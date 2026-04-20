На следующем уровне

После падения в 2022 году рынок промышленного интернета вещей (IIoT) в России неизменно растет. По подсчетам аналитиков, темпы ежегодного роста в этом сегменте составляют около 11%. Основным драйвером, как говорят эксперты, стал высокий потенциал промышленного сектора, где мониторинг оборудования, цифровые двойники и предиктивная аналитика формируют новый уровень управления производством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Темпы ежегодного роста рынка IoT, по данным аналитиков, составляют около 11%

Фото: DC Studio / Freepik

Фото: DC Studio / Freepik

Прикладной инструмент

В последние несколько лет рынок IIoT вышел на стабильную траекторию роста. Согласно прогнозу Telecom Daily, в этом году сегмент достигнет 188,9 млрд рублей при темпах роста около 11% в год. Эксперты фиксируют, что решения начинают масштабировать на уровне предприятий и холдингов, что можно объяснить запросом на повышение эффективности, проблемами с простоями в отраслях, где это критично для стоимости (энергетике, добыче, транспорте и тяжелой промышленности), а также обстоятельствами, вызванными нехваткой кадров и необходимостью автоматизации рутинных задач.

Параллельно с этим в сегменте усиливается связка с ИИ: данные все чаще используются не только для анализа, но и для принятия решений. Растет роль edge-подхода (edge computing): часть обработки переносится ближе к оборудованию. Компании также стараются собрать разрозненные решения в единый контур — без этого управлять производством становится сложно, рассказывает о трендах руководитель развития продаж по цифровой трансформации компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Антон Салин.

«Промышленный интернет вещей в России за последние годы перестал быть нишевой темой. Его все чаще рассматривают как прикладной инструмент — прежде всего там, где есть понятная экономика,— комментирует господин Салин.— В целом рынок пока отстает от глобального, но именно сегмент IIoT растет быстрее других: предприятия видят в нем способ получить быстрый и измеримый эффект».

Как отмечает директор по развитию департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг» Вячеслав Коган, высокий потенциал промышленного сектора с точки зрения внедрения технологий интернета вещей — это один из драйверов роста. Из 79 тыс. крупных и средних предприятий IoT в 2024 году использовали лишь 7,1%. Для сравнения, компьютерное зрение использовали 41,6% промышленных компаний. «Сейчас промышленность только начинает переходить от базового мониторинга рабочих процессов к управлению этими процессами на основе данных, в том числе с помощью IoT»,— комментирует господин Коган.

В числе других факторов роста опрошенные эксперты называют также регуляторный: предприятия, относящиеся к критической инфраструктуре обязаны перейти на отечественные технологические решения и софт до 2030 года. Кроме того, в прошлом году правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года — документ, который синхронизирует усилия застройщиков, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и разработчиков ПО. Это создает спрос на российские IIoT-платформы и подталкивает рынок разработчиков к созданию промышленных решений.

Спрос на решения по защите

Рынок IoT активно развивается в сферах безопасности, учета ресурсов и логистики, в которых сформировался наибольший запрос на внедрение инноваций со стороны компаний, рассказывает руководитель направления «Цифровое производство» компании «К2Тех» Иван Балашов.

На безопасность, как проанализировали в агентстве Onside, по итогам 2024 года приходится 37% всех подключений. Транспорт и логистика занимают 12%, финансы и ритейл — 9%, а промышленное оборудование всего лишь 7%. При этом сегмент с высоким потенциалом, отмечают аналитики,— это ЖКХ и городская инфраструктура, где используются «умные» счетчики воды, электричества и тепла, системы мониторинга сетей, интеллектуальные транспортные узлы.

Как говорят эксперты, чаще всего компании начинают с предиктивного обслуживания — это позволяет заранее видеть риски отказов и снижать внеплановые простои. Параллельно внедряются решения для мониторинга оборудования в реальном времени, контроля производственных показателей, энергопотребления и качества продукции.

Сейчас основная конкуренция разворачивается на уровне платформ и отраслевых решений — предиктивной аналитики, управления производственными процессами, цифровых двойников (компьютерных моделей предприятий, оборудования и технологических маршрутов), считает операционный директор в международной IT-компании KODE Юлия Мицкевич. «После 2022 года рынок стал быстрее переходить на локальные платформы, что, с одной стороны, создает ограничения по зрелости решений, а с другой — стимулирует развитие собственных экосистем,— добавляет она.— Однако рынок остается во многом проектным: большинство внедрений — это кастомные решения под конкретные производственные сценарии, а не тиражируемые продукты».

При этом рынок IIoT нельзя назвать простым, добавляет господин Салин. «Вход в проекты по-прежнему дорогой, окупаемость растянута, инфраструктура на многих предприятиях устарела. Часто не хватает компетенций, чтобы внедрить решение и встроить его в текущую работу. Отдельная сложность — интеграция с уже действующими системами управления производством»,— отмечает эксперт.

В качестве барьеров для наращивания темпов рынка на мировых уровнях эксперты называют зависимость от импортных компонентов, медленное развертывание 5G-сетей и нарастающие требования к кибербезопасности промышленных контуров.

Прогнозируемый рост

Тем не менее рынок промышленного интернета вещей в РФ в ближайшие годы ждет рост. По оценке аналитического агентства Onside, в 2028 году общее количество подключенных IoT-устройств в России может составить 145 млн единиц, а объем рынка интернета вещей будет оцениваться в 275 млрд рублей.

Правда, как полагает Вячеслав Коган, стоит быть осторожным в прогнозировании роста рынка, поскольку высокая ключевая ставка удлиняет сроки окупаемости проектов, а прямых отечественных аналогов ПО для части зарубежного оборудования на рынке пока нет. «Полагаю, что для обеспечения темпов роста рынка IoT на 11% ежегодно нужно, чтобы совпало два фактора: снижение ключевой ставки ЦБ (тогда у компаний появится больше возможностей инвестировать в дорогие IoT-проекты) и развитие отечественных аналогов ПО для тяжелых промышленных систем»,— резюмирует эксперт.

Ксения Ахметжанова