Библионочь, «Пикник», Ани Лорак и выставка Дмитрия Бухрова
Куда сходить в Екатеринбурге с 18 по 24 апреля
На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группы «Пикник» и «Крематорий», Ани Лорак, Александра Пушного и Thomas Mraz. В музеях — посетить выставку Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?», экскурсию по выставке «Наука в большом городе» главного синоптика Свердловской области и выставку уральского художника Артёма Кицова «В поиске утраченных историй». В театральных пространствах — побывать на спектаклях «Рыжий — Тягунов: 8 Марта — Титова», «Хозяйка Медной горы», «Медный всадник. Граф Нулин» и «Театр в лицах». В кино — увидеть фильмы «Олдбой», «Сто дней после детства» и «Дом, который построил Джек». А лекторы расскажут о группе The Cure и полетах на Марс. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В «МТС Live Холле» 18 апреля группа «Пикник» представит юбилейный тур к 45-летию коллектива, альбома «Дым» и 70-летию Эдмунда Шклярского. Музыканты исполнят визитные карточки — «Иероглиф», «Египтянин», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых» — с лазерными эффектами, фантастическими персонажами и новым видеорядом. Билеты — от 2,6 тыс. до 5,9 тыс. руб.
В клубе «Свобода» 18 апреля мультиинструменталист Александр Пушной с группой «ОТП Студио» даст большой концерт. Зрителей ждут каверы на рок- и поп-хиты в мощной аранжировке, а также любимые авторские песни исполнителя. Билеты — от 3 тыс. до 6,4 тыс. руб.
В клубе «Свобода» 19 апреля Thomas Mraz представит большой тур к 10-летию альбома «May 13». Зрителей ждут хиты — «Rolling Stoner», «Gloucoma», «Houston» и другие — в живом исполнении с бэндом, а также свежий материал из грядущего релиза. Билеты — от 2,6 тыс. до 7 тыс. руб.
В ресторане «Максимилианс» 22 апреля выступит группа «Крематорий». Коллектив прошел путь от студенческих квартирников до стадионов и фестивалей мира, от песен о московских неформалах до сюрреалистических размышлений о жизни, смерти и любви. «Крематорий» открывает новый год мощной программой с новыми студийными работами и лучшими хитами в самом сильном составе за последние годы. Группа приглашает всех, кто разделял ее путь, присоединиться к ритуалу. Билеты — от 2 тыс. до 4,5 тыс. руб.
В атриуме Ельцин-центра 22 апреля пианист Герман Мархасин исполнит цикл «Русские тупики» Настасьи Хрущевой. Композитор создала салонную музыку для домашнего музицирования, где зимняя дорога, метель, поле и лес соседствуют с интонациями Чайковского, Римского-Корсакова и русского романса. Знакомые мотивы и простые ритмы формируют лабиринт культурных ассоциаций, где тупики превращаются в бесконечное блуждание. Билеты — 500 руб.
В Большом зале Свердловской филармонии 23 апреля Даниил Крамер представит программу «Джаз! Фанк! Ритм!». Легенда джаза выступит с бас-гитаристом Иваном Башиловым и барабанщиком Егором Крюковских. Вместе они исполнят джазовые, фанк- и соул-композиции в оригинальной интерпретации и авторские произведения. Билеты — от 1,6 тыс. руб.
В «МТС Live Холле» 23 апреля выступит Ани Лорак. Среди ее хитов — песни «Сопрано», «Новый бывший», «Зеркала», «Удержи мое сердце». Билеты — от 3 тыс. руб. до 9 тыс. руб.
В ККТ «Космос» 24 апреля Кай Метов представит юбилейную программу «60 лет». Певец, музыкант и композитор исполнит хиты 90-х — «Position №2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» — и лирические композиции о любви, жизни и мечтах. Билеты — от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб.
В ресторане «Максимилианс» 24 апреля выступит ВИА «Волга-Волга» из Казани. Группа, основанная в 1998 году Антоном Салакаевым, прославилась стилем «ска-фолк-рок-бардак» с дудками, гармонями, гитарами и городским романсом. Бессменный солист отмечает 50-летие большим туром, в программе звучат лучшие авторские песни и каверы на хиты 90-х. Зрителей ждет невероятная энергетика, танцы и отличное настроение. Билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В галерее «Синара Арт» 18 апреля в пройдет арт-медиация с ольфакторным художником Ириной Суворовой по выставке «Романтик Пейзажа. К 140-летию Ивана Слюсарева». Посетители познакомятся с ольфакторными объектами Tinctura Temporis и «Весна в воздухе», созданными Ириной Суворовой совместно с парфюмером Мариной Санниковой специально для экспозиции. Участники обсудят концепцию работ и то, как могли бы «пахнуть» картины художника. Билеты — 300 руб.
В Музее наивного искусства с 22 апреля по 5 июля работает персональная выставка Дмитрия Бухрова «Какой во мне смысл?». Экспозиция охватывает 20 лет творчества художника — живопись, графика и объекты из вековых досок разобранных изб и церквей, в том числе ранее не выставлявшиеся работы. Доски проходят ритуал подготовки — сушку, шлифовку, обжиг и омовение, — чтобы «прошептать» сюжеты и лиричные образы с отсылками к иконописи. Графика выполнена точечной техникой черной ручкой с тонировкой кофе или луком, через которые проступают детские воспоминания о маме или снежках. Билеты — 200 руб. полный и 100 руб. льготный.
В креативном кластере «Л52» 22 апреля синоптик Свердловской области Галина Шепоренко проведет экскурсию по выставке «Наука в большом городе». Заслуженный метеоролог России расскажет, как в 1836 году на Плешивой горке появилась Екатеринбургская магнитно-метеорологическая обсерватория — старейшая научная организация города. Посетители узнают, как вручную вели наблюдения в дореволюционном Екатеринбурге и как данные с Метеогорки доходят до смартфонов. Входной билет в музей — 150–300 руб., экскурсия — 200 руб.
В событийном пространстве креативного кластера «Центр города» 23 апреля откроется персональная выставка уральского художника Артема Кицова «В поиске утраченных историй». Ключевой инсталляцией станет «Комната воспоминаний» — исследование памяти в условиях стресса и неопределенности, где идеализированное прошлое формирует мягкую версию реальности. Ассамбляжи из предметов, лишенных первоначальной функции, переосмысливаются как носители утраченных историй. Вход свободный.
Спектакли
В Окружном доме офицеров (ОДО) 18 апреля Русский Национальный Театр Елены Сусановой представит балет-сказ «Серебряное копытце» по сказу Павла Бажову. Постановка оживит уральские мотивы в танце и музыке Петра Чайковского. Билеты — 400 руб.
В Окружном доме офицеров (ОДО) 19 апреля пройдет спектакль «Хозяйка Медной Горы» к юбилею Павла Бажова. Постановка вошла в топ-300 лучших спектаклей России по версии конкурса «Золотой фонд постановок России». Мастер по малахиту Данила разрывается между любовью к красоте искусства и невесте Кате, а на первый план выходит битва Хозяйки с алчным приказчиком, жаждущим разграбить уральские сокровища. Финал удивит чудесным поворотом, лишь намеком описанным у Бажова. Билеты — 700 руб.
В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 19 апреля творческое объединение Funk power представит роуд-муви спектакль «Рыжий — Тягунов: 8 Марта — Титова». Зрителей ждет уникальный театральный эксперимент, посвященный творчеству великих уральских поэтов Бориса Рыжего и Романа Тягунова. Действие разворачивается в движущемся трамвае, который превращается в метафорический портал во времени и пространстве от улицы 8 Марта до улицы Титова. Билеты — 1 тыс. руб.
В «Синара Центре» 19 апреля пройдет литературно-музыкальный спектакль «Гори, звезда моя, не падай…» к 130-летию Сергея Есенина. Творческая группа екатеринбургской школы создала постановку, в которой поэта играют пять разных актеров, а фрагменты его стихов превратили в диалоги. Зрители услышат знаменитые произведения — «Письмо матери», «Письмо женщине», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ...» и другие. В спектакле звучат романсы на стихи поэта под акустические гитары, рояль и авторскую электронику проекта Snowblind Vision. Билеты — 1 тыс. руб.
В «Синара Центре» 22 апреля пройдет спектакль «Медный всадник. Граф Нулин». Вечер объединит две грани пушкинского гения — величие Петербурга и юмор дворянского быта. Поэму читает режиссер Дмитрий Касимов. Музыкальное сопровождение — музыка Баха, Чайковского, Лядова, Шуберта, Шенберга и вальсы Грибоедова. Билеты — 1 тыс. руб.
В кинозале Ельцин-центра 24 апреля народный артист России Петр Семак представит моноспектакль «Театр в лицах». Ведущий артист МДТ и Александринского театра исполнит тексты любимых авторов — фрагменты произведений Пушкина, Лермонтова, Есенина и других. Литературные чтения сплетаются с историями из сценической биографии артиста и байками о Товстоногове, Кацмане, Лебедеве и Ефремове. Билеты — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб.
Фестивали
В библиотеках Екатеринбурга 18 апреля в 15-й раз пройдет Библионочь. В Свердловской областной библиотеке имени Белинского музыкальный продюсер Александр Кушнир представит рок-марафон «Кинооблучение» с лекциями об Илье Кормильцеве и группе «Кино». Он раскроет малоизвестные факты из их биографий, архивные записи и представит новую книгу «Кинооблучение». В Библиотеке №14 пройдет программа «Этносфера» с лекциями о народных традициях, мастер-классом по орнаменту народов Коми и литературно-музыкальной гостиной. В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) в программу вошли мастер-классы по мезенской росписи, гипсовым сказкам и росписи керамических лошадок, лекции о китайской каллиграфии, кухне, живописи и речных караванах Чусовой, а еще — традиции чаепития народов России, аналоговой фотографии и роли продюсера.
В креативном кластере «Центр города» 18 апреля пройдет дневная часть фестиваля «Селектика». Участники обсудят музыку «темных двадцатых», медиа Казани и Екатеринбурга, клипы с уральским колоритом. А еще паблик-ток с авторами музыкальных телеграм-каналов Екатеринбурга («РАМА», wpg, soyuz:// Radio Archive), выступления артистов новой электронной уральской волны, выставка экспериментальных художников, чайный маркет и зона мерча от бренда SNW. Вечерняя часть пройдет в баре «Самоцвет». Билеты на дневную часть — 600 руб.
Кино
В Доме кино проходят показы фильма «Олдбой» с русскими субтитрами. Культовый корейский триллер Парка Чхан-ука рассказывает о бизнесмене, который проводит 15 лет в загадочном заточении без объяснений, а после освобождения ищет похитителя, чтобы отомстить. Зрителей ждет напряженный сюжет с шокирующим финалом и фирменными жестокими сценами режиссера. Билеты — 550 руб.
В кинозале Ельцин-центра 18 апреля покажут фильм Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Лента 1975 года рассказывает о лете в пионерском лагере, которое стало для Мити Лопухина концом детства: он обрел друга, открывшего ему искусство, и пережил первую любовь с ее радостью и горечью. Вход свободный, по регистрации.
В кинозале Ельцин-центра с 20 апреля будут показывать документальный фильм «Сказители» про алтайский фольклор и его исполнителей. Лента Юли Рыбаковой отправляет зрителей в сердце Алтая, где древние горы хранят голоса предков, а современные сказители сохраняют героический эпос, легенды и сказки. Герои фильма владеют горловым пением и становятся живыми проводниками между поколениями. Билеты — от 300 до 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра с 23 апреля стартуют показы фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» на языке оригинала с русскими субтитрами. Постмодернистский триллер 2018 года переносит зрителей в Америку 1970-х: серийный убийца Джек за 12 лет превращает каждую жертву — от назойливой попутчицы до наивной подруги — в «произведение искусства». Билеты — от 300 до 400 руб.
Лекции
В книжном магазине «Пиотровский» 18 апреля кинокритик Михаил Маздров проведет обсуждение 93-го выпуска журнала «Сеанс». В номере авторы и студенты школы «Сеанс» вспоминают свое детство через главные слова номера: СССР, любовь, страх, мечта, игрушка, школа, герой и город. Крохи воспоминаний складываются в картину, которая становится источником энергии и понимания сокровенного «я». Обсуждение пройдет в рамках акции «Библионочь-2026». Вход свободный, по регистрации.
В Музее андеграунда 22 апреля Алексей Коршун проведет «Час винила» ко дню рождения Роберта Смита — лидера The Cure. Группа первой погрузила готик-рок в философское осмысление бытия, превратив депрессивную эстетику в музыку нескольких поколений. Полностью прозвучит культовый альбом «Disintegration» 1989 года на виниле. Билеты стоят 500 руб. (полный) или 250 руб. (льготный).
В образовательном центре Ельцин-центра 24 апреля Марат Айрапетян прочитает лекцию «Как учёные готовятся к полёту на Марс уже сегодня?» в цикле «Космос в центре внимания». Лектор расскажет об имитационных миссиях, воспроизводящих марсианскую среду, опыте 17 баз и управлении одной из них, а также о лунной программе «Артемис-2» как шаге к дальнему космосу. Вход свободный.