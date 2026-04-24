Броши: новые символы времени

Броши — один из самых древних видов украшений, известных человечеству: их прообразы появились еще в античные времена и изначально использовались скорее как функциональный элемент одежды, чем некий декоративный атрибут. Эстетическое измерение брошей раскрылось в Средние века и эпоху Ренессанса: этот вид украшений превратился в символ статуса, власти, принадлежности к определенному общественному классу.

Периодом расцвета брошей считаются XIX и начало XX века, когда они стали важной частью женского гардероба и носились как акцентные украшения. В XX веке интерес к ювелирному аксессуару постепенно угасал, но сегодня он вновь в фокусе внимания.

Преодолев реноме консервативного, если не старомодного классического аксессуара, броши воспринимаются как универсальный элемент стайлинга, который используют не только в традиционных, но и в современных, многослойных и даже мужских образах.

«В современной моде, где правит бал минимализм и многое унифицировано, самую важную роль играют детали, с помощью которых легко и быстро можно кастомизировать даже базовую футболку. Сегодня их не так много, и главная — это брошь,— рассуждает доцент кафедры искусствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица искусствовед Ксения Бандорина.— Это ваш знак и символ, настроение и послание, которое вы транслируете миру и вашему окружению. Символизм броши гораздо сильнее и глубже, чем мы думаем, когда ее выбираем. Не случайно даже деловые средства массовой информации в свое время увлеклись интерпретацией посланий, которые несли в себе броши Эльвиры Набиуллиной, председателя ЦБ России, — и они действительно являлись поддержкой и символом послания, с которым глава российских финансов выступала в своих обращениях. Так, белая брошь-домик была на лацкане ее пиджака во время самоизоляции».

Как отмечает директор управления категорийного менеджмента ювелирной компании SOKOLOV Таисия Изнова, броши активно возвращаются в моду уже несколько сезонов, а в 2026 году окончательно закрепились как один из ключевых трендов, что подтверждает и аналитика Pinterest, где интерес к ним стремительно растет. «Начав свое возрождение на подиумах, броши быстро распространились в фешен-индустрии: особенно заметно было их появление в мужских коллекциях, где крупные цветочные формы стали знаковым элементом у ведущих домов»,— отмечает эксперт.

Важная функция броши — привлекать и отвлекать: «Например, декольте, украшенное брошью, даже самой скромной, привлечет еще больше внимание вашего визави и может тем самым отвлечь, скажем, от того, что на вас сегодня нет макияжа, поэтому брошь в сумке женщины должна быть всегда,— уверена Ксения Бандорина.— Кстати, о сумках: броши на них — еще один элемент не просто декора, а попытки самоидентифицироваться в эпоху всеобщей похожести. Как и модные сегодня обвесы, брошь — это своего рода "шарм", хранящий память о путешествии, событии. Так родился в прошлом сезоне модный "эффект Джейн Биркин". И конечно, зачастую девушки надевают брошь как повод для начала разговора — при встрече обращая внимание в первую очередь на себя».

Сегодня в фокусе выразительные, но при этом утонченные броши-цветы. В их числе образы розы, тюльпана, колокольчиков, лилии и каллы, переосмысленные в формате изящных ювелирных миниатюр. Воплощение роскоши — золотой тюльпан с родолитом и застывшей каплей воды из горного хрусталя.

«Вторым по популярности позаимствованным с подиумов символов сезона стоит по праву назвать банты,— уверена Таисия Изнова.— Этот символ всегда придает образу женственность и игривость, а с помощью брошей можно создать особенно деликатные акценты. Золотые банты выглядят изящно, не утяжеляют образ, создают очень нежную стилизацию и подойдут не только для классического ношения на лацкане пиджака, но и к летним топам и платьям».

Одним из ключевых факторов возвращения брошей на подиумы и в массмаркет стал возросший интерес к эстетике исторических эпох, в частности к культуре Возрождения и тренду каслкор. Современная мода все чаще обращается к символам с глубокой культурной и визуальной историей. Сегодня особенно актуальны мотивы глаз, сердец, масонской символики, готических крестов и знаков власти, которые придают украшениям дополнительный смысл и драматичность.

«Еще одним важным как модным, так и социокультурным трендом года стал поэткор,— продолжает Таисия Изнова.— Пока Dior выпускает культовые сумки и футболки с принтами обложек великих романов, ювелирные бренды переосмысливают эту эстетику, создавая броши, вдохновленные миром литературы и тонкой эмоциональности».

С популяризацией двухтысячных в моду вернулись яркие гламурные акценты. В их числе и романтичные броши в эстетике поэткор, которые заслуженно считаются удачным решением для быстрого стайлинга. Убедительный пример — ультрасовременная брошь-звезда из коллекции «Цирк» бренда SOKOLOV, собранная в сложной багетной огранке.

Сейчас функция брошей изменилась и вышла далеко за пределы аксессуара для жакета. Сегодня броши носят на джинсах, кедах, сумках и используют для красивой драпировки на свитере или платье. К таким стилистическим решениям лучше всего подойдут минималистичные броши с бохо-эффектом.

С возрождением увлечения на стиль гранж, бохо и панк, в которых многослойность и скрепления тканей являются главным стилевым приемом, броши выступают целыми композициями: булавки, висячие броши с цепочками, изображения и портреты, непременные цветы, сердца и стрелы. Броши находят свое место не только на лацканах жакетов, но и на джинсах, скрепляя складки, создавая необычный крой. Даже обувь теперь нестандартная и оригинальная локация для брошей!

По мнению петербургского стилиста, эксперта по визуальному позиционированию Марии Хомяковой, броши стали настоящим символом нашего времени, мостом между поколениями и способом сказать о себе без слов. В мире, где все ускоряется и унифицируется, брошь требует паузы: чтобы рассмотреть, приколоть, соединить с настроением:

«Здесь есть два аспекта: долгое время в мире моды царила "тихая роскошь": чистые линии, отсутствие декора. Фигурально выражаясь, бежевый на бежевом. И вдруг захотелось увидеть личность, аутентичность! Есть и еще один момент: новое — это хорошо забытое старое. Винтажные броши — камеи, потемневшее серебро, жуки, глаза, губы, ключи… Все это вызывает эмоцию и рассказывает историю. А еще винтажные броши могут нести память о семье, а где память — там внутренняя опора и сила».

Как отмечает стилист, сегодня главное правило ношения — отсутствие правил. Вернее, правило одно: брошь должна усиливать природную харизму своего носителя, а не спорить с ней. Экспериментируйте, прикалывайте туда, куда не принято, и позволяйте себе эту маленькую, но очень личную роскошь — в конце концов, именно такие детали и делают образ запоминающимся, напоминает Мария Хомякова.

«Конечно, классический способ остается: брошь на левом лацкане пиджака чуть ниже ключицы беспроигрышна. Но сегодня мы видим их и на вороте рубашек, и как аксессуары, подкалывающие брюки. Массивные цветы из текстиля в зоне пояса или даже на сумках — это уже не эксперимент, а тренд»,— резюмирует эксперт.

Галина Столярова