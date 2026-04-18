Потрясения в виде землетрясений от Сан-Франциско до Ашхабада

120 лет назад, 18 апреля 1906 года, Сан-Франциско оказался в центре сильнейшего землетрясения, которое разрушило большую часть города и привело к гибели тысяч жителей. Это не единственный случай, когда подобные катаклизмы превращали в руины целые города. Вспоминаем печальные проявления природных стихий.

Алеппо, 1138 год Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальный музей азиатского искусства, Смитсоновский институт Фото: Национальный музей азиатского искусства, Смитсоновский институт Землетрясение 1138 года в Алеппо (ныне — территория Сирии) стало, по некоторым оценкам, одним из самых смертоносных в истории. Пишут о 230 тыс. погибших в самом городе и окрестностях. Правда, как и в случае с другими событиями Средних веков, эти подсчеты вряд ли можно счесть точными и достоверными. Тем не менее очевидцы сходились в том, что подземные толчки были очень мощными. Первые ощущались 10 октября 1138 года, а основные случились на следующий день, 11 октября. Современные ученые оценивают магнитуду землетрясения в 7,1. Рухнули цитадель Алеппо и стены, окружавшие город. Как пишут свидетели, многих убили камни стен и построек. Были разрушены и многие дома в городе — по некоторым оценкам, более 60% всей застройки. Многие жители Алеппо предпочли перебраться в сельскую местность, а оставшиеся восстанавливали город несколько десятилетий.

Лиссабон, 1755 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Herzog Anton Ulrich-Museum Фото: Herzog Anton Ulrich-Museum Землетрясение началось утром 1 ноября, в День Всех Святых. И произошло все сверхбыстро: толчки продолжались, по разным оценкам, от трех до шести минут. Эпицентр находился в Атлантическом океане, в 200 км от берега. Магнитуду ученые оценивают в 7,9–9. В центре Лиссабона образовались трещины шириной до нескольких метров, прибрежные кварталы накрыло цунами высотой до 20 м. Многие дома обрушились, другие уничтожил начавшийся пожар, который продолжался несколько дней. Погибло, по разным оценкам, от 30 тыс. до 60 тыс. человек — при общей численности населения города около 200 тыс. Было разрушено 85% зданий, включая королевский дворец, только что построенную оперу, большинство церквей и многие другие знаковые сооружения. Однако землетрясение поспособствовало тому, что Лиссабон одним из первых среди европейских крупных поселений стал городом современного типа — с широкими улицами, систематической застройкой и преобладанием неоклассических зданий. Местный новый стиль даже получил собственное название по имени государственного деятеля Жозе де Помбала, руководившего восстановлением города,— помбалино. Особенностью землетрясения в Лиссабоне были не столько масштабы как таковые, сколько тот факт, что оно произошло на заре новой эпохи. Коммуникации и медиа были уже довольно хорошо развиты, во многих странах возникали кружки интеллектуалов, а громкие новости привлекали внимание общественности по всей Европе. Так что происшедшее в Лиссабоне сильно впечатлило современников, оказав большое воздействие в том числе на просветителей и философов: о случившемся много писали Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Иммануил Кант. Лиссабонское же землетрясение способствовало тому, что начала складываться как отдельная наука сейсмология. После происшедшего среди жителей Португалии провели опрос, что у них повреждено, как начиналось землетрясение, как на него реагировали животные и т. д.

Сан-Франциско, 1906 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Willard E. Worden Фото: Willard E. Worden Землетрясение в Сан-Франциско, магнитуду которого ученые оценивают в 7,9, началось примерно в пять часов утра 18 апреля 1906 года. Толчки ощущались по всей Северной Калифорнии, однако именно в Сан-Франциско их магнитуда была самой значительной. Очевидцы описывали, что началось все со звука, «как будто ревут 10 тысяч львов». Город затрясло — рухнула башня ратуши, провалилась стеклянная крыша роскошного Palace Hotel, рассыпались многие дома. Землетрясением и последовавшим за ним пожаром был уничтожен почти весь центр города общей площадью 10 кв. км — сгорело более 28 тыс. зданий. В целом было разрушено до 80% строений. Пожар длился четыре дня, пока справиться с ним не помог дождь. Число погибших было сравнительно небольшим — по разным оценкам, от 700 до 3 тыс. человек при численности населения в городе 410 тыс. Но крова лишились до трех четвертей жителей — от 227 тыс. до 300 тыс. Ситуацию осложняло массовое мародерство. Для борьбы с ним и для помощи в разборе завалов в город ввели войска. Мэр разрешил военным стрелять на поражение по всем заподозренным в мародерстве. Наблюдатели оценивали решение по-разному: одни говорили, что только это и помогло прекратить преступления, другие — что из-за этих правил на улицах города боялись появляться и обычные жители, и без того пережившие тяжелые моменты.

Мессина, 1908 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ETH Library Zurich / Image Archive Фото: ETH Library Zurich / Image Archive Землетрясение, эпицентр которого находился под Мессинским проливом, отделяющим материковую Италию от острова Сицилия, началось ранним утром 28 декабря 1908 года. Сильнее всего пострадал сицилийский город Мессина — до 90% построек, включая старинный собор, были разрушены. Некоторые горестно шутили, что уцелели только два здания — тюрьма и психиатрическая больница. На самом деле сохранившихся строений было, конечно, больше. Магнитуду землетрясения оценивают в 7,5. Ситуация усугубилась тем, что после толчка на прибрежные районы города обрушились волны цунами высотой до трех метров. По разным данным, жертвами землетрясения в целом стали от 70 тыс. до 200 тыс. человек, причем только в Мессине (население — 250 тыс. человек) — около 60 тыс. Первыми на помощь жителям города прибыли несколько российских военных кораблей, в том числе броненосцы «Цесаревич» и «Слава», а также крейсер «Адмирал Макаров». Они находились в учебном походе по Средиземному морю и во время землетрясения стояли на якоре в сицилийском в порту. Российские моряки сразу взялись разбирать завалы и организовали в городе временные госпитали. Позже к ним присоединились моряки с военных кораблей Великобритании, Германии и Франции. Сначала Мессину хотели отстроить на новом месте, однако жителей возмутил такой вариант. В итоге город сохранили в прежней локации и даже восстановили кафедральный собор.

Фотогалерея Сильнейшие землетрясения XX века Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 28 декабря 1908 года, Мессалина, Италия. Одно из крупнейших землетрясений XX века магнитудой 7,5. Погибло около 150 тыс. человек Фото: AP 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: disasterhistory.org 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: AP 24 января 1939 года, Чиян, Чили. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений, полностью разрушившее город Чиян. Погибло 40 тыс. человек Фото: AP 26 декабря 1939 года, Эрзинджан, Турция. В результате землетрясения был разрушен город, который переживал подобную катастрофу не раз. Стихия унесла жизни от 36 тыс. до 39 тыс. человек Фото: AP 5 августа 1949 года, Амбато, Эквадор. В провинции Тунгурауа землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни 5,5 тыс. человек и стало самым разрушительным в Западном полушарии за пять лет Фото: libraryphoto.cr.usgs.gov 29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. Землетрясение магнитудой 5,9, длившееся всего 15 секунд, унесло жизни 15 тыс. человек, более 35 тыс. остались без крова Фото: AP 31 мая 1960 года, Чимботе, Перу. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 60 тыс. человек, кроме того, привело к серьезной безработице и обнищанию населения, так как в результате катастрофы были повреждены предприятия рыбной промышленности. Общий ущерб составил $550 млн Фото: AP 26 июля 1963 года, Скопье, Югославия. Землетрясение разрушило большую часть города и привело к гибели 1070 человек, примерно 75% жилых домов было разрушено или повреждено Фото: AP / Sam Nocella 27 марта 1964 года, Аляска, США. Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США магнитудой 9,1–9,2, вызвавшее цунами. В результате стихии погибло около 130 человек Фото: U.S. Army/wikimedia.org 26 апреля 1966 года, Ташкент, Узбекистан. Землетрясение магнитудой 5,2 почти полностью разрушило центр Ташкента. Без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек, а город был восстановлен за 3,5 года Фото: ТАСС 30 мая 1970 года, Анкас, Перу.Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу, в результате которого погибли 100 тыс. человек, 25 тыс. пропали без вести. Город Янгай был полностью затоплен, город Уарас и другие разрушены Фото: AP 4 февраля 1976 года, Гватемала. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к гибели 23 тыс. человек, 76 тыс. получили ранения различной степени тяжести Фото: AP 19 сентября 1985 года, Мехико, Мексика. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки магнитудой 8,0 унесло жизни около 10 тыс. человек, более 100 тыс. остались без крова Фото: AP / David Tenenbaum 7 декабря 1988 года, Ленинакан, Армения. Катастрофическое землетрясение магнитудой 10 унесло жизни 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами Фото: AP / Morten Hvaal 12 октября 1992 года, Каир. Землетрясение с относительно небольшой магнитудой 5.8 повлекло катастрофические последствия: погибли 545 человек, пострадали 6512. Стихия полностью разрушила 350 жилых строений, 300 школ, 216 мечетей; были сильно повреждены 9350 домов. Без крова остались более 50 тыс. человек Фото: Norbert Schiller / AP 17 января 1995 года, Коба, Япония. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в результате сдвига тектонических плит и повлекло за собой гибель 6 тыс. человек Фото: Reuters 28 мая 1995 года, Нефтегорск, Сахалин. Землетрясение магнитудой около 7,6 разрушило поселок и унесло жизни большей части населения — погибли 2040 человек из 3197 Фото: ТАСС 17 августа 1999 года, Стамбул, Турция. Землетрясение силой 10 баллов унесло жизни 17 тыс. человек Фото: AP / Enric Marti 26 декабря 2003 года, Бам, Иран. Землетрясение силой 6,3 балла унесло жизни около 35 тыс. человек (хотя министр здравоохранения Ирана сообщил о 70 тыс. жертв), 22 тыс. пострадали Фото: Reuters 26 декабря 2004 года, Индийский океан. Третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения магнитудой 9,3 затронуло 17 стран, в том числе Индонезию, Таиланд, Мали и другие. Погибло около 300 тыс. человек Фото: Reuters 12 мая 2008 года, Сычуань, Китай. Магнитуда землетрясения составила 8, погибло почти 70 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести Фото: AP / Xinhua, Chen Xie 13 января 2010 года, Гаити. Землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни 220 тыс. человек, около тысячи пропали без вести Фото: Reuters 27 февраля 2010 года, Чили. Землетрясение магнитудой 8,8 привело к цунами и стало причиной гибели почти тысячи человек Фото: AP / Sebastian Martinez 11 марта 2011 года, Натори, Япония. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к цунами и повлекло гибель 15 тыс. человек. Великое восточнояпонское землетрясение стало сильнейшим за всю историю наблюдений в Японии Фото: Reuters 25 апреля 2015 года, Непал. Землетрясение магнитудой 7,9 разрушило столицу Непала Катманду и вызвало сход лавины на Эвересте. В результате бедствя погибли более 2300 человек Фото: Reuters / Navesh Chitrakar 6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,8 и 7,5. После было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс. человек. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур Фото: Umit Bektas / Reuters 7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошли два землетрясения, оба с магнитудой 6,3. В результате землетрясений погибло не менее 2500 человек, более 9 тыс. получили ранения. Незначительные разрушения произошли также на территории Ирана. Землетрясение стало самым большим по количеству жертв в Афганистане с мая 1998 года Фото: Ebrahim Noroozi / AP Следующая фотография 1 / 28 28 декабря 1908 года, Мессалина, Италия. Одно из крупнейших землетрясений XX века магнитудой 7,5. Погибло около 150 тыс. человек Фото: AP 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: disasterhistory.org 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: AP 24 января 1939 года, Чиян, Чили. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений, полностью разрушившее город Чиян. Погибло 40 тыс. человек Фото: AP 26 декабря 1939 года, Эрзинджан, Турция. В результате землетрясения был разрушен город, который переживал подобную катастрофу не раз. Стихия унесла жизни от 36 тыс. до 39 тыс. человек Фото: AP 5 августа 1949 года, Амбато, Эквадор. В провинции Тунгурауа землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни 5,5 тыс. человек и стало самым разрушительным в Западном полушарии за пять лет Фото: libraryphoto.cr.usgs.gov 29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. Землетрясение магнитудой 5,9, длившееся всего 15 секунд, унесло жизни 15 тыс. человек, более 35 тыс. остались без крова Фото: AP 31 мая 1960 года, Чимботе, Перу. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 60 тыс. человек, кроме того, привело к серьезной безработице и обнищанию населения, так как в результате катастрофы были повреждены предприятия рыбной промышленности. Общий ущерб составил $550 млн Фото: AP 26 июля 1963 года, Скопье, Югославия. Землетрясение разрушило большую часть города и привело к гибели 1070 человек, примерно 75% жилых домов было разрушено или повреждено Фото: AP / Sam Nocella 27 марта 1964 года, Аляска, США. Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США магнитудой 9,1–9,2, вызвавшее цунами. В результате стихии погибло около 130 человек Фото: U.S. Army/wikimedia.org 26 апреля 1966 года, Ташкент, Узбекистан. Землетрясение магнитудой 5,2 почти полностью разрушило центр Ташкента. Без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек, а город был восстановлен за 3,5 года Фото: ТАСС 30 мая 1970 года, Анкас, Перу.Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу, в результате которого погибли 100 тыс. человек, 25 тыс. пропали без вести. Город Янгай был полностью затоплен, город Уарас и другие разрушены Фото: AP 4 февраля 1976 года, Гватемала. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к гибели 23 тыс. человек, 76 тыс. получили ранения различной степени тяжести Фото: AP 19 сентября 1985 года, Мехико, Мексика. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки магнитудой 8,0 унесло жизни около 10 тыс. человек, более 100 тыс. остались без крова Фото: AP / David Tenenbaum 7 декабря 1988 года, Ленинакан, Армения. Катастрофическое землетрясение магнитудой 10 унесло жизни 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами Фото: AP / Morten Hvaal 12 октября 1992 года, Каир. Землетрясение с относительно небольшой магнитудой 5.8 повлекло катастрофические последствия: погибли 545 человек, пострадали 6512. Стихия полностью разрушила 350 жилых строений, 300 школ, 216 мечетей; были сильно повреждены 9350 домов. Без крова остались более 50 тыс. человек Фото: Norbert Schiller / AP 17 января 1995 года, Коба, Япония. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в результате сдвига тектонических плит и повлекло за собой гибель 6 тыс. человек Фото: Reuters 28 мая 1995 года, Нефтегорск, Сахалин. Землетрясение магнитудой около 7,6 разрушило поселок и унесло жизни большей части населения — погибли 2040 человек из 3197 Фото: ТАСС 17 августа 1999 года, Стамбул, Турция. Землетрясение силой 10 баллов унесло жизни 17 тыс. человек Фото: AP / Enric Marti 26 декабря 2003 года, Бам, Иран. Землетрясение силой 6,3 балла унесло жизни около 35 тыс. человек (хотя министр здравоохранения Ирана сообщил о 70 тыс. жертв), 22 тыс. пострадали Фото: Reuters 26 декабря 2004 года, Индийский океан. Третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения магнитудой 9,3 затронуло 17 стран, в том числе Индонезию, Таиланд, Мали и другие. Погибло около 300 тыс. человек Фото: Reuters 12 мая 2008 года, Сычуань, Китай. Магнитуда землетрясения составила 8, погибло почти 70 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести Фото: AP / Xinhua, Chen Xie 13 января 2010 года, Гаити. Землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни 220 тыс. человек, около тысячи пропали без вести Фото: Reuters 27 февраля 2010 года, Чили. Землетрясение магнитудой 8,8 привело к цунами и стало причиной гибели почти тысячи человек Фото: AP / Sebastian Martinez 11 марта 2011 года, Натори, Япония. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к цунами и повлекло гибель 15 тыс. человек. Великое восточнояпонское землетрясение стало сильнейшим за всю историю наблюдений в Японии Фото: Reuters 25 апреля 2015 года, Непал. Землетрясение магнитудой 7,9 разрушило столицу Непала Катманду и вызвало сход лавины на Эвересте. В результате бедствя погибли более 2300 человек Фото: Reuters / Navesh Chitrakar 6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,8 и 7,5. После было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс. человек. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур Фото: Umit Bektas / Reuters 7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошли два землетрясения, оба с магнитудой 6,3. В результате землетрясений погибло не менее 2500 человек, более 9 тыс. получили ранения. Незначительные разрушения произошли также на территории Ирана. Смотреть

Ашхабад, 1948 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Корытников / РИА Новости Фото: Станислав Корытников / РИА Новости Землетрясение, по сути уничтожившее столицу Туркменской ССР, произошло в ночь на 6 октября 1948 года. Эпицентр находился под самим городом, на глубине до 18 км. Магнитуда составляла 7,3, но в эпицентре могла достигать 10. Число погибших в Ашхабаде и окрестностях, по разным оценкам, составило от 36 тыс. до 176 тыс. человек. Считается, что столь значительное число жертв связано с двумя факторами. Первый — непрочность домов из сырцового кирпича, которые разрушились и погребли под собой обитателей. Второй — ночное время: многие спали по домам. В целом город лишился 90–95% построек — сохранилось лишь небольшое число более или менее крепких сооружений. В 1949–1951 годах был разработан генеральный план восстановления Ашхабада, который предусматривал в основном одно-, двух- и трехэтажную застройку сначала с элементами «сталинского ампира», а потом без излишеств, широкие улицы, богатое озеленение.

Ташкент, 1966 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Зельма / РИА НОВОСТИ Фото: Георгий Зельма / РИА НОВОСТИ Столица Узбекистана расположена в сейсмически активной зоне, поэтому небольшие подземные толчки там происходят регулярно. Однако в истории города случилось событие, которое навсегда изменило его облик. 26 апреля 1966 года произошло самое известное и катастрофическое землетрясение в Ташкенте. Оно началось в 5:23 утра. Его магнитуда составляла около 5,2, однако из-за небольшой глубины очага интенсивность в эпицентре достигала 8–9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера. Землетрясением была разрушена практически вся центральная часть города. Без крова остались 300 тыс. человек. При этом, несмотря на масштаб разрушения, число погибших оказалось небольшим — по разным оценкам, восемь или девять человек. Несколько сотен были травмированы. Как говорят эксперты, такое количество жертв объяснялось в первую очередь тем, что большинство толчков были вертикальными, что не вызывало мгновенного обрушения стен зданий. Восстановление города превратилось в общенациональное событие. Первые поезда со строительными материалами и техникой прибыли в Ташкент уже через пару дней. Основной объем работ по ликвидации последствий землетрясения был завершен через три с половиной года. Москва, Ленинград и Российская Федерация выстроили целые жилые массивы. Другие республики СССР занимались в основном проектированием зданий, микрорайонов и отдельных домов. Часто в декоре использовались национальные мотивы. Всего было построено 1 млн 200 тыс. кв. м жилья. В результате появилось то, что некоторые архитекторы считают новым стилем — сейсмическим модернизмом. Его уникальными чертами называют сочетание советского авангарда с восточными орнаментами и солнцезащитными элементами.

Спитак, 1988 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гращенков / РИА Новости Фото: Александр Гращенков / РИА Новости Это землетрясение — одно из самых известных на территории бывшего СССР. Оно произошло в 11:41 7 декабря 1988 года. В Спитаке, который находился примерно над эпицентром, толчки достигали магнитуды в 10. Землетрясение длилось всего 30 секунд. По официальным данным, погибли 25 тыс. человек. В самом Спитаке была разрушена треть домов, в целом без крова остались 500 тыс. человек. Помимо Спитака пострадали 21 город и около 350 сел, 58 из которых были разрушены полностью. Сразу после землетрясения началась масштабная спасательная операция — в ней участвовали жители всех республик СССР и 111 стран мира. В Спитак присылали гуманитарную помощь, приехало много волонтеров. В числе прочих прибыла Мать Тереза, а французскую спасательную команду возглавил композитор-авангардист Пьер Шеффер. К разбору завалов было привлечено более 20 тыс. военнослужащих, а для восстановительных работ прибыли около 45 тыс. строителей. Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур, чтобы привлечь внимание к трагедии, записал песню «Pour toi Armenie» («Для тебя, Армения»), а несколько рок-групп, в том числе Deep Purple, Bon Jovi, Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, выпустили благотворительный альбом «Rock Aid Armenia» («Рок в помощь Армении»).

Фотогалерея Спитакское землетрясение Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Разрушительное землетрясение в Армении произошло 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени и длилось всего 30 секунд Фото: Мартин Шахбазян / ТАСС Эпицентром стихийного бедствия стал город Спитак, где сила подземных толчков достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале) Фото: ТАСС В Ленинакане (ныне — Гюмри) было зафиксировано 9 баллов, в Кировакане (Ванадзор) — 8. Подземные толчки ощущались также в Ереване и Тбилиси Фото: AP / Morten Hvaal По официальным данным, в результате землетрясения погибли 25 тыс. человек Фото: Роман Подэрни / ТАСС Около 500 тыс. человек лишились жилья Фото: AP / Morten Hvaal Вскоре после трагедии в Армению прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США. Мать Тереза (на фото) одной из первых предложила свою помощь пострадавшей республике Фото: AP / TASS Отстраивать республику приехали 45 тыс. строителей из союзных республик. После распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена Фото: AP / Morten Hvaal По оценкам специалистов, во время стихийного бедствия в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб Фото: Александр Гращенков / РИА Новости Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены) Фото: Роман Подэрни / ТАСС Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики Фото: AP Гуманитарную помощь оказали 111 государств Фото: Р. Мангасарян / РИА Новости Из-за землетрясения было выведено из строя 600 км автодорог Фото: Александр Гращенков / РИА Новости Были разрушены или пришли в аварийное состояние школы на 210 тыс. мест, детские сады на 42 тыс. мест, более 400 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, около 350 клубов и домов культуры Фото: Игорь Бойко / РИА Новости Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тыс. солдат и офицеров, на расчистке завалов использовалось более 3 тыс. единиц военной техники Фото: Александр Гращенков / РИА Новости 7 декабря официально отмечается в Армении как День памяти жертв землетрясения Фото: Р. Мангасарян / РИА Новости Родственники оплакивают погибших на 10-летнюю годовщину землетрясения Фото: MF / KM / Reuters В 2016 году Сарик Андреасян снял фильм о трагедии — «Землетрясение». В 2018-м в российский прокат вышла картина «Спитак» (кадр на фото) режиссера Александра Котта Фото: Russian World Vision Следующая фотография 1 / 17 Разрушительное землетрясение в Армении произошло 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени и длилось всего 30 секунд Фото: Мартин Шахбазян / ТАСС Эпицентром стихийного бедствия стал город Спитак, где сила подземных толчков достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале) Фото: ТАСС В Ленинакане (ныне — Гюмри) было зафиксировано 9 баллов, в Кировакане (Ванадзор) — 8. Подземные толчки ощущались также в Ереване и Тбилиси Фото: AP / Morten Hvaal По официальным данным, в результате землетрясения погибли 25 тыс. человек Фото: Роман Подэрни / ТАСС Около 500 тыс. человек лишились жилья Фото: AP / Morten Hvaal Вскоре после трагедии в Армению прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США. Мать Тереза (на фото) одной из первых предложила свою помощь пострадавшей республике Фото: AP / TASS Отстраивать республику приехали 45 тыс. строителей из союзных республик. После распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена Фото: AP / Morten Hvaal По оценкам специалистов, во время стихийного бедствия в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб Фото: Александр Гращенков / РИА Новости Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены) Фото: Роман Подэрни / ТАСС Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики Фото: AP Гуманитарную помощь оказали 111 государств Фото: Р. Мангасарян / РИА Новости Из-за землетрясения было выведено из строя 600 км автодорог Фото: Александр Гращенков / РИА Новости Были разрушены или пришли в аварийное состояние школы на 210 тыс. мест, детские сады на 42 тыс. мест, более 400 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, около 350 клубов и домов культуры Фото: Игорь Бойко / РИА Новости Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тыс. солдат и офицеров, на расчистке завалов использовалось более 3 тыс. единиц военной техники Фото: Александр Гращенков / РИА Новости 7 декабря официально отмечается в Армении как День памяти жертв землетрясения Фото: Р. Мангасарян / РИА Новости Родственники оплакивают погибших на 10-летнюю годовщину землетрясения Фото: MF / KM / Reuters В 2016 году Сарик Андреасян снял фильм о трагедии — «Землетрясение». В 2018-м в российский прокат вышла картина «Спитак» (кадр на фото) режиссера Александра Котта Фото: Russian World Vision Смотреть

Порт-о-Пренс, 2010 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandre Meneghini / AP Фото: Alexandre Meneghini / AP Один из совсем недавних случаев, когда землетрясение разрушило крупный город,— столицу Гаити. Основной толчок магнитудой 7 произошел днем 12 января, за ним последовало более 50 афтершоков, магнитуда некоторых превышала 5. По разным подсчетам, на Гаити погибло от 100 тыс. до 316 тыс. человек. Основная часть смертей пришлась именно на Порт-о-Пренс, в котором проживало 2,5 млн человек. Среди погибших были архиепископ города, глава миссии ООН в стране и лидер местной оппозиции. Столица Гаити была, по сути, уничтожена, ее окрестности опустошены — без крова осталось больше 1,3 млн человек. В городе превратились в руины примерно 50% застройки. Масштаб разрушений отражает простое перечисление важнейший зданий Порт-о-Пренса, рухнувших или сильно поврежденных: президентский Национальный дворец, здания Национальной ассамблеи и многих министерств, кафедральный собор, аэропорт, главная тюрьма. Выжившие во время землетрясения в следующие дни умирали от нехватки чистой воды и продовольствия, отсутствия медицинской помощи. Началось массовое мародерство — для борьбы с ним Совбез ООН отправил на остров вооруженное подкрепление. Многие страны направили на Гаити гуманитарную помощь, туда приехали спасатели из 27 стран мира, включая Россию, Китай, Кубу, Мексику, Германию, в разборе завалов принимали участие несколько тысяч военнослужащих США. При этом многие жители жаловались, что гуманитарная помощь до них не доходит, а, когда на Гаити прилетел тогдашний генсек ООН Пан Ги Мун, его встретили криками «Где еда?» и «Где помощь?». Годы после землетрясения сотням тысяч людей приходилось жить в палаточных лагерях.

Фотогалерея Землетрясение на Гаити Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В день землетрясения в столице Гаити Порт-о-Пренсе были разрушены тысячи жилых домов и практически все больницы. На фото: жители Гаити в разрушенном доме Фото: Reuters Большинство госпиталей в стране были разрушены, тела погибших складывали на улицах, что создавало невыносимый запах. К больницам стекались раненые, ожидавшие помощи, докторов не хватало. Люди с тяжелыми травмами часами ожидали своей очереди, не получая никакой первой помощи Фото: Reuters Землетрясение разрушило Национальный дворец (на фото), здания Министерства финансов, Министерства общественных работ, Министерства связи Фото: Reuters Выжившие после землетрясения гаитяне массово умирали от острой нехватки чистой воды, продовольствия, медикаментов и врачебной помощи Фото: Reuters Оказание медицинской помощи девочке, пострадавшей от землетрясения Фото: Reuters Среди полностью разрушенных зданий оказалась штаб-квартира миротворческой миссии ООН в Республике Гаити, а глава миссии Хеди Аннаби и ряд других высокопоставленных представителей ООН погибли Фото: Reuters Землетрясение на Гаити в 2010 году стало сильнейшим за более чем два столетия — последнее подобное стихийное бедствие произошло на острове в 1770 году Фото: Reuters По оценкам властей, стихия разрушила более 50% зданий в столице, из-за повторяющихся подземных толчков жители Гаити опасались возвращаться в уцелевшие дома На фото: палатки среди обломков после землетрясения в Порт-о-Пренсе Фото: Reuters С наступлением темноты Порт-о-Пренс подвергался нападению толп вооруженных мародеров Фото: Reuters Для разбора завалов на место катастрофы были направлены вооруженные силы США: 3,5 тыс. солдат и 2,2 тыс. морских пехотинцев Фото: Reuters Распределение помощи и спасательные работы осложнялись завалами на дорогах, проблемами со связью, электроснабжением, отсутствием горючего для грузовиков Фото: Reuters В поисково-спасательных операциях принимали участие специалисты из 27 стран мира, в том числе из США, России, Великобритании, Китая, Кубы, Франции, Исландии, Испании, Канады, Израиля, Германии, Мексики, Венесуэлы На фото: российские спасатели извлекают из-под завалов дома 11-летнюю жительницу Гаити Фото: Reuters Гаитянский полицейский в штатском арестовывает мародеров Фото: Reuters В результате повреждения международного аэропорта Порт-о-Пренса воздушное сообщение со страной оказалось прервано. В связи с повреждением линий электропередачи прекратилась подача света и воды, перестала работать стационарная и сотовая телефонная связь Фото: Reuters Через несколько дней после землетрясения Совет безопасности ООН отправил вооруженное подкрепление на Гаити для предотвращения мародерства и массовых беспорядков, вызванных гуманитарной катастрофой Фото: Reuters Мародеры воруют продукты из магазина в деловом районе столицы Фото: Reuters За провиантом и бензином выстраивались многокилометровые очереди, в которых люди нередко устраивали драки с применением оружия Фото: Reuters Прибытие грузов и спасательных команд на Гаити затруднялось тем, что аэропорт острова не справлялся с большим количеством прибывающих самолетов, не хватало горючего для их дозаправки. Портовые сооружения Порт-о-Пренса сильно пострадали при землетрясении, дороги в стране пострадали от завалов и были заполнены беженцами Фото: Reuters Несмотря на большие объемы гуманитарных грузов из многих стран, жители столицы сообщали, что никакой реальной помощи им не поступало Фото: Reuters В отсутствие тяжелой техники, жители города пыталися разобрать завалы руками Фото: Reuters Прибывшего на место трагедии генсека ООН Пан Ги Муна толпа пострадавших от землетрясения встретила криками «Где еда?» и «Где помощь?» Фото: Reuters Гуманитарную помощь из аэропорта Порт-о-Пренса доставляли по воздуху. Однако процесс был организован плохо — продовольствие просто бросали в толпу На фото: жители Гаити умываются в одном из домов в Порт-о-Пренсе Фото: Reuters Землетрясение разрушило здание тюрьмы, откуда сбежали более 4 тыс. заключенных На фото: мародеры грабят разрушенный магазин в столице Гаити Фото: Reuters На фото: мародеры убегают из разрушенного магазина, где начался пожар Фото: Reuters Полиция жестко реагировала на действия грабителей, несколько мародеров были застрелены сотрудниками правопорядка Фото: Reuters Полицейский избивает женщину, подозреваемую в мародерстве Фото: Reuters Гуманитарные организации Франции собрали 6,5 млн евро пожертвований для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Французский Красный Крест объявил, что получил 2,2 млн евро, еще 1 млн вложила компания «Total» Фото: Reuters За время поисково-спасательной операции с военных самолетов было сброшено более 14 тыс. порций готовой еды и более 15 тыс. литров воды На фото: гаитянская девочка в очереди за едой в Порт-о-Пренсе Фото: Reuters Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми более 120 человек На фото: люди на молитвенных бдениях в лагере для беженцев Фото: Reuters На фото: жители Порт-о-Пренса набирают воду из сломанной трубы возле президентского дворца Фото: Reuters «Я думаю, Порт-о-Пренс никогда больше не будет "нормальным городом". Кое-где кое-что восстановлено – главным образом, символические вещи, как, например, исторический "железный рынок". И хотя половина завалов разобрана, город все равно лежит в руинах. Собор разрушен, национальный дворец разрушен, министерства, целые улицы 18, 19 века — их больше нет. Города больше нет», — рассказывает о последствиях катастрофы журналистка Мишель Монтас Фото: Reuters Тяжелая гуманитарная ситуация после катастрофы на Гаити привела к тому, что в стране началась эпидемия холеры, которая унесла жизни более 7 тыс. человек Фото: Reuters Главный гаитянский жрец вуду Макс Бовуар призывал руководство страны отказаться от захоронения жертв землетрясения в общих могилах, так как трупы, по его мнению, могли ожить Фото: Reuters На фото: мужчина, потерявший в результате землетрясения ногу, идет по разрушенной улице Порт-о-Пренса Фото: Reuters По данным правозащитников, последствия землетрясения до сих пор полностью не устранены: более 300 тыс. человек на Гаити проживает во временных лагерях, где нет питьевой воды, санитарных удобств и вывоза мусора Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 35 В день землетрясения в столице Гаити Порт-о-Пренсе были разрушены тысячи жилых домов и практически все больницы. На фото: жители Гаити в разрушенном доме Фото: Reuters Большинство госпиталей в стране были разрушены, тела погибших складывали на улицах, что создавало невыносимый запах. К больницам стекались раненые, ожидавшие помощи, докторов не хватало. Люди с тяжелыми травмами часами ожидали своей очереди, не получая никакой первой помощи Фото: Reuters Землетрясение разрушило Национальный дворец (на фото), здания Министерства финансов, Министерства общественных работ, Министерства связи Фото: Reuters Выжившие после землетрясения гаитяне массово умирали от острой нехватки чистой воды, продовольствия, медикаментов и врачебной помощи Фото: Reuters Оказание медицинской помощи девочке, пострадавшей от землетрясения Фото: Reuters Среди полностью разрушенных зданий оказалась штаб-квартира миротворческой миссии ООН в Республике Гаити, а глава миссии Хеди Аннаби и ряд других высокопоставленных представителей ООН погибли Фото: Reuters Землетрясение на Гаити в 2010 году стало сильнейшим за более чем два столетия — последнее подобное стихийное бедствие произошло на острове в 1770 году Фото: Reuters По оценкам властей, стихия разрушила более 50% зданий в столице, из-за повторяющихся подземных толчков жители Гаити опасались возвращаться в уцелевшие дома На фото: палатки среди обломков после землетрясения в Порт-о-Пренсе Фото: Reuters С наступлением темноты Порт-о-Пренс подвергался нападению толп вооруженных мародеров Фото: Reuters Для разбора завалов на место катастрофы были направлены вооруженные силы США: 3,5 тыс. солдат и 2,2 тыс. морских пехотинцев Фото: Reuters Распределение помощи и спасательные работы осложнялись завалами на дорогах, проблемами со связью, электроснабжением, отсутствием горючего для грузовиков Фото: Reuters В поисково-спасательных операциях принимали участие специалисты из 27 стран мира, в том числе из США, России, Великобритании, Китая, Кубы, Франции, Исландии, Испании, Канады, Израиля, Германии, Мексики, Венесуэлы На фото: российские спасатели извлекают из-под завалов дома 11-летнюю жительницу Гаити Фото: Reuters Гаитянский полицейский в штатском арестовывает мародеров Фото: Reuters В результате повреждения международного аэропорта Порт-о-Пренса воздушное сообщение со страной оказалось прервано. В связи с повреждением линий электропередачи прекратилась подача света и воды, перестала работать стационарная и сотовая телефонная связь Фото: Reuters Через несколько дней после землетрясения Совет безопасности ООН отправил вооруженное подкрепление на Гаити для предотвращения мародерства и массовых беспорядков, вызванных гуманитарной катастрофой Фото: Reuters Мародеры воруют продукты из магазина в деловом районе столицы Фото: Reuters За провиантом и бензином выстраивались многокилометровые очереди, в которых люди нередко устраивали драки с применением оружия Фото: Reuters Прибытие грузов и спасательных команд на Гаити затруднялось тем, что аэропорт острова не справлялся с большим количеством прибывающих самолетов, не хватало горючего для их дозаправки. Портовые сооружения Порт-о-Пренса сильно пострадали при землетрясении, дороги в стране пострадали от завалов и были заполнены беженцами Фото: Reuters Несмотря на большие объемы гуманитарных грузов из многих стран, жители столицы сообщали, что никакой реальной помощи им не поступало Фото: Reuters В отсутствие тяжелой техники, жители города пыталися разобрать завалы руками Фото: Reuters Прибывшего на место трагедии генсека ООН Пан Ги Муна толпа пострадавших от землетрясения встретила криками «Где еда?» и «Где помощь?» Фото: Reuters Гуманитарную помощь из аэропорта Порт-о-Пренса доставляли по воздуху. Однако процесс был организован плохо — продовольствие просто бросали в толпу На фото: жители Гаити умываются в одном из домов в Порт-о-Пренсе Фото: Reuters Землетрясение разрушило здание тюрьмы, откуда сбежали более 4 тыс. заключенных На фото: мародеры грабят разрушенный магазин в столице Гаити Фото: Reuters На фото: мародеры убегают из разрушенного магазина, где начался пожар Фото: Reuters Полиция жестко реагировала на действия грабителей, несколько мародеров были застрелены сотрудниками правопорядка Фото: Reuters Полицейский избивает женщину, подозреваемую в мародерстве Фото: Reuters Гуманитарные организации Франции собрали 6,5 млн евро пожертвований для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Французский Красный Крест объявил, что получил 2,2 млн евро, еще 1 млн вложила компания «Total» Фото: Reuters За время поисково-спасательной операции с военных самолетов было сброшено более 14 тыс. порций готовой еды и более 15 тыс. литров воды На фото: гаитянская девочка в очереди за едой в Порт-о-Пренсе Фото: Reuters Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми более 120 человек На фото: люди на молитвенных бдениях в лагере для беженцев Фото: Reuters На фото: жители Порт-о-Пренса набирают воду из сломанной трубы возле президентского дворца Фото: Reuters «Я думаю, Порт-о-Пренс никогда больше не будет "нормальным городом". Кое-где кое-что восстановлено – главным образом, символические вещи, как, например, исторический "железный рынок". И хотя половина завалов разобрана, город все равно лежит в руинах. Собор разрушен, национальный дворец разрушен, министерства, целые улицы 18, 19 века — их больше нет. Города больше нет», — рассказывает о последствиях катастрофы журналистка Мишель Монтас Фото: Reuters Тяжелая гуманитарная ситуация после катастрофы на Гаити привела к тому, что в стране началась эпидемия холеры, которая унесла жизни более 7 тыс. человек Фото: Reuters Главный гаитянский жрец вуду Макс Бовуар призывал руководство страны отказаться от захоронения жертв землетрясения в общих могилах, так как трупы, по его мнению, могли ожить Фото: Reuters На фото: мужчина, потерявший в результате землетрясения ногу, идет по разрушенной улице Порт-о-Пренса Фото: Reuters По данным правозащитников, последствия землетрясения до сих пор полностью не устранены: более 300 тыс. человек на Гаити проживает во временных лагерях, где нет питьевой воды, санитарных удобств и вывоза мусора Фото: Reuters Смотреть

Текст: Яна Рождественская