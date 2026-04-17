Прокуратура контролирует расследование по факту смертельного ДТП под Саратовом

Саратовская прокуратура контролирует ход проверки по факту смертельной аварии. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Фото: прокуратура Саратовской области

ДТП произошло 17 апреля в 14:10 на автоподъезде от трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» к селу Елшанка. В ведомстве сообщили, что столкнулись автомобили «Нива» и «ГАЗ».

В результате ДТП пассажир грузового автомобиля погиб на месте. Водители обеих машин госпитализированы.

Нина Шевченко