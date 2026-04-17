В Петербурге почти завершили очистку русла реки Новой

В Санкт-Петербурге завершается расчистка русла реки Новой. Работы ведутся на участке от проспекта Ветеранов до улицы Солдата Корзуна, сообщили в городском правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербург

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербург

Проект стартовал в 2022 году, и за это время специалисты очистили около 3,5 км водотока от донных отложений с использованием специализированной техники.

В 2026 году реализуется финальный, третий этап. После завершения работ планируется восстановить нормальное течение реки, устранить участки обмеления, повысить экологическое состояние водоема и его рекреационную привлекательность, а также снизить риск размыва берегов.

Мавей Николаев