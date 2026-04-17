В Таганроге девять купеческих домов внесли в госреестр памятников истории

Правительство Ростовской области включило девять объектов культурного наследия Таганрога в Единый государственный реестр памятников истории и культуры России. Комитет по охране ОКН опубликовал соответствующие постановления на официальном портале, и теперь эти здания получили федеральный статус защиты.

Большинство домов насчитывает свыше 100 лет, а их владельцами в XIX–XX веках выступали влиятельные купцы и предприниматели. Жилой дом Кафери возвели в начале XX века для купца Ивана Кафери и его жены Анастасии. В 1923 году власти передали его в муниципальную собственность, и здание продолжили использовать как жилое. Дом Мошети стоит на пер. Большой Садовый, 11; сегодня там работает центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.

Судья Афанасий Перестиани построил свой дом в 1860-х годах. После 1923 года государство забрало его для жилья. Лесопромышленник Иван Ножников в 1880-х возвел особняк, где вскоре после революции разместили ЧК по борьбе с саботажем; во время войны там обосновалась русская полиция, а позже — редакция «Таганрогской правды».

Купец второй гильдии Иван Лобода, дальний родственник Антона Чехова, обустроил дом в 1900–1910 годах. Там состоялась свадьба его брата, которую писатель описал в рассказе «Свадьба с генералом». Домовладение Анисимовой датируют 1863–1887 годами; после национализации оно служило офисам и квартирам.

Гумель построил свое домовладение в 1863–1894 годах на ул. Розы Люксембург, 15. Мещанин Сергей Мухин в 1917 году возвел дом, который после революции стал жилым. Доходный дом Хандрина появился в первой половине XIX века; после 1917 года в нем разместили военную комендатуру, а в 1920-м передали горкомхозу. Эта инициатива усиливает охрану исторического центра Таганрога, где сохранились следы купеческого прошлого.

Ранее около 30 ОКН из Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Аксая и Азова попали в федеральную программу восстановления на 2025 год. В январе 2026-го власти уже добавили в региональный перечень три объекта Таганрога — дом Сабсовича, домовладение Корсака и Градоначальнический спуск. Включение в реестр обязывает собственников соблюдать строгие правила реставрации.

Станислав Маслаков