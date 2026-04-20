Школа прагматики

В условиях экономической неопределенности и стремительных технологических изменений бизнес-образование становится более практичным. Сегодня компании ищут прикладные решения, которые можно сразу внедрять на практике.

Запрос на обучение работе с ИИ наблюдается на всех уровнях менеджмента компаний

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Запрос на обучение работе с ИИ наблюдается на всех уровнях менеджмента компаний

Эксперты рынка сходятся во мнении, что в 2026 году в бизнес-образовании сохраняется смещение в сторону прикладных программ, которые дают быстрый эффект для компании: управление изменениями, стратегическое и операционное управление, финансы, аналитика, цифровые и ИИ инструменты, а также развитие руководителей среднего звена. При этом тренд на усиление hard skills остается, но дополняется запросом на лидерские и коммуникационные компетенции, без которых внедрение новых инструментов буксует, отмечает Татьяна Неверова, эксперт-методолог компании HR 3.0.

«Сегодня обучают людей под задачу, а не для общего развития: бизнес ищет программы, которые можно быстро применить в операционной работе и увидеть результат в KPI. В прошлогодней повестке доминировали похожие темы, поэтому речь идет скорее не о сломе тренда, а о его закреплении и углублении»,— обозначает ситуацию эксперт.

Руководитель ООО «Лаборатория смыслов» Юлия Кузнецова согласна: бизнес-обучение стало гораздо более практичным. «Если раньше много говорили про трансформацию и глобальные изменения, то сейчас фокус сместился на инструменты, которые работают здесь и сейчас»,— поясняет игрок рынка. Как заметила госпожа Кузнецова, бизнесу сложно надолго отрывать людей от задач, поэтому обучение чаще встраивается в рабочую рутину.

Госпожа Неверова добавляет, что наиболее востребованы сегодня программы по менеджменту, финансам, HR, аналитике данных, цифровой трансформации и управлению проектами. Бизнес хочет усиливать компетенции в трех блоках: умение работать с данными, управление командами в условиях неопределенности и быстрое внедрение изменений. «Если раньше образовательный запрос часто был "про прокачку", то сейчас компании хотят снижения ошибок, ускорения решений и роста эффективности»,— перечисляет эксперт HR 3.0.

Геополитика и образование

Артем Геокчакян, заместитель директора Высшей школы бизнеса и технологий Государственного университета управления (ГУУ), говорит, что ключевым трендом последнего времени становится уход от методологии и подходов западных бизнес-школ. «Если еще года три назад многие думали и надеялись, что такая риторика быстро пройдет, то сейчас окончательно становится ясно, что необходимо формировать российскую модель бизнес-образования,— делится представитель ГУУ.— Конечно, это непростая задача, потому что долгие годы бизнес-образование основывалось на фундаментальных западных подходах, однако довольно большой российский опыт реализации программ бизнес-образования позволяет ведущим бизнес-школам России сформировать свои подходы».

Приостановка международной аккредитации бизнес-школ повышает интерес к отечественной модели аккредитации НАСДОБР и отечественным рейтингам. Западный вектор развития переориентируется на азиатские рынки. В связи с этим, по словам господина Геокчакяна, возникает потребность в модернизации и адаптации бизнес-программ, вводятся курсы, отражающие специфику ведения бизнеса в странах Азии, ЕАЭС, АСЕАН, в арабских странах.

Подружиться с ИИ

Одним из наиболее явных трендов участники рынка называют запрос на обучение работе с искусственным интеллектом. Айгуль Кадырбаева, заместитель директора института «Высшая школа менеджмента» по дополнительному профессиональному образованию, директор Центра дополнительного профессионального образования по направлению «Менеджмент» СПбГУ, указывает, что эта повестка касается всех уровней менеджмента: линейные руководители учатся использовать ИИ для повышения личной эффективности, на уровне среднего менеджмента ИИ внедряется в процессы, на уровне топ-менеджмента — в прогнозирование и стратегические приоритеты развития компании. Технологические возможности используются для роста бизнеса.

Юлия Кузнецова подтверждает, что многие компании, включая производственные, учат сотрудников использовать ИИ на всех уровнях, вплоть до рабочих на местах: как работать с нейросетями, где использовать, как проверять результат и так далее. «Все хотят понимать, как использовать ИИ в своей работе, как правильно анализировать данные, как принимать решения на основе цифр. Это нужно и руководителям, и специалистам»,— уточняет руководитель «Лаборатории смыслов».

Господин Геокчакян замечает, что цифровизация все глубже проникает и в саму сферу образования: «Искусственный интеллект стал активно использоваться в целях разработки и повышения качества образовательного контента. Правильно используемые возможности позволяют повысить качество разрабатываемых кейсов, симуляций, осуществлять индивидуальную адаптацию заданий под специфику группы и конкретные запросы слушателей».

В топе и посередине

Что касается отличий в потребностях обучения топ-менеджеров и руководителей среднего звена, то, по мнению эксперта ГУУ, они остаются неизменными. Руководители среднего звена формируют запрос на практические аспекты ведения бизнеса: конкретные вопросы управления финансами, оперативного управления, маркетинга, управленческого учета, управления персоналом, в зависимости от профиля деятельности руководителя.

Запросы топ-менеджмента отличаются своей масштабностью, их в первую очередь интересует развитие компетенций в области стратегического управления, корпоративного развития, формирования траекторий развития бизнеса, взаимодействия на международных рынках.

С коллегой согласен Дмитрий Волков, профессор, первый заместитель директора Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). «На уровне топ-менеджмента в фокусе находится понимание международных практик. Причем запрос формулируется не только на изучение лучших практик дружественных стран. Бизнес хочет разобраться, как можно применить этот опыт к нашим реалиям»,— подчеркивает господин Волков.

Предметом изучения становятся как успешные российские кейсы, так и отечественные кейсы ошибок и провалов. «Навыковое обучение подходит для уровня специалистов, а для топ-менеджмента в этом направлении важно получить новую модель, новое видение, новое понимание, сочетающее в себе как новые концепции, так и лучшие мировые практики и международные перспективы».

Опора в неопределенности

В целом модернизация бизнес-программ предполагает серьезную переработку их содержания, подводит итог господин Геокчакян. Когда меняется содержание образовательных программ на концептуальном уровне, далее следуют изменения на уровне дисциплин и модулей. В последнее время видно, что многие бизнес-школы обновляют свои программы, например, в рамках программ МВА добавляются курсы, связанные с искусственным интеллектом, устойчивым развитием, цифровой трансформацией, личной эффективностью в меняющихся условиях, импортозамещением. Кроме этого, происходят обновление и адаптация практических кейсов и задач в изменившихся экономических условиях.

Госпожа Кадырбаева обращает внимание, что в условиях снижения возможностей для роста выручки бизнес заинтересован в повышении операционной эффективности, внедрении проектов по улучшению бизнес-процессов и снижения издержек. Это касается и затрат на обучение персонала.

Господин Волков убежден: «Основная идея сегодня — как сократить риски неопределенности, как стать эффективным в этом очень нестабильном мире, где ситуация связана и с макроэкономическими факторами, и с внедрением новых технологий, проникновением во все сферы жизнедеятельности искусственного интеллекта, и связанными со всем этим изменениями бизнес-моделей». Данные факторы определяют тренды развития в образовании, поэтому бизнес-школам важно сегодня четко улавливать эти тенденции, а лучше — действовать на опережение.

Василиса Мотова