Библионочь, «Пикник», Ани Лорак и выставка Дмитрия Бухрова

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группы «Пикник» и «Крематорий», Ани Лорак, Александра Пушного и Thomas Mraz. В музеях — посетить выставку Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?», экскурсию по выставке «Наука в большом городе» главного синоптика Свердловской области и выставку уральского художника Артёма Кицова «В поиске утраченных историй». В театральных пространствах — побывать на спектаклях «Рыжий — Тягунов: 8 Марта — Титова», «Хозяйка Медной горы», «Медный всадник. Граф Нулин» и «Театр в лицах». В кино — увидеть фильмы «Олдбой», «Сто дней после детства» и «Дом, который построил Джек». А лекторы расскажут о группе The Cure и полетах на Марс. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В «МТС Live Холле» 18 апреля группа «Пикник» представит юбилейный тур к 45-летию коллектива, альбома «Дым» и 70-летию Эдмунда Шклярского. Музыканты исполнят визитные карточки — «Иероглиф», «Египтянин», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых» — с лазерными эффектами, фантастическими персонажами и новым видеорядом. Билеты — от 2,6 тыс. до 5,9 тыс. руб.

В клубе «Свобода» 18 апреля мультиинструменталист Александр Пушной с группой «ОТП Студио» даст большой концерт. Зрителей ждут каверы на рок- и поп-хиты в мощной аранжировке, а также любимые авторские песни исполнителя. Билеты — от 3 тыс. до 6,4 тыс. руб.

В клубе «Свобода» 19 апреля Thomas Mraz представит большой тур к 10-летию альбома «May 13». Зрителей ждут хиты — «Rolling Stoner», «Gloucoma», «Houston» и другие — в живом исполнении с бэндом, а также свежий материал из грядущего релиза. Билеты — от 2,6 тыс. до 7 тыс. руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ресторане «Максимилианс» 22 апреля выступит группа «Крематорий». Коллектив прошел путь от студенческих квартирников до стадионов и фестивалей мира, от песен о московских неформалах до сюрреалистических размышлений о жизни, смерти и любви. «Крематорий» открывает новый год мощной программой с новыми студийными работами и лучшими хитами в самом сильном составе за последние годы. Группа приглашает всех, кто разделял ее путь, присоединиться к ритуалу. Билеты — от 2 тыс. до 4,5 тыс. руб.

В атриуме Ельцин-центра 22 апреля пианист Герман Мархасин исполнит цикл «Русские тупики» Настасьи Хрущевой. Композитор создала салонную музыку для домашнего музицирования, где зимняя дорога, метель, поле и лес соседствуют с интонациями Чайковского, Римского-Корсакова и русского романса. Знакомые мотивы и простые ритмы формируют лабиринт культурных ассоциаций, где тупики превращаются в бесконечное блуждание. Билеты — 500 руб.

В Большом зале Свердловской филармонии 23 апреля Даниил Крамер представит программу «Джаз! Фанк! Ритм!». Легенда джаза выступит с бас-гитаристом Иваном Башиловым и барабанщиком Егором Крюковских. Вместе они исполнят джазовые, фанк- и соул-композиции в оригинальной интерпретации и авторские произведения. Билеты — от 1,6 тыс. руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В «МТС Live Холле» 23 апреля выступит Ани Лорак. Среди ее хитов — песни «Сопрано», «Новый бывший», «Зеркала», «Удержи мое сердце». Билеты — от 3 тыс. руб. до 9 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 24 апреля Кай Метов представит юбилейную программу «60 лет». Певец, музыкант и композитор исполнит хиты 90-х — «Position №2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» — и лирические композиции о любви, жизни и мечтах. Билеты — от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб.

В ресторане «Максимилианс» 24 апреля выступит ВИА «Волга-Волга» из Казани. Группа, основанная в 1998 году Антоном Салакаевым, прославилась стилем «ска-фолк-рок-бардак» с дудками, гармонями, гитарами и городским романсом. Бессменный солист отмечает 50-летие большим туром, в программе звучат лучшие авторские песни и каверы на хиты 90-х. Зрителей ждет невероятная энергетика, танцы и отличное настроение. Билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.