Ежегодно с рынка труда в Нижегородской области выбывают 9 тысяч человек

В Нижегородской области 60% человек в возрасте старше 52 лет уходят с рынка труда. Об этом глава регионального министерства демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин сообщил во время проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».

«Самые пугающие для меня цифры, — что 60% нижегородцев в возрасте 52 лет и старше выбирают уйти с работы и не работать. По сути, у женщин есть еще 8 лет на работу, у мужчин — 12 лет, но они уже не видят себя на рынке труда. С одной стороны, это, безусловно, их выбор: есть те, кто заработали досрочную пенсию и у них уже все хорошо, есть те, кто по различным физиологическим особенностям это сделал»,— прокомментировал министр.

Игорь Пантюхин также добавил, что в Нижегородской области ежегодно с рынка труда выбывают 9 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2025 году каждый пятый нижегородский пенсионер продолжал работать.

Анастасия Титова