Тарифы на воду в Ижевске увеличатся почти на 15% с 1 октября

Тарифы на воду в Ижевске вырастут на 14,9% с 1 октября, рассказал на встрече с журналистами главный инженер «Ижводоканала» Владислав Катаев. Стоимость 1 куб. м воды увеличится с 46,8 до 54,7 руб. Это второе повышение цен в этом году (с 1 января — +1,7%).

Господин Катаев обосновал повышение тарифов высоким уровнем инфляции в стране, изношенностью инфраструктуры и ростом зарплат работников. Также он отметил «искусственное занижение тарифов в предыдущие годы», передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

«Надо еще учитывать, что две трети используемой “Ижводоканалом” воды набирается в реке Каме через 50-километровый водопровод. Это напрямую сказывается на себестоимости ресурса»,— сказал он.

Господин Катаев заявил, что в Ижевске не самые высокие цены на водоснабжение. По его словам, сейчас в Перми платят 49,7 руб. за 1 куб. м воды, в Саранске — 55 руб.