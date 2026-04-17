Экс-инженеру по маркетингу завода «Элеконд» в Сарапуле дали шесть лет за подкупы

Сарапульский горсуд Удмуртии вынес приговор бывшему ведущему инженеру по маркетингу и сбыту завода «Элеконд» за серию коммерческих подкупов (ст. 204 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работник в 2018-2024 годах получал по 150-250 тыс. руб. ежегодно от одного из контрагентов завода за продвижение коммерческих интересов юрлица. В общем сумма превысила 1,4 млн руб.

Подсудимый согласился с обвинением. Суд учел среди прочего явку с повинной и помощь детям участников СВО. В результате обвиняемому назначено шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.