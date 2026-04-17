По факту смертельного ДТП с автобусом в Прикамье возбуждено уголовное дело

В Пермском крае расследуется уголовное дело по факту травмирования пассажиров автобуса в результате ДТП. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, оно возбуждено по ст. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дорожно-транспортное происшествие произошло в Соликамске на ул. Мира. По данным следствия двигаясь по ул. Мира автомобиль Opel Corsa выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались.