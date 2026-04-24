Деним, кружево, твид: нежные оттенки теплого сезона

Вместе со стилистами сети премиальных мультибрендовых бутиков «Кашемир и Шелк» редакция издания «Коммерсантъ Стиль Клуб» составила путеводитель по самым интригующим и выразительным трендам наступившей весны и предстоящего лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Кашемир и Шелк» Фото: «Кашемир и Шелк» Фото: «Кашемир и Шелк» Фото: «Кашемир и Шелк» Следующая фотография 1 / 4 Фото: «Кашемир и Шелк» Фото: «Кашемир и Шелк» Фото: «Кашемир и Шелк» Фото: «Кашемир и Шелк»

Весна в любых широтах приносит с собой пробуждение природы, эмоций и надежд. Нынешний сезон окрашен в нежную пастельную гамму, где теплая колористика городских и природных пейзажей мягко — и подчас аппетитно — сочетается с кондитерской. Настроение коллекций — легкое дыхание. В фаворе у дизайнеров цветочные и наивные принты, струящиеся и дышащие ткани.

Эти наряды созданы для жизни, полной улыбок и открытий, спонтанных путешествий и удивительных встреч, приятных сюрпризов и теплых объятий. Праздник каждый день — вовсе не утопия, а мировосприятие, которое зависит исключительно от нас, напоминают дизайнеры. В этих образах все сбудется, обещают они — и почему бы не разрешить себе поверить?

В цветовой палитре сезона встретились самые пленительные тона рассветного неба: розовые, оранжевые, фуксия, голубые, фиолетовые. Эти оттенки, разбавленные визуальной гурманикой, одновременно и умиротворяют, и наполняют энергией. Белый цвет — символ свежести и нового старта, яркие принты — будоражат воображение: здесь и полоски, и тропические размытые узоры, и акварельные техники, и сюжеты Ван Гога, и даже люстры. В визуальных решениях правит бал эклектика: дизайнеры вносят «неправильность» в образ, чтобы он не выглядел слишком выверенным.

Главное движение сезона — от объемных, расслабленных форм к приталенным, с четкой линией плеча. Строгие плечи, узкая талия, треугольный силуэт — женственность раскрывается через структуру, а мода возвращается на новом витке к дерзкой и смелой эстетике 1980-х. Банты у горла, объемные плечи, деним в прямом крое — все это работает на новые пропорции.

Жакет от Bruno Manetti из облегченного твида можно носить с широкими брюками на встречу, а вечером — с денимом и балетками. Блузка из батиста от Massimo Alba одинаково уместна с кожаными брюками от Veneta и с льняной юбкой. Андрогинный жилет от Peserico органичен и в деловом образе, и на прогулке у моря. Вещи легко перетекают из одного жизненного сценария в другой.

Colombo работает с фулярным шелком, в котором нити переплетены так плотно, что ткань держит форму, сохраняет структуру и при этом остается воздушной. Фулярный шелк можно стирать, брать в путешествия, смело интегрировать в повседневную жизнь. Он как просекко на летней веранде: даже став обыденным, особенное не утрачивает своей ценности.

Деним в этом сезоне диктует четкие, графичные силуэты: прямой крой, бананы, высокая посадка. Жакеты из денима, юбки, брюки миксуются с шелком, кружевом, кожей. Деним становится базой, на которой выстраивается образ. Peserico, Massimo Alba, Avant Toi работают с ним как с полноценной тканью для гардероба, где важны силуэт и сочетание с другими фактурами.

Avant Toi и Cividini создают вещи, которые ложатся мягко, без утяжеления. Кожаные брюки с трикотажным джемпером, кружево на сетке под вязаной кофтой — эклектика, где каждая вещь дополняет другую. Cividini искусно использует акварельную технику: джемперы, на которых цвет растекается, как краска на мокрой бумаге. Прозрачные вставки и воздушные текстуры делают трикотаж почти невесомым.

Bruno Manetti работает с твидом, облегчая его за счет воздушного плетения и летнего состава. Твид можно сочетать с легкими блузами, с шелком, со льном. Он добавляет серьезности образу, не делая его формальным, создавая собранность без костюмной строгости.

Кружево завораживает узорами, которые складываются из сотен переплетений, игрой света и тени на коже, искусством обнажать и скрывать одновременно. Maurizio работает с кружевом в греческом стиле: в легких открытых платьях и кафтанах материал живет свободно.

Обувь этого сезона строится на гуманном принципе: красота не должна превращаться в насилие над собой. Pantanetti выпускает балетки с перфорацией и кружевом, в то время как Marsell возвращается к викторианскому стилю: ботильоны со шнуровкой, отсылка к эпохе Марии-Антуанетты. Santoni делает мюли с небольшим каблуком, расположенным точно по центру пятки — для баланса и комфорта. Лоферы и мокасины от Henry Beguelin — мягкие, на лето, без лишних деталей. Возвращаются и легендарные кеды с изображением Omino — олдскульные, удобные, не на толстой подошве. Beguelin достает из архива рыбацкие сандалии — лаконичную форму, которая существует вне времени и трендов. Голубой цвет проходит через всю обувную линию — как напоминание о небе, о воздухе, о рассвете.

В летних моделях сумок лен сочетается с кожей или замшей. У Fabiana Fillippi есть большие и маленькие модели, сумки-шоперы. Zanellato делает сумку-ведро — неформальную и женственную, а линия шоперов под названием A' Spasso от Zanellato той же марки органично вписываются в образы для отдыха на природе, особенно у моря.

Галина Столярова