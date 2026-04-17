Калининградских подростков будут судить за сотрудничество с террористической организацией

В Калининградской области перед судом предстанут двое 16-летних подростков, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году несовершеннолетние через мессенджер вступили в контакт с неустановленным лицом, представлявшим запрещенную в России террористическую структуру. За вознаграждение в криптовалюте они собирали и передавали информацию о стратегических объектах.

Как установили правоохранители, подростки фотографировали вышки сотовой связи, электротехническое оборудование в Полесском районе, а также здание военкомата в Гурьевске. Они передавали координаты и изображения своему куратору.

За выполненные задания они получили около 25 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По инкриминируемой статье максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы.

Матвей Николаев