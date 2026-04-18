Потрясения в виде землетрясений от Сан-Франциско до Ашхабада
Восемь городов, которые отстраивались из руин
120 лет назад, 18 апреля 1906 года, Сан-Франциско оказался в центре сильнейшего землетрясения, которое разрушило большую часть города и привело к гибели тысяч жителей. Это не единственный случай, когда подобные катаклизмы превращали в руины целые города. Вспоминаем печальные проявления природных стихий.
Алеппо, 1138 год
Землетрясение 1138 года в Алеппо (ныне — территория Сирии) стало, по некоторым оценкам, одним из самых смертоносных в истории. Пишут о 230 тыс. погибших в самом городе и окрестностях. Правда, как и в случае с другими событиями Средних веков, эти подсчеты вряд ли можно счесть точными и достоверными.
Тем не менее очевидцы сходились в том, что подземные толчки были очень мощными. Первые ощущались 10 октября 1138 года, а основные случились на следующий день, 11 октября. Современные ученые оценивают магнитуду землетрясения в 7,1.
Рухнули цитадель Алеппо и стены, окружавшие город. Как пишут свидетели, многих убили камни стен и построек. Были разрушены и многие дома в городе — по некоторым оценкам, более 60% всей застройки. Многие жители Алеппо предпочли перебраться в сельскую местность, а оставшиеся восстанавливали город несколько десятилетий.
Лиссабон, 1755
Землетрясение началось утром 1 ноября, в День Всех Святых. И произошло все сверхбыстро: толчки продолжались, по разным оценкам, от трех до шести минут. Эпицентр находился в Атлантическом океане, в 200 км от берега. Магнитуду ученые оценивают в 7,9–9.
В центре Лиссабона образовались трещины шириной до нескольких метров, прибрежные кварталы накрыло цунами высотой до 20 м. Многие дома обрушились, другие уничтожил начавшийся пожар, который продолжался несколько дней. Погибло, по разным оценкам, от 30 тыс. до 60 тыс. человек — при общей численности населения города около 200 тыс. Было разрушено 85% зданий, включая королевский дворец, только что построенную оперу, большинство церквей и многие другие знаковые сооружения.
Однако землетрясение поспособствовало тому, что Лиссабон одним из первых среди европейских крупных поселений стал городом современного типа — с широкими улицами, систематической застройкой и преобладанием неоклассических зданий. Местный новый стиль даже получил собственное название по имени государственного деятеля Жозе де Помбала, руководившего восстановлением города,— помбалино.
Особенностью землетрясения в Лиссабоне были не столько масштабы как таковые, сколько тот факт, что оно произошло на заре новой эпохи.
Коммуникации и медиа были уже довольно хорошо развиты, во многих странах возникали кружки интеллектуалов, а громкие новости привлекали внимание общественности по всей Европе. Так что происшедшее в Лиссабоне сильно впечатлило современников, оказав большое воздействие в том числе на просветителей и философов: о случившемся много писали Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Иммануил Кант.
Лиссабонское же землетрясение способствовало тому, что начала складываться как отдельная наука сейсмология. После происшедшего среди жителей Португалии провели опрос, что у них повреждено, как начиналось землетрясение, как на него реагировали животные и т. д.
Сан-Франциско, 1906
Землетрясение в Сан-Франциско, магнитуду которого ученые оценивают в 7,9, началось примерно в пять часов утра 18 апреля 1906 года. Толчки ощущались по всей Северной Калифорнии, однако именно в Сан-Франциско их магнитуда была самой значительной.
Очевидцы описывали, что началось все со звука, «как будто ревут 10 тысяч львов». Город затрясло — рухнула башня ратуши, провалилась стеклянная крыша роскошного Palace Hotel, рассыпались многие дома. Землетрясением и последовавшим за ним пожаром был уничтожен почти весь центр города общей площадью 10 кв. км — сгорело более 28 тыс. зданий. В целом было разрушено до 80% строений. Пожар длился четыре дня, пока справиться с ним не помог дождь.
Число погибших было сравнительно небольшим — по разным оценкам, от 700 до 3 тыс. человек при численности населения в городе 410 тыс. Но крова лишились до трех четвертей жителей — от 227 тыс. до 300 тыс.
Ситуацию осложняло массовое мародерство. Для борьбы с ним и для помощи в разборе завалов в город ввели войска.
Мэр разрешил военным стрелять на поражение по всем заподозренным в мародерстве. Наблюдатели оценивали решение по-разному: одни говорили, что только это и помогло прекратить преступления, другие — что из-за этих правил на улицах города боялись появляться и обычные жители, и без того пережившие тяжелые моменты.
Мессина, 1908
Землетрясение, эпицентр которого находился под Мессинским проливом, отделяющим материковую Италию от острова Сицилия, началось ранним утром 28 декабря 1908 года. Сильнее всего пострадал сицилийский город Мессина — до 90% построек, включая старинный собор, были разрушены. Некоторые горестно шутили, что уцелели только два здания — тюрьма и психиатрическая больница. На самом деле сохранившихся строений было, конечно, больше. Магнитуду землетрясения оценивают в 7,5.
Ситуация усугубилась тем, что после толчка на прибрежные районы города обрушились волны цунами высотой до трех метров. По разным данным, жертвами землетрясения в целом стали от 70 тыс. до 200 тыс. человек, причем только в Мессине (население — 250 тыс. человек) — около 60 тыс.
Первыми на помощь жителям города прибыли несколько российских военных кораблей, в том числе броненосцы «Цесаревич» и «Слава», а также крейсер «Адмирал Макаров».
Они находились в учебном походе по Средиземному морю и во время землетрясения стояли на якоре в сицилийском в порту. Российские моряки сразу взялись разбирать завалы и организовали в городе временные госпитали. Позже к ним присоединились моряки с военных кораблей Великобритании, Германии и Франции.
Сначала Мессину хотели отстроить на новом месте, однако жителей возмутил такой вариант. В итоге город сохранили в прежней локации и даже восстановили кафедральный собор.
Ашхабад, 1948
Землетрясение, по сути уничтожившее столицу Туркменской ССР, произошло в ночь на 6 октября 1948 года. Эпицентр находился под самим городом, на глубине до 18 км. Магнитуда составляла 7,3, но в эпицентре могла достигать 10.
Число погибших в Ашхабаде и окрестностях, по разным оценкам, составило от 36 тыс. до 176 тыс. человек. Считается, что столь значительное число жертв связано с двумя факторами. Первый — непрочность домов из сырцового кирпича, которые разрушились и погребли под собой обитателей. Второй — ночное время: многие спали по домам.
В целом город лишился 90–95% построек — сохранилось лишь небольшое число более или менее крепких сооружений.
В 1949–1951 годах был разработан генеральный план восстановления Ашхабада, который предусматривал в основном одно-, двух- и трехэтажную застройку сначала с элементами «сталинского ампира», а потом без излишеств, широкие улицы, богатое озеленение.
Ташкент, 1966
Столица Узбекистана расположена в сейсмически активной зоне, поэтому небольшие подземные толчки там происходят регулярно. Однако в истории города случилось событие, которое навсегда изменило его облик.
26 апреля 1966 года произошло самое известное и катастрофическое землетрясение в Ташкенте. Оно началось в 5:23 утра. Его магнитуда составляла около 5,2, однако из-за небольшой глубины очага интенсивность в эпицентре достигала 8–9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.
Землетрясением была разрушена практически вся центральная часть города. Без крова остались 300 тыс. человек. При этом, несмотря на масштаб разрушения, число погибших оказалось небольшим — по разным оценкам, восемь или девять человек. Несколько сотен были травмированы.
Как говорят эксперты, такое количество жертв объяснялось в первую очередь тем, что большинство толчков были вертикальными, что не вызывало мгновенного обрушения стен зданий.
Восстановление города превратилось в общенациональное событие. Первые поезда со строительными материалами и техникой прибыли в Ташкент уже через пару дней. Основной объем работ по ликвидации последствий землетрясения был завершен через три с половиной года.
Москва, Ленинград и Российская Федерация выстроили целые жилые массивы. Другие республики СССР занимались в основном проектированием зданий, микрорайонов и отдельных домов. Часто в декоре использовались национальные мотивы.
Всего было построено 1 млн 200 тыс. кв. м жилья.
В результате появилось то, что некоторые архитекторы считают новым стилем — сейсмическим модернизмом. Его уникальными чертами называют сочетание советского авангарда с восточными орнаментами и солнцезащитными элементами.
Спитак, 1988
Это землетрясение — одно из самых известных на территории бывшего СССР. Оно произошло в 11:41 7 декабря 1988 года. В Спитаке, который находился примерно над эпицентром, толчки достигали магнитуды в 10.
Землетрясение длилось всего 30 секунд. По официальным данным, погибли 25 тыс. человек. В самом Спитаке была разрушена треть домов, в целом без крова остались 500 тыс. человек. Помимо Спитака пострадали 21 город и около 350 сел, 58 из которых были разрушены полностью.
Сразу после землетрясения началась масштабная спасательная операция — в ней участвовали жители всех республик СССР и 111 стран мира.
В Спитак присылали гуманитарную помощь, приехало много волонтеров. В числе прочих прибыла Мать Тереза, а французскую спасательную команду возглавил композитор-авангардист Пьер Шеффер. К разбору завалов было привлечено более 20 тыс. военнослужащих, а для восстановительных работ прибыли около 45 тыс. строителей.
Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, чтобы привлечь внимание к трагедии, записал песню «Pour toi Armenie» («Для тебя, Армения»), а несколько рок-групп, в том числе Deep Purple, Bon Jovi, Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, выпустили благотворительный альбом «Rock Aid Armenia» («Рок в помощь Армении»).
Порт-о-Пренс, 2010
Один из совсем недавних случаев, когда землетрясение разрушило крупный город,— столицу Гаити. Основной толчок магнитудой 7 произошел днем 12 января, за ним последовало более 50 афтершоков, магнитуда некоторых превышала 5. По разным подсчетам, на Гаити погибло от 100 тыс. до 316 тыс. человек. Основная часть смертей пришлась именно на Порт-о-Пренс, в котором проживало 2,5 млн человек. Среди погибших были архиепископ города, глава миссии ООН в стране и лидер местной оппозиции.
Столица Гаити была, по сути, уничтожена, ее окрестности опустошены — без крова осталось больше 1,3 млн человек.
В городе превратились в руины примерно 50% застройки. Масштаб разрушений отражает простое перечисление важнейший зданий Порт-о-Пренса, рухнувших или сильно поврежденных: президентский Национальный дворец, здания Национальной ассамблеи и многих министерств, кафедральный собор, аэропорт, главная тюрьма.
Выжившие во время землетрясения в следующие дни умирали от нехватки чистой воды и продовольствия, отсутствия медицинской помощи. Началось массовое мародерство — для борьбы с ним Совбез ООН отправил на остров вооруженное подкрепление.
Многие страны направили на Гаити гуманитарную помощь, туда приехали спасатели из 27 стран мира, включая Россию, Китай, Кубу, Мексику, Германию, в разборе завалов принимали участие несколько тысяч военнослужащих США. При этом многие жители жаловались, что гуманитарная помощь до них не доходит, а, когда на Гаити прилетел тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун, его встретили криками «Где еда?» и «Где помощь?». Годы после землетрясения сотням тысяч людей приходилось жить в палаточных лагерях.