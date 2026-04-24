Монголия: точка сборки посреди пустыни

Здесь мало людей и почти нет дорог, небоскребы соседствуют с юртами, а бог коммуникаций — электронный переводчик. Родина Чингисхана встречает путешественника резкой сменой жизненного темпа и способна изменить восприятие европейским туристом основополагающих категорий: времени, расстояния, связи, общения, пространства.

Монголы часто шутят, что у них в стране домашних животных больше, чем людей. Доля истины в этой шутке велика: львиную долю территории страны занимает пустыня и поголовье верблюдов, овец, лошадей действительно заметно выше, чем количество жителей. На протяжении нескольких часов пути по степи или пустыне можно не встретить ни одного поселения и даже ни одной живой души. Но потом вдруг из тумана, из-за холма или из-за дюны внезапно возникает монгол на мопеде, в традиционной одежде, с невозмутимым лицом.

Выйдя из аэропорта, я была готова ощутить некоторый хаос, одновременно и органичный, и системный. Первый сюрприз: почти никто не говорит по-английски. Персонал в сетевом отеле очень доброжелательный, но при этом расслабленный, уверенный в том, что главное — не торопиться. За коммуникацию с туристами системно отвечает гугл-переводчик.

Здесь кардинально меняется и ощущение времени, и восприятие своих переживаний по поводу каких-то вещей, которые ты оставил дома. Ты можешь ехать целый день, и это не означает, что преодолеешь в итоге большое расстояние: дело в том, что в Монголии практически нет дорог.

Монголия, наверное, та страна, которая очень помогает посмотреть на ситуацию совершенно по-другому и сказать себе: «Смотри, ты все равно ничего не можешь сделать, поэтому получи удовольствие от того, что ты уехал и можешь позволить себе спокойно не заглядывать в телефон».

Один из главных сюрпризов Монголии — ее неожиданная красочность. Путешественник морально готов к встрече с бескрайней степью и ожидает довольно монотонную в визуальном плане картину. Как ни удивительно, вас ждет не только обилие красок, но и разнообразие ландшафта. Монголия —это не только пустыни и степи. Это водопады, горы, ледники. Здесь очень красиво в первой декаде мая, когда степь и пустыня зацветают. Красота монгольских пейзажей многослойная: вот перед тобой желтая, словно выжженная, пустыня, а над ней вьется зеленая дымка — это трава, которую ты разглядишь, подобравшись поближе, через несколько часов. Дальше — горы, окутанные легким туманом. Этот невероятный градиент света и цвета завораживает. А когда садится солнце, вдруг обнаруживаешь, что песок в пустыне вовсе не янтарный, а серо-черный.

Если заночевать в пустыне, выйти ночью из палатки и лечь на этот песок, то, подняв глаза, очутишься в планетарии под открытым небом. Никаких источников света, кроме мерцающих звезд, и это не просто кайф — ты приходишь в состояние внутреннего равновесия, когда осознаешь реальный масштаб себя самого и своих проблем в этом мире.

Близкая к России территориально, Монголия бесконечно далека от нас по мировосприятию. Здесь органично соединяется и сосуществует несовместимое: в Улан-Баторе рядом с небоскребами стоят юрты. На иностранных языках не говорит практически никто, даже в сетевых отелях. При этом все прекрасно владеют современными средствами связи и вполне эффективно общаются при помощи гугл-переводчика.

За неделю с лишним мы проехали около 3 тыс. км, совершив своего рода турне и убедившись в том, что перед нами страна контрастов. Ты видишь вдоль дороги вполне традиционные магазины, сервисные предприятия, но за ними проглядывают юрты, в которых, судя по всему, живут владельцы. Еще одна типичная картина: едешь по некой квазидороге — и внезапно, как фата-моргана, возникает несколько юрт, рядом с ними вышка сотовой связи, электроподстанция и т. д. Но ты отдаляешься — и дальше вновь бескрайняя пустыня на многие километры вперед.

Путешествие по Монголии для представителя европейской цивилизации — это выход из зоны комфорта: мы привыкли, что как минимум горячая вода и сотовая связь доступны в более-менее стабильном режиме.

Я никогда не была туристом, скажем так, в советском понимании этого слова: с рюкзаком и спальным мешком не путешествовала. В Монголии нас сопровождала экспедиционная команда и у нас был максимальный комфорт, доступный в тех местах. Тем не менее я научилась выбирать место для палатки, выставлять, собирать и разбирать ее. Не все шло гладко: в первую ночь я умудрилась забраться в спальный мешок не с той стороны.

У нас было несколько смешных ситуаций. Однажды мы должны были ночевать в палатках, но задержались, осматривая достопримечательности в небольшом городке. И вот мы решили изменить план и остановиться в отеле. Гостиница была найдена — большой отельный комплекс, который мы проезжали по дороге. Он находился в 13 км, но в полутора часах езды от точки, где мы находились, — и это, к слову, характеризует особенности передвижения по Монголии.

Мы добрались до гостиницы в одиннадцатом часу вечера — и обнаружили, что она закрыта! Очевидно: там ни одного гостя. Сдаваться мы не стали, да и отступать было некуда. Мы достучались до персонала, которому уже пришлось продирать глаза, и запросили 12 номеров.

Но готовых к заселению номеров на тот момент не было. Юртовый сегмент был полностью закрыт из-за холодов, а классический отель не отапливался по причине отсутствия гостей. На улице между тем холодно: +3 °С. Нам удалось стремительно внести жизнь в этот туристический объект: там включили отопление, горячую воду, электричество. Мы приняли горячий душ и выспались, а наутро нам приготовили традиционный завтрак, а потом вышли провожать: с поклонами и чуть ли не со слезами на глазах. Обе стороны были очень растроганы.

В Улан-Баторе совершенно потрясающие музеи, очень разнообразные: богатейшие художественные коллекции, невероятный музей Чингисхана. Они удивляют разнообразием и глубиной подачи материала. Чингисхан — больше, чем национальный герой страны, он фактически краеугольный камень ее истории и краеугольный камень самоидентификации монголов.

Гордость Монголии — все, что связано с кашемиром. Надо признать, что по качеству то, что можно купить в хороших магазинах и на фабриках, не только не уступает, но нередко и превосходит то, что предлагают за неизмеримо большие деньги премиальные бренды из разряда Loro Piana, Brunello Cucinelli и другие. Любопытно, что ассортимент изделий отличается: например, впервые в жизни я обнаружила в одном из магазинов трусы из кашемира. Которые, кстати, купили некоторые участники нашей поездки, заявив, что это лучшее термобелье для горнолыжников.

Монголия — страна не для самостоятельного путешествия. Рассчитывать на то, что, взяв автомобиль в аренду и составив маршрут, ты сможешь самостоятельно осуществить все свои планы, очень самонадеянно. Учитывая отсутствие дорог, рассчитать время в пути крайне затруднительно. Высок и риск, добравшись до места, обнаружить, что там все закрыто. Нужен проводник, причем качественный. Это не удорожает поездку сильно, зато сделает ее оптимальной, максимизирует позитивные впечатления и застрахует от больших затрат, которые потом можно понести, если придется выбираться из неприятных и непредвиденных ситуаций.

Записала Галина Столярова