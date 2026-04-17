Строительство второго корпуса школы №91 внесли в Генплан Ижевска

В Генеральном плане Ижевска предусмотрели место для строительства второго корпуса школы №91 имени Надежды Курченко в Первомайском районе. Постановление правительства Удмуртии об изменениях градостроительного документа опубликовано на сайте кабмина.

Фото: МБОУ «СОШ № 91 имени надежды Курченко»

Новое здание школы рассчитано на 825 учащихся. Строительство объекта вошло в перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Ижевска на 2019–2035 годы.