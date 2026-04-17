В Запорожской области арестовали воевавшего с донбасским ополчением украинца

Следственный комитет вменил жителю Запорожской области Игорю Рожко участие в боевых действиях против донбасских ополченцев. В ведомстве заявили, что он был стрелком пятого отдельного батальона «Правого сектора» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ) и воевал с сепаратистским движением с августа 2014 года по февраль 2016-го. Бывший боевик вину признал, сообщили в СКР.

Игорь Рожко получил российское гражданство после присоединения Запорожской области к РФ. «Под видом мирного жителя проживал в городе Токмаке, где и был задержан»,— доложили председателю СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Луганске.

Стрелка арестовали. Во время обыска у него дома обнаружили предметы с символикой «Правого сектора» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ), добавили в ведомстве. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования, отметили в СКР.