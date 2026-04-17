На Дону приняли новый закон о соцподдержке семей с детьми

Сегодня, 17 апреля, депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, направленный на совершенствование мер социальной поддержки семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента. Здесь пояснили, что речь идет о законодательных решениях, принятых более одного года назад по инициативе главы региона Юрия Слюсаря в рамках реализации нацпроекта «Семья».

Согласно новому закону, до конца 2028 года в Ростовской области продлевается предоставление выплаты 300 тыс. руб. молодым семьям при рождении третьего ребенка, а также выплаты 100 тыс. руб. беременным учащимся.

Еще два года будут действовать нормы областного закона о компенсации 50% стоимости обучения в ссузах или вузах детей из многодетных семей, а также условия проката предметов первой необходимости для новорожденных. Кстати, теперь такими пунктами сможет воспользоваться не только полная семья, но и единственный родитель.

Кроме того, право на получение компенсации за обучение теперь распространяется на всех детей из многодетной семьи, а не только на одного ребенка, как это было ранее.

По словам председателя Заксобрания региона Александра Ищенко, принятый документ снимет большой груз проблем с каждой многодетной семьи, которая думает над тем, где и как будет учиться ребенок после окончания школы. «Вопросы поддержки семей с детьми остаются приоритетными в деятельности депутатского корпуса», – подчеркнул спикер.

Ефим Мартов