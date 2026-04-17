«Метрострой» распродал имущества на 2,7 млрд на банкротных торгах

Петербургский «Метрострой» распродал имущества на банкротных торгах на 2,7 млрд рублей. Недвижимости у предприятия, согласно его отчетности, уже не осталось, пишет «Фонтанка».

Доходы от сдачи «Метростроя» в аренду имущества за 2025 года составили 283 млн

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доходы «Метростроя» от сдачи в аренду имущества за минувший год составили 283 млн, а чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. Ее распределят между собой кредиторы. По состоянию на конец 2025 года в «Метрострое» было трудоустроено пять сотрудников.

Петербургский «Метрострой» находится в процессе банкротства с 2021 года, его имущество распродают. Самым крупным кредитором компании и ее сменщиком в статусе городского генерального подрядчика стал «Метрострой Северной столицы».

Матвей Николаев