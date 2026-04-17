КДК РФС отменил красную карточку бразильцу Педро из «Зенита»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС удовлетворил обращение «Зенита» и отменил удаление полузащитника Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Футболист сможет принять участие в выездной игре с махачкалинским «Динамо» 19 апреля, пишут в официальном Telegram-канале петербургского футбольного клуба.
Футболист примет участие в следующей выездной игре
Решение об отмене красной карточки принято на основании вердикта Экспертно-судейской комиссии РФС, которая большинством голосов признала удаление ошибочным. Эпизод произошел на 78-й минуте встречи: после единоборства с капитаном «Краснодара» Эдуардом Сперцяном главный арбитр Сергей Карасев изначально не зафиксировал нарушение, но изменил решение после вмешательства VAR.