-классы шеф-поваров и дегустации на «Аллее вкусов». А на фестивале «Вкусы Забайкалья: наследие декабристов» реконструируют рецепты XIX века из рукописных поваренных книг семей декабристов, которые они вели в ссылке в Петровском Заводе.

К 200-летию восстания Забайкальский краевой краеведческий музей им. А. К. Кузнецова (Музей декабристов) выпустил книгу «Поваренная книга, или Опытные: кухмистер, кондитер, декабрист, его жена и некто Смольянинов». Среди восстановленных рецептов цыпленок по-турецки в хлебной панировке, баранья ляжка, яблочный пирог с соленой карамелью, крем-брюле с соусом из жимолости и чай по рецепту Елизаветы Нарышкиной. Таким образом издание возвращает в обиход блюда, вошедшие в историю российской гастрономии и сформировавшие ее своеобразие.

Светлана Куликова