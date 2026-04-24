Выходные в Москве: три сценария

Расстояние между Петербургом и Москвой все меньше ощущается: самолеты вылетают каждый час, «Сапсаны» и ночные поезда курсируют по расписанию и даже на собственном автомобиле до столицы можно комфортно добраться всего за 6–7 часов. Многообразие вариантов и их доступность позволяют в любой момент организовать себе выходные, полные впечатлений — эстетических, гастрономических, гедонистических. Залог отличного отдыха — удачно выбранный отель и насыщенная программа.

«Карлтон Москва»

Расположенный в самом сердце столицы, вблизи Красной площади и Кремля, культовый отель «Карлтон Москва» окружен самыми знаменитыми достопримечательностями и овеян легендами. Он вобрал в себя память об исторических событиях и ведет искренний и многомерный диалог с городом через нетривиальные элементы в архитектуре, роскошные номера с завораживающими видами и превосходную гастрономию. В обновленных интерьерах ощущается и московская история, и пульс современного мегаполиса. Русская культура, русское искусство, русская кухня и традиционное русское гостеприимство звучат в унисон. К услугам гостей 266 элегантных номеров и 66 роскошных люксов. Гордость отеля — просторный Императорский люкс с панорамным видом на Красную площадь и Кремль, элегантный Президентский люкс на 10-м этаже с открытой террасой и видом на одну из главных улиц столицы, Тверскую.

Москва — главный центр русской культуры, что создает основной вектор культурной программы поездки. Уже в самих интерьерах отеля искусно переплетается наследие русской живописи, архитектуры, литературы, балета и драматического театра, здесь встречаются каноны классического и современного искусства. Как и в театре, в сфере гостеприимства все начинается со сценографии: «Карлтон Москва» располагается в историческом центре столицы, а дизайн интерьера построен на контрасте классики и современности, и в нем заложены референсы к русской культуре и искусству.

В лобби, прямо над главным входом и лестницей, расположена необычная авторская инсталляция, напоминающая осенние листья. Она состоит из 1400 элементов, выдутых вручную из богемского хрусталя и золота. Разрабатывая настенную инсталляцию из дымчатого хрусталя ручной выдувки и огранки для стойки регистрации отеля, дизайнеры вдохновлялись кокошником балерины Анны Павловой. Прообразом хрустальной люстры в лобби стала тиара императрицы Марии Федоровны. Эта оригинальная люстра — центральный элемент «Шампань-бара». Хрустальные жемчужины и украшения подвешены на 500 тщательно обработанных золотых листочках.

В лобби отеля колонны украшены венецианской мраморной штукатуркой, а их капители покрыты сусальным золотом. Массивные русские канделябры напоминают те, что были подарены российским царем герцогу Веллингтону в 1826 году.

За гастрономическую часть уик-энда призваны отвечать три ресторана и два бара, в том числе элегантный «Шампань-бар» и O2 Restaurant с террасой, впечатляющим панорамным видом на город и средиземноморской кухней от шефа Ивана Маркова, где приятно расположиться после заселения и наметить маршрут прогулки, буквально смотря на Москву с высоты, как на карту.

Арт-пространство Cube.Moscow, расположенное на −2-м этаже отеля, давно снискало статус самостоятельной столичной достопримечательности. Здесь представлены ведущие российские галереи, каждый месяц открываются новые выставки, проходят яркие перформансы, встречи с художниками, коллекционерами и другими представителями арт-сцены. «КУБ» — это арт-платформа, созданная для расширения культурного диалога между представителями российского арт-сообщества, а также для более тесного взаимодействия и развития всех участников арт-рынка.

Выбрав «Карлтон Москва», сложно не посетить во время путешествия Третьяковскую галерею: в рамках коллаборации со знаменитым московским музеем в отеле оформлены два авторских люкса «Третьяков» с репродукциями картин авангардиста Аристарха Лентулова. В числе привилегий для гостей эксклюзивные гастрономические комплименты по рецептам дома Третьяковых, ВИП-доступ в основную галерею.

С 27 марта по 1 ноября 2026 года Государственная Третьяковская галерея представляет масштабную выставку «Хрупкое искусство. Пастель». Показывают более 150 уникальных графических произведений конца XVIII — начала XX века из собрания музея. Экспозиция охватывает ключевые этапы развития этой особенной техники: от самых ранних произведений первых русских пастелистов до смелых экспериментов художников рубежа веков. Зритель увидит редкие образцы мастерства проводников европейской традиции в России: Георга Фридриха Шмидта и Вигилиуса Эриксена, а также хрестоматийные работы Ореста Кипренского, Алексея Венецианова.

Амбассадор отеля «Карлтон Москва» — танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов. Звезда знаковых проектов продюсерской компании MuzArts, участник спектаклей Большого театра в качестве приглашенного артиста, он исследует эмоции через движение. У постояльцев отеля есть возможность посетить спектакли с участием Ильдара, а также арт-гостиные в лобби с артистами после премьер.

За отдых и расслабление после долгого дня, полного впечатлений, отвечает спа-центр с уединенным спа-люксом и бассейном, инкрустированным кристаллами Swarovski.

«Балчуг Кемпински Москва»

Пятизвездочный отель «Балчуг Кемпински Москва» расположен в самом сердце российской столицы. Отель находится на берегу Москвы-реки прямо напротив Кремля, Красной площади, храма Василия Блаженного и парка «Зарядье». В шаговой доступности — Третьяковская галерея и Большой театр, модные магазины ГУМ и ЦУМ, знаменитые улицы Пятницкая и Ордынка с более чем сотней ресторанов, баров и кафе, магазинов, салонов фирменных русских промыслов, сувениров и украшений.

Прекрасное решение для весеннего выходного дня — самостоятельная экскурсия по парку, в ходе которой можно узнать все об устройстве и истории «Зарядья». Прогулка с аудиогидом — возможность познакомиться с главными объектами парка в комфортном темпе. Это маршрут с посещением основных павильонов и смотровых площадок парка — места, где гармонично сочетаются история и современность, культурные события и передовые решения ландшафтно-ботанического дизайна, научно-исследовательский потенциал и разнообразие развлекательных программ. Для удобства гостей предусмотрено использование аудиогида с личными проводными наушниками. Афиша концертного зала «Зарядье» полнится мероприятиями на любой вкус. Например, с 5 июня по 6 июля здесь пройдет V летний музыкальный фестиваль «Зарядье», гости которого почти каждый день будут свидетелями разнообразных выступлений: от симфонических оркестров и представления классических произведений до «Музыки итальянского кино».

Через мост от отеля «Балчуг Кемпински» расположился величественный собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного) — один из самых значимых памятников древнерусской архитектуры XVI века. Собор был возведен в 1555–1561 годах по велению царя Ивана Грозного в честь покорения Казанского ханства. Центральная церковь освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Четыре церкви — Трех Патриархов Константинопольских, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Григория Армянского — освящены во имя святых, в день памяти которых произошли важные события похода. В освящениях церквей собора нашли отражение и другие важные события русской духовной жизни второй половины XVI века: явление в вятских землях нового образа Николая Чудотворца, прославление преподобных Варлаама Хутынского и Александра Свирского. Восточная церковь посвящена основному догмату христианской веры — Святой Троице. Западная церковь Входа Господня в Иерусалим связывает собор с образом Небесного Града. Впоследствии к Покровскому собору были пристроены две нижние церкви: во имя святого Василия Блаженного и Блаженного Иоанна Московского.

Покровский собор богато украшен настенными росписями, обладает внушительной коллекцией древнерусской иконописи и шедевров церковно?прикладного искусства. Уникален ансамбль 11 церквей с полными иконостасами, интерьеры которых отражают историю храма на протяжении четырех с половиной столетий. В лектории регулярно проходят «Исторические встречи в Покровском соборе» — это лекции-беседы с уникальными специалистами и знатоками истории России и Москвы, древнерусской архитектуры, иконописи и настенной живописи, русской православной культуры, колокольного звона, духовного пения.

К услугам гостей отеля «Балчуг Кемпински» 227 элегантных и просторных номеров и люксов разнообразных категорий, от «улучшенного» и «де-люкс» до эксклюзивных «Гранд Де-люкс» с видом на Кремль и авторских Дизайнерских, Кремлевских и Панорамных люксов.

Гастрономическая концепция отеля представлена рестораном с открытой кухней «Балчуг Гриль», где сервируются завтраки с великолепным видом на Кремль, венским кафе «Кранцлер», где днем проходят и дружеские встречи, и деловые переговоры. Вечером же «Кранцлер» преображается в изысканный бар и лаунж, обещающий стать идеальным местом для аперитива в столице. Уютный и гостеприимный бар «Лобби Лаунж» с камином порадует большим выбором десертов от шеф-кондитера, алкогольных и безалкогольных напитков. В меню бара найдутся и легкие закуски, и полноценные блюда на любой вкус.

Обязательно стоит посетить чайную церемонию «Балчуг» с фирменными сэндвичами, свежеиспеченными сконами, сладостями и канапе. Уникальная возможность прикоснуться к гастрономической культуре Москвы — «Московское чаепитие». К чаю подается традиционная русская выпечка, а также три вида варенья, церемонию дополнит ассорти канапе, сладостей и фруктов.

После насыщенной культурной программы в отеле гостей ждут на восстановление в оздоровительном клубе «Балчуг» с его крытым подогреваемым бассейном джакузи, саунами. Для активных спортсменов предусмотрен современный тренажерный зал, а в центре красоты предлагают различные виды массажа, косметические процедуры и уход за телом.

Запоминающимся опытом могут стать специальные праздничные завтраки 7 и 9 мая. Отель Балчуг Кемпински Москва предлагает гостям уникальную возможность увидеть генеральную репетицию и сам торжественный парад Победы на Красной площади из легендарного панорамного зала «Библиотека» на 8 этаже. Гостям мероприятия будет предложен праздничный завтрак от шеф-повара отеля Андрея Кагокина, в том числе, брускетта с маринованным лососем и сливочным сыром, тартар из говядины с перепелиным яйцом, тунец татаки, копченая утка с ананасом и базиликом, красная икра на мини-блинчиках, ростбиф с салатом из морских водорослей, креветки с муссом из авокадо, гаспачо, омлет, сырники, колбаски и пирожки с мясом и грибами, разнообразные десерты, а также просекко, белые и красные вина и безалкогольные напитки без ограничений.

Всегда в рекомендациях консьержей отеля добрые прекрасные соседи: как постоянные экспозиции, так и впечатляющие выставки. В ГМИИ им. Пушкина до 20-х чисел июня проходят интереснейшие выставки, например «Ларионов / Гончарова. Начало». Проект впервые исследует самый ранний — доавангардный — период в творчестве двух выдающихся мастеров русского искусства XX века: Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой. Их пастели и рисунки первой половины — середины 1900-х годов были следствием интереса к новейшему европейскому искусству, прежде всего к импрессионизму и постимпрессионизму. Большинство произведений покинут запасники и будут показаны широкой публике впервые. Там же до 21 июня будет проходить первая за 60 лет экспозиция, посвященную творчеству выдающегося скульптора Беатрисы Сандомирской. Выставка объединит произведения из собраний музеев России и Армении.

«Лотте Отель Москва»

Отель расположен в историческом центре города, в том его месте, где московское наследие встречается с современностью, где можно почувствовать себя полноправным столичным жителем. Сразу за отелем начинаются любимые москвичами арбатские переулки и сам Арбат — главная пешеходная улица города с ее ресторанами, барами и магазинами.

Особой точкой притяжения в теплое время года становится летняя терраса на клубном этаже с видом на здание МИД РФ, небоскребы «Москва?Сити» и Новинский бульвар. Легкие порывы ветра, игра света на городских панорамах и уютная атмосфера помогут забыть о суете и насладиться моментом.

На расстоянии приятной пешей прогулки находятся многочисленные достопримечательности — подчас не самые очевидные, но оттого еще более интригующие. Рядом с отелем расположился Музей Востока, крупнейший культурно-просветительский центр, основанный в 1918 году. Сегодня в его коллекции исключительное собрание памятников искусства и художественной культуры народов Дальнего и Ближнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Севера. Фонды насчитывают около 150 тыс. предметов искусства. На постоянной экспозиции представлено более 5 тыс. экспонатов: скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, оружие, археология. В музее проводятся выставки, экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы. Помимо этого, можно посетить чайную комнату и освоить искусство икебаны.

Парк Горького общей площадью около 212 га может увлечь на целый день: он включает в себя целых четыре территории. «Партер», исторически активная часть парка, где сосредоточены достопримечательности, скульптуры, фонтаны и цветники, место, где посетители прогуливаются, отдыхают, танцуют, летом ходят на фестивали, а зимой катаются на коньках. Парк искусств «Музеон» — первый в России музей скульптуры под открытым небом и самое творческое пространство парка Горького. В коллекции экспонируется 541 скульптура из камня, бронзы и дерева: это памятники советской эпохи и периода соцреализма, работы отечественных авангардистов и современных художников. Нескучный сад — «средняя» из частей парка, ее обычно называют исторической. По одной из версий, свое название Нескучный сад получил в честь князя Никиты Трубецкого. На приемах особое внимание он уделял тому, чтобы каждому гостю было чем заняться и всем было весело. Близкая версия гласит, что название придумал сам Трубецкой для создания определенного имиджа, как бы заранее готовя гостей к предстоящим развлечениям. Четвертая часть парка, «Воробьевы горы», — уникальный природный заказник, где встречается более 150 видов животных и птиц и около 400 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Одно из самых живописных мест в центре города, которое прекрасно подходит для занятий спортом и неспешных прогулок по лесу.

Номерной фонд отеля включает 236 комфортабельных номеров и 64 люкса, в том числе самый большой в российской столице Королевский люкс площадью 490 кв. м. Стандартные номера «Лотте Отеля» — одни из самых просторных в городе.

Гостям клубного этажа «Лотте Отель Москва» доступны отдельная стойка регистрации, бесплатная аренда одной из камерных переговорных на час в день и персональное бизнес-обслуживание. В течение дня в обеденной зоне сервируются пять гастрономических подач от шеф-повара отеля: завтрак, обед, послеобеденный чай, ужин и вечерний чай а также «счастливые часы» с алкогольными напитками.

Для идеального завершения дня после прогулки гости могут посетить Mandara SPA с термальной зоной, бассейном и балийскими спа-ритуалами. Особое удовольствие — фирменный «Мандара-массаж» в четыре четыре руки.

«Лотте» — важная точка на гастрономической карте столицы. Помимо круглосуточной подачи блюд в номера и стильного лобби-бара, в отеле работают два первоклассных ресторана, отмеченные международными премиями.

Повара ресторана OVO переосмысляют итальянскую классику, а специализация ресторана MEGUmi — традиционная японская кухня в современном прочтении.

Обладатель многочисленных международных и российских наград в области гастрономии, MEGUmi сочетает в своей концепции кулинарные традицие Востока и Запада. У руля стоит команда во главе с двумя шеф-поварами из Японии: Энмей Йошитака и Хоши Такаши. В числе бестселлеров – хрустящие креветки "Канзури", карпаччо из желтохвоста, стейки из мраморной говядины вагю, тартар из тунца о-торо. Трапезу трактуют здесь еще и как визуальное пиршество – например, корень васаби натирают в присутствии гостя на терке из акульего плавника, чтобы острая приправа попала на стол максимально свежей, а стейк готовят, а затем фламбируют на вулканическом камне со склона горы Фудзи.

Мария Блохина