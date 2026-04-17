Минюст обновил список иноагентов
Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов, в него вошли бывший сопредседатель движения «Голос» (объявлено иноагентом) Андрей Бузин и соосновательница фонда «Свободная Бурятия» (объявлена иноагентом, а также запрещенной нежелательной и экстремистской организацией) Мария Вьюшкова.
Иноагентами также признали ученого-химика Александра Кабанова, активиста Александра Колоскова и журналиста Дмитрия Семенова. Как утверждается в пресс-релизе Минюста, все попавшие в реестр распространяли ложную информацию о решениях и политике органов публичной власти России и выступали против СВО.
Минюст ведет реестр иноагентов с 2012 года. Сначала туда включали только НКО, с 2017 года — добавили СМИ, с 2020 года — граждан. С учетом включенных сегодня лиц в списке значатся 1184 иноагента.