Минюст внес в список нежелательных три иностранные организации

Минюст России внес в перечень нежелательных три иностранные организации — американскую Eurasianet, швейцарскую Verein Russland der Zukunft — Schweiz и нидерландскую Stichting Next Level Initiatives. Это следует из данных на сайте ведомства.

Eurasianet — новостной портал на английском и русском языках, освещающий события в Евразии, в частности на Южном Кавказе и в Центральной Азии. НКО базируется в Колумбийском университете. Спонсоры организации — Google, фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса (признан нежелательным на территории России и запрещен) и другие.

Verein Russland der Zukunft — Schweiz представляет интересы россиян и русскоязычных жителей, проживающих в Швейцарии. Организация проводит митинги, концерты и другие мероприятия.