В Ростовской области началась подготовка пляжей к купальному сезону

В Ростовской области специалисты служб экстренного реагирования начали подготовку пляжей к купальному сезону. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Первым муниципалитетом, где началась подготовка к купальному сезону, стал Волгодонск. Сотрудники областной службы спасения на водах очищают пляжи и дно аквазон, предназначенных для купания, извлекают из воды предметы, которые могут стать причиной серьезных травм.

Отмечается, что водолазы уже проверили дно десяти пляжей. Кроме того, работа будет проведена по оснащению самих пляжей и мест отдыха у воды. Планируется очистка зон отдыха, отсыпка песком территорий, обеспечение пляжей необходимым имуществом.

В 2025 году на территории Ростовской области действовало порядка 100 пляжей и более 90 мест отдыха у воды. Безопасность отдыхающих обеспечивали порядка тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.

Константин Соловьев