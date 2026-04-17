В Каменске-Уральском увеличилось число детских преступлений

Рост подростковой преступности зафиксирован в Каменске-Уральском по итогам первого квартала 2026 года. Показатель увеличился на 233,3% и достиг 10 случаев. Об этом сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, эти данные были озвучены на оперативном совещании в городском отделе полиции, которое провел начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков.

«Глава свердловской полиции поручил принять комплекс дополнительных кардинальных мер по противодействию подростковому криминалу. В этом плане в Каменске-Уральском весьма тревожная обстановка. Зафиксирован рост ЧП несовершеннолетних (+233,3%; с 3 до 10), в том числе в организованных группах (5), в смешанных группах (с 2 до 7)»,— сообщил полковник Горелых.

Кроме того, в отчетном периоде в Каменске-Уральском снизилось общее число зарегистрированных преступлений на 27,6% (до 462), в том числе тяжких и особо тяжких — на 45,4% (до 148). Также сократилось число убийств (-50,0%; с 4 до 2) и преступлений против половой неприкосновенности (-28,6%; 5). Было раскрыто 366 криминальных эпизодов. Раскрываемость составила 76,9%, что выше среднеобластного уровня.

Положительная динамика отмечается в раскрытии краж (+51,4%, 112), в том числе с банковских счетов (+83,3%; 22). Также снизилось количество мошенничеств на 30,8% (63), включая дистанционные хищения (-26,8%; 60). Сократилось число преступлений в общественных местах (127), на улицах (-40,3%; 37), а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-29,8%; 59) и с участием судимых лиц (-22,3%; 244). Снизилось число ДТП (-22,2%; 14).

Полина Бабинцева