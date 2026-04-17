В Ростовской области будут отмечать День ветеранов боевых действий

Сегодня, 17 августа, на 30-м заседании Законодательного собрания Ростовской области VII созыва депутаты приняли закон, устанавливающий на территории региона День ветеранов боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента. Здесь уточнили, что новый праздник будет отмечаться ежегодно 1 июля.

В Заксобрании пояснили, что дата выбрана неслучайно. Каждый год, 1 июля, в Ростовской области по инициативе общественных организаций проводятся чествования военнослужащих, выполнявших задачи по защите Отечества.

Председатель донского парламента Александр Ищенко заметил, что в преддверии главного государственного праздника – Дня Победы жители области должны культивировать уважительное отношение к людям, которые отстаивают интересы Родины на фронтах сражений и в специальных операциях Вооруженных сил. «Поэтому уже в этом году 1 июля мы скажем слова признательности и благодарности воинам, которые живут в Ростовской области», – резюмировал спикер.

Ефим Мартов