Инвесторам выставят оценки

Мосбиржа оценит инвесторов — торговая площадка запустила новый сервис «Скоринг». Теперь при открытии счетов новым клиентам брокеры будут видеть их рейтинг. Каждому инвестору выставят оценки по шкале от 0 до 5 по двум направлениям: опыт и активность. Кроме того, система покажет, есть ли у них статус квалифицированного инвестора или потенциал его получить. До этого у брокеров не было информации о прошлом опыте клиента, если он переходил к ним от конкурентов.

В Мосбирже надеются, что новая система снизит риски участников рынка и сделает процедуру проверки инвесторов более прозрачной. Впрочем, скоринг нельзя назвать полностью объективной процедурой оценивания, считает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова:

«Сервис опирается на метрики, которые биржа способна отслеживать и агрегировать. Опыт — это длительность присутствия на рынке, число брокеров, у которых открыты счета. Активность выражается в квартальных оборотах, количествах сделок за три месяца и доле активных торговых дней в квартале. Активы — их общий объем и число инструментов в портфеле. Все это фиксирует Мосбиржа.

Информация формируется на основе всей статистики торгов и взаимодействия инвестора с площадкой. Возможны пробелы в данных из-за технических сбоев или задержки передачи информации от брокеров. Большой оборот или множество сделок не всегда говорят о профессионализме. Это может быть следствием спекулятивных операций.

Данная система не учитывает личные финансовые обстоятельства инвестора, его образование, опыт в финансовой сфере. Данные отражают лишь историю взаимодействия с Мосбиржей, а не весь инвестиционный опыт.

При этом при смене брокера инвестору не нужно будет повторно подтверждать его статус квалифицированного инвестора. Брокеры смогут предлагать более подходящие продукты, уже опираясь на скоринговый балл. Игроки получат лучшее понимание того, как их действия на бирже оцениваются рынком. Брокеры вправе вводить внутренние правила, запрещающие инвесторам с низким опытом доступ к определенным продуктам, таким как деривативы или иностранные акции. И, конечно же, будет происходить сокращение возможностей для кредитования».

Пока брокеры смогут получать информацию лишь о новых инвесторах, которые впервые заводят у них счет, однако Мосбиржа планирует в будущем включить в рейтинг и действующих клиентов. Скоринг позволяет оценить не эффективность инвестора, а скорее близкую ему стратегию, отметил гендиректор «Ингосстрах-Инвестиций» Роман Семенихин:

«С одной стороны, инициатива интересная. Она позволит профучастникам, работающим с большим количеством частных инвесторов, более точечно проводить сегментацию клиентов, выстраивать маркетинговые стратегии. В этом плане брокер действительно будет лучше понимать клиента. Самый простой пример: если у игрока всего несколько сделок с облигациями за последние три-четыре года, то, возможно, и не стоит его агитировать за вложение в акции и тратить на это время.

С другой стороны, могут возникнуть некоторые неудобства для клиентов, связанные с раскрытием третьей стороне истории торговых операций и активов. Предположу, что отдельные игроки будут не очень рады, что данные по ним, пусть в виде скорингового балла, передаются другим компаниям. Других существенных негативных моментов для инвесторов я не вижу. Брокеры и Мосбиржа и так проводят детальный анализ инвестиционного поведения.

Напрашивается аналогия с Бюро кредитных историй, где у заемщиков скоринговый балл действительно влияет на кредитоспособность, и банки учитывают его при принятии решений о выдаче займов. Там низкий рейтинг может послужить стоп-фактором. В нашем же случае вы деньги заводите на брокера. И если у вас будет самый низкий рейтинг по оборотам, то это совершенно ничего не значит. Стратегия "купить и держать" часто оказывается весьма выгодной. А этот рейтинг всего лишь характеризует вашу инвестиционную стратегию».

Мосбиржа анонсировала запуск «Скоринга» в конце прошлого года. При этом ЦБ предлагал создать единый реестр квалифицированных инвесторов для брокеров еще в 2022 году.

