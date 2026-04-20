Постоянная облачность

Рынок облачных сервисов, по оценкам iKS-Consulting, ежегодно растет на 24%. Этот прогноз подтверждается стабильным интересом бизнеса к облачным технологиям. Для компаний из разных отраслей облачная инфраструктура стала драйвером роста, способом сократить IT-расходы, ускорить разработку и запуск продуктов.

К 2030 году, по данным экспертов, доля облаков в структуре российского ПО может увеличиться до 48%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ К 2030 году, по данным экспертов, доля облаков в структуре российского ПО может увеличиться до 48%

Бурный рост за счет ИИ

Доля облачных решений в структуре российского рынка ПО стабильно растет, и этот тренд усиливается, констатирует генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. Так, по его словам, если в 2024 году этот показатель составлял 36%, по итогам 2025 года он достиг 39%, а к 2030 году доля облаков может увеличиться до 48%. «Основные драйверы — потребность бизнеса в гибкости и масштабируемости, усиление требований к безопасности и надежности и стремление к предсказуемости IT-расходов»,— сказал он.

По оценке AHD и Yandex B2B Tech, в 2025 году объем облачного рынка оценивался в 312 млрд рублей, к 2030 году он может достичь 835 млрд рублей. По оценке iKS-Consulting, рынок облачных сервисов в России будет расти еще большими темпами и к 2030 году достигнет 1,2 трлн рублей при среднегодовых темпах роста в 24,4%.

Основной спрос в Yandex Cloud ожидают в сервисах в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, платформ данных и инфраструктурных решений, которые формируют основу устойчивой технологической среды. Крупнейшими потребителями облачных решений выступают отрасли TMT (технологии, медиа и телеком), ритейл и финансовый сектор. Основные драйверы внедрения ПО внутри этих отраслей — работа с большими объемами данных, автоматизация и оптимизация процессов и фокус на улучшение пользовательского опыта и повышение операционной эффективности.

Что касается профиля компаний, использующих сервисы Selectel, в тройку лидеров по объему потребляемых услуг вошли клиенты из сфер IT, ритейла и финансового сектора — на них приходится 64% выручки в 2025 году. Среди отраслей, которые активно наращивали темпы использования облаков,— финансы (в 2,1 раза год к году), ритейл (в 1,5 раза) и медиа (в 1,4 раза), сообщили в компании.

«Растет спрос на инфраструктуру для AI-проектов, прежде всего на вычислительные мощности с GPU и готовые платформенные сервисы, и комплексные инструменты для работы с искусственным интеллектом — от инференса до систем построения ИИ-агентов»,— подчеркнул директор по продуктам Selectel Константин Ансимов. Выручка Selectel от GPU в облачных серверах в 2025?году увеличилась почти в три раза год к году. Основными драйверами господин Ансимов называет переход компаний от пилотных проектов к промышленному внедрению AI, что требует масштабируемой и безопасной IT-инфраструктуры, а также высокую стоимость оборудования и длительные циклы поставок, из-за чего бизнес все чаще выбирает облачную модель потребления.

Сократить затраты и выйти на старт

Собеседники Guide поделились тем, какой экономический эффект принесла миграция в облако, многие из них отметили сокращение затрат и ускоренный выход продуктов на рынок.

Переход на облачную инфраструктуру дал нам не просто технологическое обновление, а реальный рост бизнеса, рассказывает директор по развитию финтех-решения «Плати по миру» Павел Белов. «Капитальные затраты на IT-инфраструктуру сократились более чем на 40%, а операционная гибкость выросла. Time-to-market новых функций и интеграций сократился примерно вдвое и теперь занимает не недели, а в отдельных случаях всего несколько дней»,— отметил он, добавив, что при запуске маркетинговых акций или резком росте спроса пользователей система не деградирует, а позволяет мгновенно масштабироваться, что для финтеха критично, так как любой сбой бьет по доверию пользователей и деньгам.

«Для нас как для IT-разработчика эффект от использования гибридной модели выражается в первую очередь в скорости развертывания клиентских сервисов и демостендов. Перенос инфраструктуры для внешних пилотных проектов в облако позволил нам сократить CAPEX на закупку серверного оборудования для тестирования на 35%. Благодаря масштабируемости облаков показатель time-to-market (время вывода нового продукта на рынок) новых партнерских кабинетов и облачных версий системы сократился в два раза, что критически важно в периоды пиковых нагрузок во время крупных тендеров и конференций»,— поделился технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.

Переход на облачные решения в среднем позволяет сократить IT-затраты на 30–40%, считает ведущий архитектор MONS (входит в ГК «КОРУС консалтинг») Семен Назаров. Сокращение времени вывода продукта на рынок может достигать 50–70%, если использовать облачную инфраструктуру в связке с low-code-подходом, добавил он.

Мы выиграли в скорости и гибкости, утверждает гендиректор компании «Байт» Константин Хабаров. «Можно быстро протестировать любую модель: не "полетело" — потратился только на аренду платформы или ПО, а если "полетело" — продолжаешь использовать в облаке, в гибридной инфраструктуре или запускаешь сервис on-premise (локальное размещение). Мы сами почти на 100% ушли в облака. Для нас это удобный, гибкий и понятный с точки зрения расходов формат. Все ключевые системы предприятия — по модели SaaS, никакой своей инфраструктуры, лицензий и прочих атрибутов. Мы платим только за потребленные мощности или подписку»,— рассказал господин Хабаров.

Генеральный директор «Альянса перспективных технологий» Ильдар Саттаров указывает, что реальный эффект от перехода в облако проявляется не в прямом сокращении затрат, а в перераспределении финансовой нагрузки. «CAPEX действительно снижается: компании перестают закупать серверное оборудование циклами по 3–5 лет, и это высвобождает капитал. Но OPEX при этом зачастую растет, особенно в первые 12–18 месяцев. Подписочная модель, трафик, хранение данных, специализированные сервисы формируют новую структуру расходов, которую нужно уметь контролировать»,— рассуждает эксперт. По его мнению, бесспорный эффект — это показатель time-to-market, который позволяет развернуть тестовую среду за часы вместо недель. А вот выигрыш от масштабирования вычислительных мощностей под сезонный пик без закупки оборудования измеряется не процентами, а кратностью. При этом он напоминает, что устойчивость к пиковым нагрузкам в облаке — не автоматическое свойство, а архитектурное решение, которое нужно проектировать, тестировать и поддерживать.

Руководитель направления «Облачная инфраструктура» «Лемана Тех» Андрей Приморский рассказал, почему ритейлер за шесть лет использования облачной инфраструктуры в итоге пришел к гибридной модели и в ближайшие два-три года планирует ее придерживаться. «Это дает нам устойчивость к ключевым рискам и позволяет управлять стоимостью наших продуктовых запусков. Управление портфелем облаков требует внедрения в компании принципов FinOps, определения правил потребления и выбора нужной конфигурации под тип нагрузки, требования по доступности и так далее. Прийти к эффективному потреблению облачной инфраструктуры можно только через повышение инженерной зрелости — без этого компании могут сталкиваться с неэффективным использованием ресурсов и ростом затрат»,— делится он.

Прогнозы на 2026 год

«В 2026 году рынок облачных сервисов продолжит расти за счет решений искусственного интеллекта, платформы данных и контейнеризации. Самым динамичным сегментом останется корпоративный ИИ, включая генеративные и агентные решения. При этом будет активно развиваться гибридная модель потребления ИИ: вычислительная часть и модели размещаются в облаке с необходимыми мерами ИБ, тогда как прикладные системы и данные могут оставаться в on-premises. Дополнительный рост обеспечит облачная безопасность на фоне увеличения числа киберугроз и активной миграции компаний в облака»,— прогнозирует господин Атрепьев.

Константин Ансимов также подчеркивает, что сегодня особое значение приобретают вопросы кибербезопасности. Внедрение решений с применением AI часто связано с обработкой чувствительных и коммерческих данных, что повышает требования к информационной безопасности и может сказываться на сроках запуска проектов в эксплуатацию. Крупные заказчики уже сегодня формируют запрос не просто на GPU-мощности, а на изначально безопасные среды для работы с AI, указывает он.

«Рост объемов данных смещает фокус IT-стратегий с наращивания вычислительных мощностей на экономику хранения и обработки информации. В этих условиях особенно востребованы платформенные сервисы (PaaS) — преднастроенные управляемые решения для работы с базами данных, аналитикой и машинным обучением»,— сказал господин Ансимов, добавив, что дополнительным стимулом спроса на PaaS-сервисы становится дефицит квалифицированных специалистов.

Александр Крылов