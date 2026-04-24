Искусство жить в едином стиле: принцип тотал-лук в загородной архитектуре

В современном мире главная ценность — это возможность жить в собственном ритме. Дом давно перестал быть просто «крепостью», превратившись в территорию, где каждый квадратный метр поддерживает выбранный человеком стиль и сценарий жизни.

Тем не менее традиционный подход к строительству загородной недвижимости часто напоминает лоскутное одеяло. Чем сложнее замысел и шире круг интересов заказчика, тем больше подрядчиков вовлекается в процесс. В результате первоначальная идея рискует раствориться в компромиссах между архитекторами, дизайнерами и ландшафтниками.

Ответом на этот вызов стала миграция концепции тотал-лук из высокой моды в сферу архитектуры. Как и на подиуме, где безупречный образ создается одним визионером, в строительстве цельная картина рождается благодаря синергии трех стихий: архитектуры, интерьера и ландшафта. Это творческая и сложная задача, требующая от исполнителя роли единого гаранта результата.

Для компании Starkwood, строящей премиальные деревянные дома на российском рынке с 2016 года, комплексный подход к созданию загородного дома стал основой философии. Путь ее основателей в сфере деревянного домостроения начался более 30 лет назад с коттеджей, при возведении которых применялись технологии русской, норвежской и канадской рубки. Сегодня компания создает премиальные деревянные дома на основе современных и технологичных архитектурных и инженерных решений.

Бренд выстроил внутри себя полную бизнес-экосистему и внедрил премиальный сервис одного окна. В активе компании современный завод по производству домов из клееного бруса, собственная столярная мастерская, а также полный штат профильных специалистов. Все процессы производства и строительства, обустройства внешнего и внутреннего пространства дома находятся в руках одной команды. Одна компания создает проект, и она же отвечает за итоговый результат и предсказуемый уровень качества на каждом этапе.

«Мы воспринимаем загородный дом не как набор стен и комнат, а как целостное художественное произведение,— поясняет учредитель компании Вячеслав Астафьев.— У каждой семьи свой уклад и ценности, эстетические предпочтения. Каждому нашему заказчику нужен свой собственный уникальный дом. Поэтому мы объединили все этапы создания дома: от разработки архитектурной концепции, производства на собственном заводе до меблировки интерьера и обустройства территории. Наша задача — спроектировать пространство, где внешний облик, интерьерные решения и окружающий ландшафт будут звучать в унисон, образуя единый, спокойный и благородный стиль».

Создание такого дома начинается с комплексного проектирования — этапа, на котором мечты обретают детальные очертания. Специалисты разных подразделений Starkwood совместно продумывают посадку здания на участке, его архитектурный стиль, эргономику, инженерные системы и цветовую палитру. Сразу же подбираются интерьерные решения, фактуры, продумывается концепция ландшафтного дизайна. Благодаря такому подходу будущие владельцы еще до выхода на стройплощадку видят свой дом в мельчайших деталях, а сам процесс строительства становится комфортным и абсолютно предсказуемым. «Для нас важно, чтобы наши клиенты были спокойны и получали удовольствие от своего дома начиная с первых этапов — проектирования и строительства»,— добавляет Вячеслав Астафьев.

Главным солистом в проектах Starkwood выступает дерево — экологичный материал, способный, как никакой другой, естественно вступать в диалог с природой. «Сегодня заказчики все чаще выбирают деревянные дома не только за их экологичность и уникальный микроклимат, но и за визуальную мягкость и способность к интеграции в пейзаж,— отмечает главный архитектор Starkwood Виталий Харитошин.— Дерево одинаково выразительно раскрывается и в лаконичном скандинавском стиле, и в альпийском шале, и в архитектуре Фрэнка Ллойда Райта с ее характерными горизонтальными линиями и плоскими кровлями. Мы добавляем к этому большие площади остекления, стирающие границу между гостиной и лесом, и просторные террасы с летними кухнями — ведь загородные дома строят именно для того, чтобы наслаждаться природой».

Поддерживая идею природной мимикрии, Starkwood отдает предпочтение естественным тонам фасадов: графитовому, глубокому зеленому, оттенкам коры и камня. Дом буквально растворяется на фоне леса, сохраняя при этом премиальную эстетику.

За безупречную интеграцию интерьера отвечает собственное столярное производство компании Starkwood Millwork. Двери, окна, лестницы, стеновые панели и мебель создаются по индивидуальным эскизам из ценных пород дерева. Мебель, изготовленная компанией, идеально «садится» в каждое помещение. Цвет совпадает с утвержденной палитрой. Нет ни случайных предметов, ни хаотичных материалов, ни негармоничных оттенков. Именно так рождается та самая «бесшовность» деталей, которую невозможно получить при сборке интерьера из готовых решений разных фабрик.

Деревянный дом из клееного бруса, созданный по принципу тотал-лук, — это больше чем качественная архитектура. Это инвестиция в эмоциональное равновесие и здоровье. Живой дышащий материал стен поддерживает идеальный микроклимат, теплые природные узоры древесины дарят чувство защищенности, а эстетика каждой детали ежедневно подтверждает: вы дома и этот мир создан специально для вас.

Галина Столярова