В Кабардино-Балкарии создали робота-шахматиста

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) в Нальчике представили робота-шахматиста, который играет на уровне международного гроссмейстера, пишет ТАСС.

Руководитель группы разработчиков Мухамед Кипов, заведующий лабораторией интеллектуальных систем и анализа данных Института электроники, робототехники и искусственного интеллекта КБГУ, рассказал о ключевых характеристиках машины. Комплекс сочетает руку-манипулятор, 3D-камеру для распознавания фигур, захват с контролем силы сжатия и алгоритмы ИИ, позволяющие просчитывать десятки вариантов ходов наперед.

Робот мгновенно фиксирует положение фигур на доске, отслеживает ходы соперника и выявляет ошибки. Процесс анализа позиции и выбора хода занимает 0,1–2 секунды, а перемещение фигуры — 4–10 секунд из-за механических ограничений. Мухамед Кипов подчеркнул, что машина учитывает не только расчеты, но и позиционную интуицию, типичную для мастеров. Лаборатория уже демонстрировала прототип на выставке инновационных проектов КБГУ, где робот-шахматист завоевал диплом первой степени.

Разработка вышла за рамки исследований и обрела образовательный уклон. Студенты КБГУ используют манипулятор для освоения конструирования, программирования и интеграции робототехники с машинным зрением. Кипов отметил, что работа учит мыслить как инженеров, готовя к реальным задачам в ИИ и автоматизации. Университет планирует веб-платформу для онлайн-игр с роботом, таблицу результатов партий и турниров, что расширит доступ для всех желающих.

Лаборатория ЛИСАД активно продвигает робототехнику: ее команда показала проект на университетской выставке.

Следующий этап — запуск веб-платформы к лету 2026 года. Она позволит проводить онлайн-турниры и образовательные сессии, интегрируя данные о партиях. Университет рассчитывает привлечь школьников и любителей, популяризируя STEM-дисциплины в Северном Кавказе. Проект финансируют внутренние гранты КБГУ, без внешних вложений на старте.

