Депутат Андрей Тарасов возмущен «кулуарным решением» о его неучастии в выборах

Депутат заксобрания Нижегородской области от Нижегородского района Андрей Тарасов собирается участвовать в праймериз «Единой России» перед сентябрьскими выборами в областной парламент. Он рассказал «Ъ-Приволжье», что глубоко возмущен «кулуарным решением» партии и правительства не допускать его к участию в выборах. На внутрипартийных праймериз по избирательному округу №7 уже зарегистрировался другой депутат — руководитель аппарата заксобрания Максим Ребров, и еще несколько кандидатов, в том числе 23-летний уроженец села Вад Александр Тарасов.

По словам Андрея Тарасова, ранее в «Доме народного единства» прошло некое кулуарное собрание всех кандидатов на выборы от «Единой России», о котором его участников просили потом не распространяться. «Меня на него не позвали. Я постфактум узнал, что якобы принято некое решение о том, что Тарасов не согласован на выборы по Нижегородскому району. Я спросил об этом председателя заксобрания Евгения Люлина. Нареканий ко мне по работе на округе нет, я один из самых активных депутатов и много хорошего сделал для Нижегородского района. Евгений Борисович мне ответил, что он долго пытался отстоять мою кандидатуру перед губернатором (Глеб Никитин является секретарем НРО «Единой России» — «Ъ»). Однако, по его словам, губернатор якобы решил провести ротацию на 7-м избирательном округе. Чем и кому я оказался не угоден, никто из коллег мне объяснить не захотел. Такое вот спасибо от партии за многолетнюю плодотворную работу в районе», — рассказал Андрей Тарасов. По его словам, он готов состязаться на внутрипартийном отборе с Максимом Ребровым и уверен в своей победе, «если праймериз пройдут честно и не будет вбросов».

В поддержку Андрея Тарасова активные жители, участники СВО и общественные организации Нижегородского района за три дня собрали более 2 тыс. подписей под обращениями к Глебу Никитину и Евгению Люлину. Ответ на коллективное письмо граждан от губернатора и спикера заксобрания пока не получен.