Турецкий инвестор отказался от идеи строить отель в Петербурге

Инвестор из Турции Elite World Hotels отказался от планов строить гостиницу в Санкт-Петербурге. Представитель компании сообщил «Ъ Северо-Запад», что в настоящее время отельный оператор намерен развивать в России франшизы и направление обучения гостиничного персонала.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Турецкий инвестор пока не будет вести в Петербурге собственное строительство гостиниц, рассказал изданию генеральный директор ООО «Элик Уорлд Хотелс Рус» Мехмет Демерджи. В 2015 году международный оператор приобрел в городе участок на Пироговской набережной, 11, под строительство отеля. Объем инвестиций в проект оценивался в 3 млрд рублей. В 2017 году Смольный запретил возведение гостиницы, объяснив это тем, что на данном пятне застройки будет построен учебный центр концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор». Город вел переговоры с компанией о выделении ей другого участка взамен площадки на Пироговской набережной.

Еще один отель Elite World Hotels планировал построить на пл. Конституции, 22, но в 2022 году компания продала этот участок СЗ «Тайвас» Владимира Дубса.

«Сейчас мы не рассматриваем строительство, а концентрируемся только на развитии франшизы нашей международной сети, управлении отелями и обучении гостиничного персонала»,— сказал «Ъ Северо-Запад» господин Демерджи.

Компания не участвовала в конкурсе на выбор управляющей компании гостиниц, которые появятся в рамках реновации и приспособления бывшей тюрьмы «Кресты», добавил топ-менеджер.

Компания Elite World Hotels была основана в 1976 году и принадлежит семье турецких отельеров Элик. Сейчас в состав сети входит 18 отелей с общим номерным фондом 2600 номеров.

Александра Тен