Мальдивы: тропический дзен

Мальдивы — райский тропический архипелаг в самом теплом океане планеты. Коралловые острова, формирующие атоллы причудливых форм, весь спектр оттенков морских волн и ласковый климат делают республику одной из самых желанных точек на карте для ценителей пляжного отдыха высшей пробы. Помимо богатого водного мира, островное государство встречает путешественника впечатляющей инфраструктурой для отдыха на воде, у воды и под водой, демонстрируя умение удивить даже самых искушенных. Уже сами полеты на легкомоторном самолете между островами заставляют сердце биться чаще, а глаза сиять ярче.

Фейерверк впечатлений

Островное государство — настоящая Мекка для любителей дайвинга, снорклинга и исследования подводного мира. Мальдивская Республика притягивает возможностью увидеть скатов-манта и китовых акул в естественной среде обитания. Для самых смелых и опытных есть возможность прямо под водой покормить с рук акул-нянек, находясь в окружении целой стаи.

Даже привычная спокойная рыбалка превращается здесь в незабываемое приключение. Мальдивская рыбалка традиционно проводится после полудня. Лодка отплывает от курорта во второй половине дня, когда хищные рыбы выходят на охоту. Птицы служат навигатором и ориентиром: лодка следует за стаями, кружащими над водами в поисках рыбы. В качестве приманки, как правило, используется осьминог, а трофеями чаще всего становятся пеламида и тревалли. С июля по февраль можно испытать удачу и своими глазами увидеть биолюминесценцию, когда побережья полностью усыпаны ярко-синими огоньками — это космическое свечение испускает микроскопический планктон.

Во время поездок на удаленные острова есть шанс проникнуться колоритом местного образа жизни, познакомиться с локальными продуктами и дарами океана, а на знаменитом рыбном рынке в столице страны Мале увидеть, как всеми красками переливаются пестрые лавки с фруктами и специями. Историческая часть города, например мечеть Хукуру Миский, фундамент и стены которой украшены тонкой резьбой по белому кораллу, впечатляет.

Большинство сувенирных магазинов расположено в северном конце одной из главных магистралей Мале — Чаандани Магу. Самые известные сувениры с Мальдивских островов — это, несомненно, маты, сплетенные из натурального пальмового волокна локального происхождения. Другой сувенир, миниатюрные деревянные дони, — традиционные рыбацкие лодки, которые можно увидеть на Мальдивах практически везде. Сладости, диковинные рукотворные изделия из дерева и кокосовой скорлупы займут достойное место в багаже, чтобы дома напоминать о времени, проведенном в раю на земле.

Навстречу вдохновению

Яркие впечатления ждут путешественников уже в международном аэропорту Велана, расположенном всего в 2 км от столицы. Чуть меньше часа в полете до острова Кудакурату подарят возможность полюбоваться захватывающими видами уникальных атоллов, где яркие глубокие синие оттенки океана контрастируют с нежными бирюзовыми рифами: способ во всей полноте ощутить подлинный мальдивский момент «прибытия в рай».

Гостей на причале встречают под ритмичное звучание национальных барабанов бодуберу, приглашая освежиться бокалом шампанского и ощутить вневременную сущность безмятежного островного рая.

Пятизвездочный курорт RAAYA By Atmosphere расположен на одном из самых больших природных островов атолла Раа, окруженном кристально-голубыми водами и покрытом пышными тропическими лесами. Курорт располагает 167 пляжными и надводными виллами, а также шестью ресторанами с интернациональной кухней, в которых местные традиции гармонично сочетаются с мировыми кулинарными шедеврами.

Этот частный остров представляет собой своего рода заповедник, большую часть которого занимает пышная растительность, включая тропические леса и кустарники, а также нетронутые белоснежные пляжи, и лишь небольшая часть территории отведена под инфраструктуру, что свидетельствует о стремлении владельцев курорта сохранить его природную первозданность.

Надводные виллы спроектированы с акцентом на уединение на фоне великолепных видов на океан и напоминают собой корабли, устремленные в открытое море, а дизайн скрытых в мангровых лесах пляжных вилл, с их зелеными садами под открытым небом, позволяет нежному морскому бризу свободно проникать в жилые пространства, создавая невероятную атмосферу уюта и расслабления.

Душа курорта — небольшая, но оживленная площадь The Village Square, с главным рестораном острова The Village. Сюда приходят не только ради гастрономических впечатлений: здесь можно приобрести необычные сувениры, поучаствовать в мастер-классах или просто развлечься.

Гастрономический опыт

В пляжных барах и ресторанах острова представлена гастрономия из разных уголков мира. Например, в очаровательном ресторане, расположенном на оживленной площади, царит атмосфера итальянской прибрежной деревни. В меню представлены фирменные блюда региона, от пасты до ньокки и ризотто, аккомпанементом к которым выступают вина со всего света.

По вечерам бар у бассейна MIZAJ, название которого в переводе с арабского звучит как «Настроение», превращается в ресторан ближневосточной кухни, а в меню фирменного Ampers&nd гостям предлагают паназиатские блюда, приготовленные из местных морепродуктов и мяса, а также вегетарианскую еду и крафтовые коктейли.

Открывшийся в 2025 году ресторан органической кухни Seb’s Farm располагается в самом центре острова на настоящей экоферме и работает в концепции «от грядки до стола», которая предполагает использование исключительно свежих, органических продуктов, выращенных на самом курорте или в локальных хозяйствах. Seb’s Farm, или «Ферма Себа», уже успевшая стать настоящей жемчужиной курорта, — дань уважения природному богатству Мальдивских островов. При желании гости могут сами собрать с грядок фермы овощи, фрукты и зелень, которые будут в этот же день приготовлены им на ужин.

В гармонии с ритмами природы

Философия спа- и велнес-центра ELEMENTS OF NATURE (ELE|NA) основана на идее жизни в гармонии с природой: здесь специализируются на создании оздоровительных программ, отражающих природные циклы. Этот подход предполагает чередование нагрузки и отдыха, интенсивной концентрации и умиротворенного расслабления. Опираясь на ритмы природы, команда ELE|NA помогает сформировать сбалансированный образ жизни, повысить уровень энергии и укрепить ощущение благополучия и внутренней гармонии.

Гости также могут принять участие в еженедельных оздоровительных мероприятиях, в числе которых сеансы звукотерапии на мангровой площадке, йога на пляже, медитация на воде, прогулки под луной с медитативным отдыхом у костра, а также мастер-классы по приготовлению кокосового масла и уходу за кожей на основе натуральных продуктов.

Для адептов здорового образа жизни есть оборудованный тренажерный зал и павильон для занятий йогой под открытым небом, расположенный среди пышной тропической зелени. Здесь проходят еженедельные и сезонные групповые занятия, включающие йогу, пилатес, силовые тренировки и многое другое — все, что направлено на улучшение самочувствия.

По следам приключений Себа

Гости, приехавшие на курорт целыми семьями, могут отправиться в увлекательное совместное путешествие, чтобы познакомиться с историей мореплавателя Себа, потерпевшего кораблекрушение искателя приключений и художника, который открыл этот остров. Так, в детском клубе их ждет главная достопримечательность — описанный в рассказах Себа обломок затонувшего и поднятого позднее со дна корабля, на который дети могут забраться и поиграть. В других частях острова они встретят сторожевую башню, на которую можно подняться всем вместе, чтобы полюбоваться захватывающим видом на остров и океан, или художественную студию Себа. Для самых маленьких гостей еженедельно устраивают с гидом захватывающий поход, во время которого они исследуют остров, узнают о Себе и ищут свидетельства его жизни в искусстве и других сохранившихся произведениях.

Гости курорта могут проявить художественные таланты в арт-студии и поучаствовать в бесплатном мастер-классе по изготовлению деревянных лодок дони, а также получить специальный сувенир на память о художнике Себе.

Мария Блохина