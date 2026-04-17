На Дону расходы бюджета фонда медстрахования увеличили на 3,3 млрд рублей

Депутаты донского парламента приняли областной закон, который корректирует основные параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2026 год. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

Как пояснили в пресс-службе, изменения связаны с необходимостью включить в бюджет фонда 3,3 млрд руб. В основном, это – остаток, образовавшийся на 1 января 2026 года.

По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, дополнительные средства пойдут, прежде всего, на увеличение выплат врачам и медсестрам, а также на оказание онкологической помощи жителям региона. «Несмотря на все сложности, мы приняли поправки в бюджет фонда именно со знаком плюс. Это – очень хороший знак», – подчеркнул господин Ищенко.

По данным пресс-службы областного ЗС, в результате принятых 17 апреля поправок общая сумма расходов ТФОМС в 2026 году составит 100,3 млрд руб.

Ефим Мартов