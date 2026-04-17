В Ростовской области более 70% бюджета направили на социальные меры

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отчитался перед депутатами Законодательного собрания о результатах деятельности регионального правительства за 2025 год. Основным достижением глава региона назвал развитие социальной сферы.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Так, в сфере здравоохранения продолжается модернизация материально-технической базы. В 2025 году капитальному ремонту подверглись 75 объектов. В регионе построили 13 модельных зданий, приобрели 4 тыс. единиц оборудования и 93 единицы автотранспорта для медучреждений.

Касаемо поддержке участников специальной военной операции и их семей власти отметили, что единовременная региональная выплата в 2025 году составила 2,4 млн руб., в 2026 году — 3 млн руб. Военнослужащим передали 9 тыс. т гуманитарной помощи. Кроме того, в Ростовской области действует компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, которой в прошлом году воспользовались более 2 тыс. человек. Оказывается помощь гражданам с новых территорий — 2 тыс. человек проживали в пунктах временного размещения, 614 детей зачислили в дошкольные организации.

Константин Соловьев