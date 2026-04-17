Ввод жилья в Саратовской области упал до 1 тысячи «квадратов»

По данным ДОМ.РФ, в первом квартале 2026 года в Саратовской области введено 1 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Для сравнения: в Ульяновской области этот показатель составил 71 тыс. кв. м, в Оренбургской — 75 тыс., в Чувашии — 101 тыс.

В последние годы общий объем ввода жилья в регионе сохраняется на уровне около 1 млн кв. м в год. При этом структура ввода претерпела изменения: растет доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По итогам 2025 года на ИЖС пришлось 68,2% введенной площади (747,7 тыс. кв. м), тогда как на многоквартирные дома — 349,4 тыс. кв. метров (снижение на 12,1% к 2024 году). В 2024 году доля ИЖС составляла 62,4%, в 2023 году — 58,2%.

В соседних регионах ПФО частный сектор также преобладает, однако разрыв менее выражен. В Пензенской области в 2025 году ввод многоквартирного жилья (459 тыс. кв. м) превысил ввод ИЖС (382 тыс. кв. м).

Изменение структуры ввода в Саратовской области фиксируется с 2018 года, отмечает «Бизнес-Вектор». В 2017 году многоквартирное строительство составляло 779 тыс. кв. м, ИЖС — 431 тыс. В 2018 году ввод ИЖС вырос на 48% (до 640 тыс.), многоквартирного — снизился до 576 тыс. К 2021 году показатели почти сравнялись (586 тыс. и 596 тыс. соответственно), однако в дальнейшем разрыв в пользу частного сектора увеличился.

Сезонная динамика ввода ИЖС в Саратовской области: в ноябре 2024 года введено 47,2 тыс. кв. м, в декабре — 78 тыс. В декабре 2025 года показатель достиг 141 тыс. кв. м (рост на 181% к декабрю 2024 года).

По данным ДОМ.РФ, в настоящее время на территории Саратова строится 24 жилых комплекса. В Ульяновске — 58, в Пензе — 63. Крупные застройщики в регионе представлены ограниченным числом компаний. Дальнейшее расширение практики КРТ в пригородных зонах, предполагающее обязательства по социальной инфраструктуре, может повлиять на динамику ввода ИЖС.

Нина Шевченко