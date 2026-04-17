В Татарстане психиатра будут судить за взятки и подделку анализов

В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении психиатра-нарколога из Зеленодольска. Ей вменяют получение взяток, превышение должностных полномочий и служебный подлог, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в 2024–2025 годах она за вознаграждение оформляла фиктивные медицинские заключения, позволяющие вернуть водительские права гражданам, ранее лишенным их за пьяную езду, без прохождения необходимых анализов. Таким образом она получила 86 тыс. руб.

Кроме того, в прошлом году обвиняемая получила через посредника 50 тыс. руб. за подмену результатов анализов у человека, подозреваемого в употреблении наркотиков.

