Пауэрбанки загнали в рамки

В России хотят ограничить использование пауэрбанков на борту самолетов. С такой инициативой выступила Росавиация, пишут «Известия». При этом речи о полном запрете таких устройств пока нет, отмечают представители ведомства.

Поводом для предложения стал пожар на рейсе «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул в феврале 2026 года. Пауэрбанк загорелся прямо в салоне. Экипаж потушил его, один пассажир получил ожог. Какие меры нужно ввести на законодательном уровне, чтобы обезопасить полеты, ответил “Ъ FM” исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев:

«В первую очередь нужно ограничить емкость батарей в зарядных устройствах. Кроме того, следует соблюдать уже действующий запрет на провоз пауэрбанков в багаже — эта мера позволяет оперативно потушить горящее устройство. В принципе, можно было бы в ряде случаев ограничить их использование во время полета. Например, чтобы пассажиры не заряжали свои мобильные устройства, а провозили накопители без использования — тогда нагрузка на батарею будет минимальной, как и риски возгорания.

Если обратиться к существующей российской и международной практике, ограничить можно лишь емкость литий-ионных батарей».

При этом риск возгорания связан не только с пауэрбанками. Любые аккумуляторы на борту требуют повышенного контроля, отмечает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков:

«Во многих странах уже есть ограничения, разрешающие провоз таких устройств только в ручной клади. Американский регулятор очень активно шел в этом направлении, потому что США лидируют по числу инцидентов с этими устройствами: в среднем раз в неделю на борту происходит возгорание, и 80% случаев они связаны именно с пауэрбанком. Но и не только с ним. Причиной может стать мощная батарея в ноутбуке или даже телефон с большим аккумулятором. Политика постепенно ужесточается. Компенсацией этому служат системы развлечений на борту, встроенные в кресла. На многих бортах уже есть USB-порты для зарядки, поэтому необходимость в дополнительном аккумуляторе снижается.

Служба безопасности аэропорта работает как с багажом, так и с досмотром пассажиров и их личных вещей. В зависимости от того, как будут прописаны правила провоза, будут определяться количество, мощность и другие параметры устройств.

Опасность зависит также от типа батарей: литий-полимерные могут даже взрываться, а литий-ионные — очень сильно гореть».

Одной из первых ограничения на использование пауэрбанков на борту ввела группа авиакомпаний Lufthansa. Аналогичные меры действуют у Emirates, Qantas, Cathay Pacific и Singapore Airlines.

