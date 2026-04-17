Семь человек пострадали при столкновении маршрутки и машины автошколы в Крыму

В Керчи произошло ДТП с участием маршрутного автобуса с учебным автомобилем, семь человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

По информации правоохранителей, авария случилась на улице Чкалова в районе Куль-Обинского шоссе. По предварительным данным, 61-летнему водителю микроавтобуса «Газель Next», который перевозил четырех пассажиров, стало плохо. Он выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с учебным автомобилем Daewoo, в котором находились 51-летняя женщина и инструктор. Ученицу зажало в искореженном автомобиле, ее удалось освободить только при помощи спасателей.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили семь человек, их доставили в больницу №1 им. Н. И. Пирогова. По результатам обследования четверо пострадавших были госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое, еще двух — средней степени тяжести.

МВД проводит проверку по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства происшедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь