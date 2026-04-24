Побыть наедине с собой, услышать себя, почувствовать свое тело — для утомленного бесконечными мыслями и перегруженного ответственностью жителя кипящего мегаполиса настоящая задачка со звездочкой. Активность 24/7, огромные потоки противоречивой информации оставляют для этого совсем немного шансов. На таком фоне неожиданно для многих нишу физической, ментальной и эмоциональной перезагрузки в одном флаконе заняли бани.

Древняя культура парения не просто переживает ренессанс, но и выходит на пик популярности: современные бани представляют собой мультиформатные комплексы с набором спа-услуг на любой вкус и под любую задачу. По такому принципу созданы и банные комплексы Siberia. Их сооснователь и идеолог Сергей Нестеров (Нестор), главный судья Национальной банной ассоциации РФ, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ Стиль Клуб», на каких принципах и опыте выросла индустрия оздоровления и в каких направлениях развивается российская банная культура.

Регулярное посещение бани буквально на наших глазах переросло в фундаментальный тренд заботы о себе. С чем это связано?

Баня сегодня — это и коммерчески успешный бизнес, и отражение еще более широкого тренда на здоровый образ жизни. ЗОЖ становится частью моды, особенно у молодой аудитории. Меняется сам формат досуга: люди выбирают осознанный отдых — бани, термы, ретриты. Баня перестала быть только утилитарной практикой и стала пространством для встреч, праздников, корпоративов.

Сегодня мы видим заметное омоложение аудитории: в баню приходят люди 17–18 лет, молодые предприниматели 25–30 лет. Параллельно активно растет женская аудитория — соотношение мужчин и женщин близко к 50 на 50. В итоге меняется образ жизни, увеличивается спрос, появляется новое предложение и баня становится полноценным современным трендом. Я бы сказал, что баня сейчас — это уже совсем другой уровень отдыха и заботы о себе.

Здоровым сегодня быть не просто важно, но и модно, и бани находятся в самом сердце этого тренда. Все больше людей, испытав на себе мощную всестороннюю перезагрузку, которую дает баня, приобщаются к этой культуре, она становится органичной частью их жизни, а дальше уже работает сарафанное радио, медиа и другие инструменты коммуникации.

Что же такое баня в современном понимании: ментальный ритуал, работа над здоровьем или традиция?

Баня — это все сразу. Это и здоровье, и психологическая разгрузка, и традиция. Все зависит от того, когда, зачем и с кем человек туда приходит. Если с семьей — это традиция. Если посещает ее регулярно для себя, по режиму — это здоровье. Если нужно выдохнуть, перезагрузиться — это психология, но в целом это все работает в комплексе. Баня — это не забота только о теле, но и о состоянии.

В современном мире людям очень не хватает контакта, внимания, простых вещей вроде тактильности. Во время банных процедур это возвращается через работу мастера и взаимодействие между людьми. Я бы сказал, что баня в своей современной концепции уже не умещается в рамки некоего одномерного определения. Использовать баню нужно системно: это очень разносторонний, тонкий и одновременно мощный инструмент. Все больше людей идут в баню как в спортзал, на завтрак или в ванную, чтобы почистить зубы. Включают ее в свое жизненное расписание, приучают к ней свое тело и набираются опыта для того, чтобы организм почувствовал этот эффект и понял, насколько ему становится легче жить. Системный подход позволит поддерживать баланс во всем организме.

Какие тенденции существуют сейчас внутри глобального тренда? Какие направления будут популярны в будущем?

Один из ключевых трендов — трансформация форматов. В общественных банях появляются семейные и смешанные пространства, куда можно приходить с партнером или детьми. Активно развивается формат термальных комплексов — это уже целые экосистемы с банями, хаммамами, бассейнами, зонами отдыха и ресторанами, где гости могут находиться в халатах, а практики дополняются ароматерапией и — постепенно — звукотерапией. Рынок развивается в двух направлениях: премиальные проекты и более доступные общественные бани с упором на функциональность и цену. Отдельный устойчивый тренд — качественная гастрономия и интеграция ресторанных концепций. Растет и женское направление, появляются пространства только для женщин, развивается выездной формат. Если коротко, баня сегодня выходит за привычные рамки представления, понятие становится гораздо шире и этот процесс только набирает обороты.

По вашим наблюдениям, какие форматы на данный момент наиболее популярны?

Сегодня востребованы два формата. Первый: комплексные программы, когда гость получает полный набор ритуалов и просто погружается в процесс, ни о чем не думая. Второй: формат конструктора, который мы активно развиваем в Siberia в Санкт-Петербурге: аренда пространства и самостоятельный выбор процедур из меню. Подобный подход дает гибкость и персонализацию, человек сам собирает свой сценарий отдыха. Среди процедур стабильно востребованы купели: теплые и холодные, с добавлением пихты, трав, цитрусовых, в том числе холодные купели со льдом. Популярны скрабы и пилинги, особенно авторские или собранные под себя. И конечно, разные техники парения — от классики до форматов в четыре, шесть или восемь рук. Я всегда говорю, что сегодня людям важно не просто попариться, а почувствовать, что все сделано именно для них.

Существует ли в банном направлении сезонность и как она проявляется?

Сезонность, конечно, есть: в холодное время года спрос ощутимо выше. Осень, зима и ранняя весна — периоды максимальной загрузки, в среднем это около 70–75%, а в пиковые доходит и до 100% комплекса. Долгое время существовал стереотип, что летом в баню ходить не стоит, но на практике это утверждение ошибочно. Баня — это не жара, а очищение и восстановление. Летом нагрузка на организм выше, кожа активнее загрязняется, усиливается потоотделение, и баня помогает это компенсировать. После нее человеку легче дышать и легче переносить жару. Мы в Siberia давно это подробно объясняем гостям и видим результат: даже летом держим загрузку на уровне 80–85%. Я лично всегда обращаю на это внимание гостей: баня летом — это не «зачем», а «попробуйте и почувствуйте разницу».

Как вы придумываете многоступенчатые программы для Siberia?

Программы формируются из моего опыта, насмотренности и постоянного обучения. Я много посещаю бани и спа-комплексы, смотрю, как это устроено, участвую в профессиональных мероприятиях. Вдохновение приходит и из личного опыта, когда сам прохожу процедуры. Дальше мы собираем программу как конструктор и обязательно тестируем ее внутри команды, дорабатываем, убираем лишнее. Наш принцип — понимать, что мы делаем и зачем. Я всегда говорю: недостаточно просто повторить процедуру, важно разобраться в ее механике. Только после этого она появляется у гостей. В целом у нас есть правило: «Никогда не делай того, что знаешь, но всегда знай, что ты делаешь». Ты можешь иметь знания, но без достаточного опыта и практики все равно ошибешься, потому что нет глубинного понимания вопроса. Чтобы не навредить, это крайне важно осознавать. Поэтому к оздоровительной функции бани мы относимся в высшей степени серьезно.

Какие ошибки в подходе к парению и мифы встречаются вам чаще всего?

Ошибки классические: переедание, алкоголь, попытка «терпеть» и соревноваться. Люди часто не слушают ни свое тело, ни мастера. Это может привести к перегреву или переохлаждению, причем последствия иногда проявляются через несколько дней. Важно и положение тела во время парения: когда человек сидит, голова перегревается, а ноги остаются в более холодной зоне, а в положении лежа тело прогревается равномерно. Среди мифов убеждение, что пятна на коже означают хороший прогрев, хотя это сигнал неправильного температурного режима. То же самое с контрастом: это не обязательно ледяная вода, вариантов гораздо больше. Я всегда говорю, что баня — это не игра на слабо, а умение хорошо чувствовать и понимать свое состояние.

За что вы лично любите баню?

Баня дает здоровье, удовольствие и баланс. Это и физическое восстановление, и эмоциональная разрядка, и, если совсем по-простому, это просто очень хорошо. Я люблю баню за людей — за мастеров и гостей, за это сильное сообщество. Баня постоянно развивает: ты не можешь стоять на месте, нужно изучать анатомию, практики, фитотерапию, историю. И главное — это польза. Когда ты видишь, что человеку стало лучше, ты понимаешь, что все делаешь не зря, и в этом для меня большой есть смысл.

Беседовала Мария Блохина