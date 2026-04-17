В Полевском задержали подростков, прикуривших сигареты от Вечного огня

В Полевском задержали двух подростков, которые подожгли сигареты от Вечного огня, сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 13 апреля на мемориале, посвященном воинам Великой Отечественной войны, и попал на камеры наружного наблюдения. На записи видно, как двое подростков подходят к монументу, по очереди наклоняются к огню и закуривают, после чего уходят.

По словам полковника Горелых, задержанными оказались родные братья 12 и 15 лет. Подростки учатся в одной школе, воспитываются в многодетной семье и ранее на учете не состояли.

«Школьники при опросе в присутствии мамы утверждают, что якобы не понимали, что совершают плохой поступок. Инспекторы ПДН намерены завести административное делопроизводство в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей. А самих хулиганов поставят на учет»,— сообщил Валерий Горелых.

По его словам, полиция планирует провести профилактические мероприятия в школах Полевского, а в адрес регионального Минобразования направят представление на директора школы, где обучаются подростки, в связи с неудовлетворительной патриотической работой с подрастающим покалением. Также сотрудники ОВД намерены обратиться в суд с требованием о помещении подростков в екатеринбургский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенные публично).

Полина Бабинцева