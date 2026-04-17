Более половины британцев хотят вернуться в Евросоюз

Спустя десять лет после «Брексита» большинство британцев хотят, чтобы страна вернулась в Евросоюз. Как показывает опрос, проведенный исследовательским центром Best for Britain, возвращение в ЕС поддерживают в разной степени 53% респондентов, из них 37% — решительно, а 16% — в некоторой степени. Категорически возражают против возвращения 24%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Nicholls / Reuters Фото: Peter Nicholls / Reuters

Если оценивать мнения сторонников разных политических сил, то среди тех, кто голосует за лейбористов, доля желающих возвращения в ЕС достигает 83%. Близкие значения у сторонников либеральных демократов и «зеленых» — 84% и 82% соответственно. Значительно меньше хотят возвращения сторонники консерваторов — 39%, а также правой партии Reform UK — 18%, что понятно, так как эта партия создавалась Найджелом Фараджем как партия «Брексита».

Специалисты Best for Britain также оценили степень поддержки варианта большего сближения с Евросоюзом без вступления в него. Его поддержали решительно 19% и в некоторой степени — 42% опрошенных, то есть в общей сложности 61%. Категорически против высказались 7%. Сохранение отношений с ЕС на нынешнем уровне, без расширения, поддержали в разной степени 29% опрошенных.

Алена Миклашевская