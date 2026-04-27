«Золотой квадрат» истории

Взгляните на карту Уфы. Видите идеально очерченный четырехугольник в самом ее сердце? Его границы проходят по улицам Цюрупы, Заки Валиди, Гафури и Революционной. И это не просто случайно возникшая геометрическая форма, а живая летопись и без преувеличения «золотой квадрат» современного центра столицы. Совместно с аттестованным гидом-экскурсоводом, руководителем сервиса городских экскурсий UfaStory Екатериной Львовой проведем виртуальную экскурсию по историческому центру Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Александровская (Карла Маркса)

Фото: https: / vk.com / oldufa

На пересечении эпох и судеб

История нашего города — это повесть о превращении небольшой пограничной крепости в самый настоящий экономический и культурный центр с калейдоскопом архитектурных стилей, каждый из которых по-своему уникален и потому так дорог нам, уфимцам. Итак, начинаем прогулку по музею под открытым небом, где на сравнительно небольшом участке переплелись и теперь мирно сосуществуют купеческая застройка XIX века, советское градостроительное наследие и современный девелопмент.

Ведь родилась Уфа в 16 веке из «семечка» — Уфимской крепости, поставленной на Троицком холме при слиянии рек Белой и Сутолоки. Семечко проросло в «дерево» — древний город рос как придется, петляя вдоль оврагов. И сегодня на карте города заметна эта средневековая веерно-ветвистая система застройки вокруг Монумента Дружбы — на месте утраченной Уфимской крепости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Улица Большая Успенская (Коммунистическая 33-35) Фото: https: / vk.com / oldufa Улица Большая Успенская (Коммунистическая) Фото: https: / vk.com / oldufa Перекресток улиц Александровская и Большая Успенская (Карла Маркса и Коммунистическая) Фото: https: / vk.com / oldufa Улица Большая Успенская (Коммунистическая) Фото: https: / vk.com / oldufa Следующая фотография 1 / 4 Улица Большая Успенская (Коммунистическая 33-35) Фото: https: / vk.com / oldufa Улица Большая Успенская (Коммунистическая) Фото: https: / vk.com / oldufa Перекресток улиц Александровская и Большая Успенская (Карла Маркса и Коммунистическая) Фото: https: / vk.com / oldufa Улица Большая Успенская (Коммунистическая) Фото: https: / vk.com / oldufa

В начале XIX века Правительствующий сенат опубликовал указ о переводе губернского правления из Оренбурга в Уфу, объяснив свое решение тем, что Оренбург более не удобен для губернского гражданского центра. К тому времени в связи с ростом населения Уфы в «старом городе» назрела необходимость в расширении границ и как результат — в подготовке нового генерального плана. Разработка столь важного документа была поручена архитектору Вильяму Гесте, уже имевшему на тот момент опыт составления градостроительных планов Москвы, Киева, Смоленска, Вильны (Вильнюса) и других городов.

Шотландскому архитектору и инженеру, которого к тому времени уже стали по-свойски величать Василием Ивановичем, удалось создать поистине уникальный план. Стоит отметить, что работу Гесте очень затрудняли петляющие сквозь холмы и овраги узкие уфимские улочки. Однако гениальный Василий Иванович блестяще справился с поставленной задачей и определил застройку города вплоть до первой четверти ХХ века. По плану архитектора все улицы, веером сходившиеся к старому городскому центру у Троицкого холма, были выпрямлены и проложены параллельно друг другу. Их под прямыми углами пересекали новые улицы. Так весь новый городской центр оказался нарезанным на классическую прямоугольную сетку кварталов.

Первоначально уфимцы бойкотировали планы Вильяма Гесте, не желая ровнять улицы в восточной части города. Архитектору вменяли в вину навязывание строгой западной архитектуры и игнорирование привычек и традиций горожан. Однако с каждым годом пересудов становилось все меньше.

Вильям Гесте сделал почти невозможное: при невероятно сложном ландшафте он соединил воедино древнюю веерно-ветвистую застройку и классическую «Гипподамову сетку». План города Уфы был высочайше утвержден 6 марта 1819 года Александром I. Так родился «золотой квадрат» Уфы. Это был совместный план архитектора Вильяма Гесте и уфимского архитектора и землемера Василия Кузьмича Сметанина, который делал столь сложную привязку к местности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План застройки Уфы Вильяма Гесте

Фото: https://vk.com/oldufa

От Больничной до Цюрупы

Современная улица Цюрупы знакома абсолютно каждому уфимцу. Первоначальное название улицы — Больничная — было дано по расположенному на ее территории зданию губернской больницы. А с появлением в 1890-е годы телеграфа улица стала ключевой нитью города, превратившись в Телеграфную. От этой почтово-телеграфной конторы в 1893 году была проведена первая городская телефонная линия, соединившая сначала лишь десяток административных зданий, а к 1904 году — уже 230 домов. Это здание утрачено, и на его месте находятся республиканское министерство земельных и имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Улица Телеграфная (Цюрупы) Фото: t.me / arhiufa Уфимская губернская земская управа Фото: https: / vk.com / oldufa Уфимская губернская земская управа Фото: https: / vk.com / oldufa Уфимская губернская земская управа в XIX - XXI века Фото: t.me / arhiufa Улица Телеграфная (улица Цюрупы) Фото: t.me / arhiufa Учительский институт (Цюрупы, 9) Фото: https: / vk.com / oldufa Учительский институт (Цюрупы, 9) Фото: t.me / arhiufa Дом купца Родиона Платонова (Цюрупы, 38) Фото: t.me / arhiufa Дом купца Радиона Платонова (Цюрупы, 38) Фото: t.me / arhiufa Дом купцов Кузякиных (Цурюпы , 52) Фото: t.me / arhiufa Следующая фотография 1 / 10 Улица Телеграфная (Цюрупы) Фото: t.me / arhiufa Уфимская губернская земская управа Фото: https: / vk.com / oldufa Уфимская губернская земская управа Фото: https: / vk.com / oldufa Уфимская губернская земская управа в XIX - XXI века Фото: t.me / arhiufa Улица Телеграфная (улица Цюрупы) Фото: t.me / arhiufa Учительский институт (Цюрупы, 9) Фото: https: / vk.com / oldufa Учительский институт (Цюрупы, 9) Фото: t.me / arhiufa Дом купца Родиона Платонова (Цюрупы, 38) Фото: t.me / arhiufa Дом купца Радиона Платонова (Цюрупы, 38) Фото: t.me / arhiufa Дом купцов Кузякиных (Цурюпы , 52) Фото: t.me / arhiufa

Дом купца Платонова (Цюрупы, 38). Элегантное здание из красного кирпича мгновенно узнается по двум изящным башенкам-шатрам с флюгерами на угловой части. Это бывший особняк купца Родиона Петровича Платонова, построенный в 1904-1909 годах. Платонов был не просто зажиточным купцом, а крупным предпринимателем, владеющим конфетно-пряничной фабрикой и торговавшим чаем, кофе, сахаром, кондитерскими изделиями и бакалеей. Сегодня за этими старинными стенами, сохранившими практически первозданный вид, расположился Госкомитет РБ по делам юстиции.

Дома Кузякиных (Цюрупы, 50 и 52). Это два кирпичных особняка конца XIX—начала XX века, расположенные чуть дальше по улице. Владельцем домов был купец Тимофей Дмитриевич Кузякин. Один дом принадлежал ему, второй — его сыну. У Кузякиных был общий асфальтированный двор и сад, который славился обилием сирени и яблонь.

Ходят слухи, что перед отступлением вслед за Колчаком из Уфы Кузякины спрятали в стенах дома свои семейные драгоценности. И якобы легенды эти небеспочвенны: при ремонте печи в одном из зданий действительно нашли дорогие семейные реликвии. Сегодня дальнейшая судьба дома усадьбы Кузякиных находится под вопросом.



Учительский институт (Цюрупы, 9). Здание, построенное в характерном «кирпичном стиле», изначально называлось Дворянским домом. В нем размещались акушерско-фельдшерская школа доктора Подбельского и Учительский институт — первое высшее учебное заведение в Уфе и республике. Сегодня здесь находится Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова, а чугунные лестницы, заказанные когда-то на заводе Гутмана, до сих пор помнят шаги первых студентов.

Заки Валиди — центр духовной

и образовательной жизни

Улицу Заки Валиди, которая прежде называлась Большой Ильинской, по праву можно назвать нитью духовной жизни Уфы. Именно здесь располагались главные храмы города: Ильинская церковь с самой высокой в городе колокольней, Воскресенский кафедральный собор, Никольская-на-крови часовня, а неподалеку — Первая соборная мечеть и Спасский храм. Кроме того, до революции на улице находились важные городские учреждения: Уфимская губернская земская управа и Мужская гимназия с домовой церковью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Воскресенский кафедральный собор Фото: t.me / arhiufa Ильинская церковь Фото: t.me / arhiufa Уфимская мужская гимназия Фото: t.me / arhiufa Уфимская мужская гимназия, двор Фото: https: / vk.com / oldufa Следующая фотография 1 / 4 Воскресенский кафедральный собор Фото: t.me / arhiufa Ильинская церковь Фото: t.me / arhiufa Уфимская мужская гимназия Фото: t.me / arhiufa Уфимская мужская гимназия, двор Фото: https: / vk.com / oldufa

Дом муллы Капкаева (Заки Валиди, 67). Здание, построенное в 1879 году и принадлежавшее мулле Гиниятулле Капкаеву, представляет собой настоящий символ гармонии религиозных конфессий нашего города. В трехподъездном доме с отдельными входами располагался даже свой магазин. В памяти прихожан Первой соборной мечети мулла остался как честный, бескорыстный мусульманин, славившийся помощью бедным. В непростом 1917 году в доме Гиниятуллы Капкаева разместилась Духовная консистория Уфимской епархии, которая добровольно предоставила свое здание под госпиталь для раненых в войне 1914-1918 гг. Дом Капкаева находится почти точно между Первой соборной мечетью и Спасским храмом. По замыслу архитектора Вильяма Гесте, Соборная улица должна была объединить два храма разных религиозных конфессий, что и произошло спустя время. При советской власти дом Капкаева был переоборудован под коммунальное жилье, а в годы ВОВ в магазине на первом этаже выдавали по карточкам хлеб. Но главная новость, связанная с этим зданием, была на тот момент еще впереди. Во время недавней реставрации дома к 450-летию Уфы рабочие буквально раскопали целый подземный этаж, о существовании которого прежде никто не подозревал.

Ильинская церковь. Расположенная во дворе домов 64 и 64/1 по современной улице Заки Валиди, она когда-то возвышалась над городом благодаря самой большой в Уфе колокольне. Именно в хоре этой церкви начинал свой творческий путь к мировой славе никому еще тогда не известный 17-летний Федор Шаляпин — великий русский бас. В 1931 году Ильинский храм, разделив судьбу большинства святынь, был закрыт, а впоследствии и вовсе стерт с лица столицы.

Здание биологического факультета УУНиТ (Заки Валиди, 32). Сегодня оно органично примыкает к главному корпусу вуза, построенному уже в середине ХХ века. Прежде в этом здании размещалось среднее православное духовное учебное заведение, открывшееся в 1818 году при Духовной семинарии. В годы Первой мировой войны здесь располагался лазарет. В 1919 году училище закрыли. На его месте позже появился Колхозный техникум, затем — Академия генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), после — Педагогический институт. В 1957 году был создан БашГосУниверситет. Любопытно, что в здании, где прежде готовили служителей церкви, сегодня обучают естественным наукам.

К слову, современные студенты любят этот район за его удобное расположение по отношению к ведущим столичным вузам, а люди постарше — за развитую инфраструктуру, гармонично и бережно вписанную в сохранившиеся объекты культурного наследия. Сдержанная эстетика, четкие линии и благородные кирпичные фасады новостроек, таких как, к примеру, ЖК «Империал», словно продолжают заложенную здесь когда-то архитектурную концепцию, сохраняя ее исторический стиль и масштаб. Объекты такого рода находили и продолжают находить отклик в сердцах уфимцев благодаря своей продуманности и аутентичности.

Улица Гафури: когда часы 12 бьют

Улица Гафури была и остается западной границей города. Свое прежнее название — Никольская — она получила благодаря Никольской часовне, расположенной на одноименной площади у современного трамвайного кольца. Именно около этой часовни начинались и заканчивались крестные ходы, здесь прихожане встречали и провожали чудотворные иконы. В 1925 году часовню разобрали, и сегодня о ее существовании напоминает лишь прежнее название улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никольская часовня

Фото: https: / vk.com / oldufa

Архитектурное преобразование территории в окрестностях улицы Гафури началось со строительства здесь в 1956-1959 гг. здания телецентра, который моментально превратился в архитектурную доминанту района. Объект одновременно возводили несколько смежных строительных предприятий, среди которых был и хорошо известный уфимцам «Трест №3». Здание символизировало технологический прогресс, а его расположение, несмотря на многочисленные споры, удачно совместили с памятником Салавату Юлаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Уфа, улица Александровская (Карла Маркса) Фото: https: / vk.com / oldufa Александровский храм (на этом месте сейчас находится Дом профсоюзов) Фото: https: / vk.com / oldufa Улица Александровская, Городской банк Фото: https: / vk.com / oldufa Следующая фотография 1 / 3 Уфа, улица Александровская (Карла Маркса) Фото: https: / vk.com / oldufa Александровский храм (на этом месте сейчас находится Дом профсоюзов) Фото: https: / vk.com / oldufa Улица Александровская, Городской банк Фото: https: / vk.com / oldufa

Улица Революционная — северные ворота Уфы

Северную границу нашего «золотого квадрата» замыкает улица Революционная. По градостроительному плану Уфы 1819 года она называлась Богородской и была односторонней. Левая сторона улицы долгое время оставалась незастроенной. Там, где сегодня возвышается здание банка «Уралсиб», находились мастерские, церковь Иоана Предтечи и Старо-Ивановское кладбище. Далее простирались пастбища, озеро и выгон скота. Территория начала заселяться лишь с появлением в 1888 году железнодорожных путей. Так образовалась Северная слобода, где селились речники и работники железной дороги.

Там, где сегодня шумит Центральный рынок, когда-то располагались знаменитый «Конский бег» и «Царские конюшни» — ипподром и уфимская заводская конюшня Главного управления государственного конезавода. На здешнем ипподроме соревновались не только лошади, но и первые уфимские циклисты — велосипедисты. Летом 1900 года впервые встречаем заметку о велосипедных состязаниях в Уфе. Предположительно, их организатором выступал председатель Уфимского общества распространения физических упражнений подполковник Павел Евграфович Киндяков. Он же являлся и управляющим Уфимскими заводскими конюшнями.



В конце 1936 года вдоль Революционной были проложены трамвайные рельсы, однако масштабная реконструкция улицы началась лишь в середине 1960-х годов. Деревянные дома дореволюционной постройки снесли, а на их месте начали возводить многоэтажки и общественные здания. Этот процесс продолжается и по сей день. Исторический квартал, вышедший из-под пера Вильяма Гесте, постепенно становится нашим прошлым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая трамвайная линия

Фото: t.me / arhiufa

Сегодня эти улицы активно видоизменяются, и после бума первого десятилетия XXI века с его стеклянно-бетонными высотками девелоперы все же обратились к осознанию богатого прошлого и стремятся гармонично интегрировать новую архитектуру в историческую ткань Уфы. Так, к примеру, ГК «Третий Трест» бережно подошла к строительству жилого комплекса «Культура», расположенного недалеко от парка Якутова, в границах улиц Революционной, Карла Маркса, Аксакова и Достоевского. Комплекс домов органично вписывается в исторический квартал с находящимися по соседству «сталинками». Вот уже почти целое столетие компания формирует облик Уфы, грамотно сочетая классическую архитектуру XIX века, функциональный конструктивизм, монументальный сталинский ампир, футуристичный модернизм и современный девелопмент.

Современный «золотой квадрат» — это больше, чем просто улицы старого центра. За каждым сохранившимся фасадом скрыта своя история, бережное отношение к которой — задача «со звездочкой». И сегодня одними из главных «авторов» этой истории становятся современные застройщики. Ведь именно от них зависит, каким увидят центр родной Уфы наши дети.

Ольга Литовченко