Гаджеты переводят в пограничный режим

Российские пограничники могут проверять телефоны и другие устройства. Отказ показать гаджет рискует обернуться арестом на 15 суток. Об этом сообщает Минтруда Таджикистана, которое получило разъяснения от ФСБ. Речь идет о разблокировке телефона, ноутбука и другого гаджета во время досмотра на границе. В этом случае отказ могут расценить как неповиновение требованиям должностного лица.

Впрочем, мера касается только включения устройства. Формально доступа к личным перепискам у пограничников по-прежнему нет, пояснил партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«Это был ответ на какой-то частный запрос Минтруда. ФСБ на него ответила. Ведомство это опубликовало. Хотелось бы увидеть, во-первых, как были сформулированы запрос и ответ, со ссылкой на какие источники. Тогда, конечно, будет больше понятно.

Можно представить ситуацию, когда разблокировка телефона соответствует компетенциям ФСБ, но при этом не будет нарушать, например, тайну переписки. Может быть, были какие-то конкретные кейсы с участием иностранных граждан. К сожалению, неизвестно, где эту границу проводит Федеральная служба безопасности. Но, по идее, ведомственные правила не могут превалировать над более высокоуровневым по иерархии законодательных актов правом на тайну переписки в том числе, которое гарантируется Конституцией и федеральным законодательством. Тайна переписки по общему правилу нарушается лишь по решению суда.

Так что здесь речь должна идти о том, чтобы разблокировать телефон просто для осмотра его какой-то базовой функциональности, что он не является "куклой", что это действительно работающее устройство и так далее. Если есть состав "за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов или государственных органов", то все-таки речь идет про законные требования. Хочется верить, что здесь у погранслужбы будет сбалансированный подход и лезть в мессенджеры ее представители не станут. В противном случае будет удивительно, как эта позицию можно в дальнейшем отстаивать в суде».

Пограничники получили право осматривать гаджеты после поправок в закон о государственной границе, следует из ответа ФСБ министерству. Такая проверка ведется «для противодействия экстремизму и контрабанде». Службы на границе могут и злоупотреблять законом, ссылаясь на внутренние инструкции, считает управляющий партнер компании Sakura Legal Даниил Базылев:

«Что касается понятия разблокировки, здесь вам на 100% никто не ответит. Как правило, такие ведомственные инструкции толкуются расширительно. В данном случае разблокировка при желании, скажем так, и при несопротивлении того, кому принадлежит это устройство, может привести к тому, что сотрудник посмотрит фотографии или переписки.

Но надо смотреть исходный документ. Я очень сомневаюсь, что там написано, что можно именно передавать в руки сотруднику и как-то лазить в смартфоне. Инструкции должны быть законными, а документ, который предусматривает право проверять переписки, законным не может быть в принципе, потому что такое право у нас официально только по решению суда предоставляется».

Ранее генеральный прокурор Александр Гуцан допустил внесудебный доступ силовиков к телефонам россиян. Это бы сильно упростило работу оперативников и помогло бы искать людей в розыске и без вести пропавших, заявил глава службы на заседании Совета федерации. Правда, добавил, что подобные меры не должны нарушать конституционные права граждан.

Егор Парфенов