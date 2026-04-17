Арестован директор ДУК Сормовского района и бывший депутат Николай Шумилков

В Нижнем Новгороде арестован генеральный директор ОАО «Домоуправляющая компания Сормовского района», бывший депутат областного законодательного собрания Николай Шумилков. По данным регионального управления СКР, его обвиняют в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следователей, в апреле текущего года обвиняемый, являясь соучредителем одного из ООО, за 1 млн руб. пытался подкупить другого соучредителя, чтобы поменять директора предприятия на своего знакомого.

Противоправные действия фигуранта выявлены и пресечены следователями СКР и сотрудниками полиции. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий. Следователи хотят установить все обстоятельства произошедшего.

Николай Шумилков в 2000 — 2015 годах был депутатом городской думы Нижнего Новгорода пяти созывов, в 2016-2021 годах был депутатом заксобрания Нижегородской области.