Дом стоит, свет горит

Чуть более полугода назад ВЦИОМ по заказу АНО «Умный МКД» представил результаты опроса среди жителей Москвы и других регионов России, в котором спросил, что они думают или знают о системе «умный дом». Оказалось, что только 1% среди респондентов не имеет об этом понятия и, следовательно, никак не соотносит такие технологии его со своей жизнью. Но 27% опрошенных заявили, что хотели бы иметь подобные устройства в своем доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Социологи говорят, что сильнее всего интерес к «умным» технологиям выражен среди покупателей квартир в новостройках или тех, кто только задумывается о покупке «первички». Что выглядит логично, ведь, переезжая в новую квартиру или дом, мы как будто повышаем свое качество жизни на несколько уровней: расширяем жилплощадь, выбираем лучшую локацию, обращаем внимание на инфраструктуру. А «умные» технологии или тот же интернет вещей — это стремление не только к комфорту, но и к безопасности, и к экономии, ведь технологии помогают управлять ресурсами. В конце концов, благодаря им можно вовремя наполнить миску коту, не заходя домой.

Как может выглядеть «умное» пространство, нам наглядно показали в «Железном человеке» с Робертом Дауни-младшим. Вспомните, как харизматичный миллиардер Тони Старк общался со своим голосовым помощником Джарвисом (J.A.R.V.I.S., «Just a Rather Very Intelligent System» дословно «Просто очень умная система»), который координировал все: от кофе до боевого костюма. Когда фильм вышел в прокат, такой голосовой помощник и весь его дом выглядели футуристично. Чуть позже это уже не казалось фантастикой, но было чем-то недостижимым и очень дорогим. А сейчас, как говорят эксперты, все эти технологии стали доступны практически для всех. И не за горами время, когда квартиры эконом-класса будут продаваться с подключенными системами «умного дома» — хотя бы на базовом уровне. Так что будущее ощущается реальным, несмотря на свою цифровую природу.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide Цифровая экономика