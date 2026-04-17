В I квартале 2026 года 40 тысяч нижегородцев устроились на официальную работу

За первый квартал 2026 года в Нижегородской области 40 тыс. человек вышли на официальную работу с «белой» зарплатой. Об этом глава регионального министерства демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин рассказал журналистам во время проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».

По его словам, сейчас «теневая занятость» в Нижегородской области составляет около 400 тыс. человек.

«Это, например, самозанятые, которые не декларируют доходы или студенты, которые впервые трудоустраиваются и смотрят в сторону неофициального трудоустройства. Таких порядка 30% от всех студентов. Поэтому 40 тыс. человек — это люди, которые были для нас «серыми» и которых мы не видели в экономике региона. Теперь они либо получили первое место работы либо официальное трудоустройство», пояснил министр.

По его данным, в 2025 году официальную работу нашли более 60 тыс. человек.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», межведомственная комиссия под председательством замгубернатора Егора Полякова выявила в теневом секторе экономики в Нижегородской области за 2025 год 8,7 тыс. человек. Из них 4,6 тыс. легализовали свою трудовую деятельность.

Анастасия Титова